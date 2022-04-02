Комісія з діалогу прибула в місто Хуанкайо, щоб відповісти на вимоги протестувальників

Сьогоднівранці, в суботу, 2 квітня, прибула друга делегація Ради Міністрів Хунін візьме участь у діалоговому столі з демонстрантами. Іншіміністри, які вже їздили до регіону в ніч попереднього дня, будуть на шляху до зустрічі.

Це міністри юстиції Феліс Черо; енергетики та шахт, Карлос Паласіос; економіки, Карлос Грем; інтер'єр, Альфонсо Чаваррі; а також аграрного розвитку та зрошення Оскар Зеа. Крім того, їх також супроводжують заступник міністра ПКМ Хесус Кіспе, деякі конгресмени та кардинал Педро Баррето.

«Міністри Міністерства юстиції та прав людини, Міністерства енергетики та шахт, Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства аграрного розвитку та зрошення, заступник міністра ПКМ, конгресмени та кардинал Педро Баррето прибули до Хуніна на встановлення Технічної таблиці з соціальними лідерами», читається в твіті.

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Першаделегація прибула до регіону раніше, після 20:00, до складу якої увійшли міністр зовнішньої торгівлі та туризму Роберто Санчес Паломіноразом з міністром культури Алехандро Саласом та заступником міністра транспорту Віктором Раулем Алехос. Їх також супроводжував конгресмен Сільвана Роблес з лави Перу-Лібре.

Вони прибули до Хуанкайо як заздалегідь команда, надіслана створити умови для початку діалогу з лідерами транспортного та сільськогосподарського сектору Хунін, які протягом шести днів перебувають на невизначеному загальному страйку.

«Тепер з соціальними лідерами з Уанкайо. Підготовча зустріч в муніципалітеті Тамбо для установки #MesaDeDialogoYa (...) З попередньою командою, надісланою президентством Республіки», - сказав міністр торгівлі через свій акаунт у Twitter.

«Була координація з Френте Дефенса як заздалегідь командою для встановлення діалогового столу в Хуанкайо», - додав він в іншому твіті.

Раніше в ніч на 1 квітня Секретаріат PCM з соціального управління та діалогу Жизель Хуамані заявила, що намагаються керувати кризою з попередньою групою через пакт з лідерами регіону. Це було зроблено «для того, щоб привести цей соціальний протест у більш структурований і впорядкований простір, взаємної поваги і перш за все гарантій безпеки». Він також окреслив можливість діалогу, що відбувається в нейтральному місці.

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ЗАСІДАННЯРАДИ МІНІСТРІВ

1 квітня о 8:30 було оголошено також позачергову сесію Ради міністрів для вирішення серйозної ескалації демонстрацій у різних районах країни.

«Глава держави Педро Кастільо проводить сьогодні ввечері позачергове засідання Ради міністрів при Урядовому палаці, щоб оцінити та задовольнити вимоги різних секторів країни. Рішення шукають через діалог і розуміння», - повідомили в Twitter Президентства Республіки.

Це відбувається після того, як Уанкайозазнав грабежу різних магазинів і знищення банкоматів і громадських об'єктів.

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ГРАБЕТУВАННЯВ ХУАНКАЙО

Сотні людей вийшли, щоб приєднатися до протесту автоперевізників у Хуанкайо і зібралися за межами провінційного муніципалітету, куди кидали каміння. Національнаполіція була тимчасово перевантажена і трималася під вартою муніципалітету та регіонального уряду Хуніна.

Поки це відбувалося, десятки людей увійшли до супермаркету і пішли з продуктами в руках, не маючи можливості їх зупинити. Так само збиток повідомлялося в банківських відділеннях та банкоматах на Calle Real. Глава поліцейського регіону Хунін Колін Сін Гальван пояснив, що є десять затриманих за шкоду державній та приватній власності.

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