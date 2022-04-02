Уряд звільнить сплату CSI за паливо на 90% і представить проект припинення IGV продовольчій групі

Міністрекономіки і фінансів Оскар Грем оголосив про те, що уряд прийняв рішення про віднесення сплата вибіркового податку на споживання (ISC) на паливо на 90 відсотків. Цейзахід прагне задовольнити вимоги перевізників та фермерів, які перебувають на шостому дні безробіття.

Чиновник повідомив про це рішення під час діалогового столу, що відбувся в Хуанкайо (Хунін), де До Ради міністрів прибули два антуражі. Він також оголосив, що не буде ні податків на паливо, ні податків на продаж курятини та інших харчових продуктів

«Ми пропонуємо законопроект про звільнення від загального податку на продаж (IGV) на продукти, які мають більший компонент у споживчому кошику: курка, яйце, борошно, локшина», - сказав Грем .

МІНІСТРЕНЕРГЕТИКИ ТА ШАХТ: ПАЛИВО «НЕ ЙДЕ ДЛЯ УРЯДУ»

Міністренергетики та шахт Карлос Паласіос звернувся і попросив зрозуміти Протестанти в Уанкайо, Хунін, які виступають проти подорожчання паливоі добрива. Цейбезстроковий страйк на шостий день і в район прибули дві ради Ради міністрів.

Маючи мегафон у руці та супроводі поліцейських, власник портфеля зазначив, що ця криза відбувається не через «провину» уряду дня, а що це криза, яка відбувається на міжнародному рівні.

«Прошу розуміння цього моменту. (Паливо) не йде з боку уряду, що добре відомо. Китайсько зростає через міжнародну кризу по всій Латинській Америці і на кожному континенті», - сказав він.

«Ми знаємо, що переживаємо міжнародну кризу, не будемо забувати про це. Навіть у самих Сполучених Штатів є проблеми», - додав він.

Міністр також нагадав, що 28 березня Уряд включив деякі види палива до Фонду стабілізації цін і що вони не зростуть протягом 90 днів.

ВОНИПРАГНУТЬ КИНУТИ ВИКЛИК МІНІСТРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

27 березня лава Avanza País повідомила, що сприяєдопиту міністра аграрного розвитку та Зрошення, Оскар Зеа, виявивши, хто був причетний до вбивств, крім інших питань проти нього.

«Народний депутат Росселлі Амуруз збирає підписи за клопотання про втручання проти конгресмена і міністра Оскара Зеа. Зараз він є не тільки міністром сільського господарства, а й міністром енергетики та шахт. І є питання щодо ще деяких міністрів», - сказав Базан у діалозі з Ексітозою.

Він також зазначив, що «прикро, що ми маємо досягти цієї ситуації (нестабільності), яку ніколи раніше не бачили в Перу», що, за його словами, полягає в тому, що «президент (Педро Кастільо) продовжує ставити людей, які не навчаються, які не мають технічного та професійного профілю, які шкодять країни і міністерств». «У цьому сенсі, якщо нам доведеться продовжувати допит та цензур, ми це зробимо».

2 квітня конгресмен Ілліх Лопес з Банку народної дії,який знаходився в Хуанкайо, заявив, що його лава підштовхне рух, щоб втрутитися міністра Паредеса після страйку транспортерів та фермерів.

Про це він сказав, зазначивши, що його лавка підтримає пропозицію Народної Сили кинути виклик міністру сільського господарства Оскара Зеа, для невизначеного страйку.

«Я попрошу свою лаву підтримати цю інтерпелляцію, але прошу їх підтримати нас у допиті міністра енергетики та шахт», - сказав він у RPP Noticias.

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