Джанлука Лападула не розглядали в Беневенто проти Пізи, незважаючи на те, що його викликали

ДжанлукаЛападула знову виключили для матчу Беневентов Серії Б. Команда на чолі з Фабіо Казерта стикається з Пізою на 32 тур, а перуанець не є частиною гравців, доступних для зобов'язання. Однак досі немає чіткої причини його відсутності, хоча цілком можливо, що причина була дана в Перу 2-0 Парагвай для південноамериканських кваліфікаційних турнірів.

Нагадаємо, що «Бамбіно» отримав травму в результаті поєдинку проти «альбіррої», де він був автором першого гола матчу. 33-річний футболіст залишив 87 хвилин після життєвої прихильності, і Алекс Валера вступив на його заміну. Він не бачив ніяких дратівливих жестів під час матчу, але під час святкування на Національному стадіоні його праву ногу можна було побачити перев'язаною і з льодом всередині, тому він, ймовірно, зазнав удару або повороту.

Однак нападник був викликаний італійським стратегом цієї п'ятниці, 1 квітня, коли був опублікований список гравців цієї нової дати Серії B. На даний момент немає офіційної медичної частини клубу, і вони не говорили про відсутність «Лапаголу». Очікується, що в найближчі кілька годин може бути відома основна причина.

Беневентобореться на вершині другого дивізіону Італії і прагне просунутися в цьому сезоні. Піза є прямим суперником, і якщо вони здобудуть перемогу, вони будуть на відстані одного очка від третього місця і два очки позаду лідера Кремонезе. Однак команда «відьом» має на один матч менше, і там вона може досягти покажчика, якщо деякі результати будуть надані на її користь.

El delantero peruano no fue considerado por Fabio Caserta.

ДЖАНЛУКАЛАПАДУЛА В ПЛЕЙ-ОФФ

Згадаймо, що Джанлука Лападула - стартовий нападник «blanquirroja». В останньому Південноамериканському відбірковому турнірі, який прямував до чемпіонату світу з Катару 2022, він провів 13 матчів із 18, які були зіграні. Він зробив свій внесок з двома голами до Болівії, Венесуели та Парагваю. Крім того, він надав допомогу проти Еквадору в Кіто, в матчі, який зробив його безперечним стартером «Blanquirroja». Це був його перший кваліфікаційний процес, і він дебютував проти Парагваю в Сантьяго.

Gianluca Lapadula convirtió un gol a Paraguay, el cual abrió el partido que terminó en triunfo de Perú. | Foto: FPF

GIANLUCALAPADULA ЛЕСТИТЬ ІТАЛІЙСЬКІ ЗМІ

Національна збірна Перу закріпила позицію репехажу по відношенню до Катару 2022 року, а частину цього досягнення «біколор» - Джанлука Лападула, який забив гол за «Альбірроха» і нещодавно був схвалений«La Gazzetta dello Sport».

Важливі італійські ЗМІ написали статтю, в якій пошкодували про те, що пропустила збірна Італії, відпустивши 32-річного футболіста. «Перу, лихоманка Лападула: «Це те, що втратила Італія, якщо вона не заб'є, це ставить» відтінок... «на кожному м'ячі», вони вказали в заголовку.

Información de 'La Gazzetta dello Sport' por Gianluca Lapadula.

МЕТАПРОТИ ПАРАГВАЮ НА ОСТАННЮ ДАТУ

Джанлука Лападула відповідав за відкриття табло на Національному стадіоні та надання спокою перуанським вболівальникам, які очікували перемоги проти Парагваю, щоб забезпечити п'яте місце в турнірній таблиці кваліфікаційних турнірів Катару 2022. Гол прийшов до п'яти хвилин матчу і був кричав повний колос. Крістіан Куева відповідав за надання казкової допомоги, яка залишила «Бамбіно» перед воротарем «альбірройо».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ