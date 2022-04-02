Джанлука Лападула не розглядали в Беневенто проти Пізи, незважаючи на те, що його викликали

ДжанлукаЛападула знову виключили для матчу Беневентов Серії Б. Команда на чолі з Фабіо Казерта стикається з Пізою на 32 тур, а перуанець не є частиною гравців, доступних для зобов'язання. Однак досі немає чіткої причини його відсутності, хоча цілком можливо, що причина була дана в Перу 2-0 Парагвай для південноамериканських кваліфікаційних турнірів.
Нагадаємо, що «Бамбіно» отримав травму в результаті поєдинку проти «альбіррої», де він був автором першого гола матчу. 33-річний футболіст залишив 87 хвилин після життєвої прихильності, і Алекс Валера вступив на його заміну. Він не бачив ніяких дратівливих жестів під час матчу, але під час святкування на Національному стадіоні його праву ногу можна було побачити перев'язаною і з льодом всередині, тому він, ймовірно, зазнав удару або повороту.
Однак нападник був викликаний італійським стратегом цієї п'ятниці, 1 квітня, коли був опублікований список гравців цієї нової дати Серії B. На даний момент немає офіційної медичної частини клубу, і вони не говорили про відсутність «Лапаголу». Очікується, що в найближчі кілька годин може бути відома основна причина.
Беневентобореться на вершині другого дивізіону Італії і прагне просунутися в цьому сезоні. Піза є прямим суперником, і якщо вони здобудуть перемогу, вони будуть на відстані одного очка від третього місця і два очки позаду лідера Кремонезе. Однак команда «відьом» має на один матч менше, і там вона може досягти покажчика, якщо деякі результати будуть надані на її користь.
ДЖАНЛУКАЛАПАДУЛА В ПЛЕЙ-ОФФ
Згадаймо, що Джанлука Лападула - стартовий нападник «blanquirroja». В останньому Південноамериканському відбірковому турнірі, який прямував до чемпіонату світу з Катару 2022, він провів 13 матчів із 18, які були зіграні. Він зробив свій внесок з двома голами до Болівії, Венесуели та Парагваю. Крім того, він надав допомогу проти Еквадору в Кіто, в матчі, який зробив його безперечним стартером «Blanquirroja». Це був його перший кваліфікаційний процес, і він дебютував проти Парагваю в Сантьяго.
GIANLUCALAPADULA ЛЕСТИТЬ ІТАЛІЙСЬКІ ЗМІ
Національна збірна Перу закріпила позицію репехажу по відношенню до Катару 2022 року, а частину цього досягнення «біколор» - Джанлука Лападула, який забив гол за «Альбірроха» і нещодавно був схвалений«La Gazzetta dello Sport».
Важливі італійські ЗМІ написали статтю, в якій пошкодували про те, що пропустила збірна Італії, відпустивши 32-річного футболіста. «Перу, лихоманка Лападула: «Це те, що втратила Італія, якщо вона не заб'є, це ставить» відтінок... «на кожному м'ячі», вони вказали в заголовку.
МЕТАПРОТИ ПАРАГВАЮ НА ОСТАННЮ ДАТУ
Джанлука Лападула відповідав за відкриття табло на Національному стадіоні та надання спокою перуанським вболівальникам, які очікували перемоги проти Парагваю, щоб забезпечити п'яте місце в турнірній таблиці кваліфікаційних турнірів Катару 2022. Гол прийшов до п'яти хвилин матчу і був кричав повний колос. Крістіан Куева відповідав за надання казкової допомоги, яка залишила «Бамбіно» перед воротарем «альбірройо».
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