«Він поняття не має»: Файтельсон захистив Чичаріто де Куаутемок Бланко

Хав'єрЕрнандес, нападник Галактики LA, став причиною ще однієї глависуперництва Девіда Файтельсона та Куаутемока Бланко. Знагоди жеребкування чемпіонату світу з Катару 2022 року знову вступили в силу дебати про відсутність Чичаріто у закликах Херардо Мартіно. У зв'язку з цим колишній гравець Агілас дель Амеріка був вирішальним у запевненні, що він не вважатиме Тапатіо для суперечки з Кубка світу, ситуацією, яка зробила Девіда Файтельсона незручною.

Спортивний журналіст скористався своїм акаунтом у Twitter @Faitelson_ESPN, щоб засудити позицію нинішнього губернатора Морелоса. Крім заперечення свого аргументу, він вважав, що не має достатніх знань про вирішальну роль, яку міг би зіграти Чичаріто Ернандес перед відсутністю сили в нападі на триколор.

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

І справа в тому, що під час інтерв'ю для програми « Футбол Піканте » Куаутемок Бланко ставився під сумнів щодо різних питань, пов'язаних з національною збірною Мексики. Коли учасники дискусії відновили ім'я Хав'єра Ернандеса, колишній футболіст сказав, що знає ситуацію, яка утримала нападника Галактики подалі від матчів збірної Мексики, хоча він також запевнив, що більше не на достатньому рівні.

«Я особисто не носив би його, якби я був тренером, я б не хотів. Тому що я цього не хочу. Ядобре ладнає з ним, але ні. МЛС зростає багато, але він вже не до рівня. Для мене це більше не дає», - сказав він у відповідь на запитання Серхіо Діппа.

Місяць за місяцем дзвонить послідовники та експерти, які закликали повернути академію Чівас спортивного клубу Гвадалахари до Тата Мартіно. Однак переважала їх відсутність. Крім того, хоча його виступ у поточному сезоні MLS був сприятливим, президент Мексиканської федерації футболу (FMF) заперечував, що його ім'я знову може бути включено до фінального списку чемпіонату світу з Катару 2022 року.

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS)

«Ми його не викликали. Ми шанобливо ставилися до рішень Херардо Мартіно. Єпричини, і я б цього не бачив відтепер у дзвінках», - сказав Йон де Луїза після того, як відвідав жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Заяви президента ФМФ підтвердять відсутність найкращого бомбардира в історії збірної не менше двох років і трьох місяців . Слід пам'ятати, що останній раз Чичаріто зіграв матч з Національною збірною був у вересні 2019 року, під час товариського поєдинку проти команди США.

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Хоча він не має статистики, яку він похвалився протягом найкращих років у Європі, Хав'єр Ернандес досяг успіху в сезоні MLS 2022 року з Галактикою. Протягом чотирьох зіграних матчів він був присутній кілька разів з рахунками. Крім того, з 52 голами, які носили Джерсі Мексики, він обіграв інших історичних нападників, таких як Джаред Боргетті, Куаутемок Бланко та Луїс Ернандес.

Незважаючина статистику на його користь та регулярний подарунок, який він пережив, Чичаріто не має схвалення Херардо Мартінобути частиною абсолютної команди. Такимчином аргентинець зробить ставку на таких особистостей, як Рауль Хіменес, Генрі Мартін, Рогеліо Фунес Морі і навіть Сантьяго Гіменес , як його основні осі нападу, хоча жоден з них не закріпився як орієнтир.

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