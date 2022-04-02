Депортіво Бінасьонал переміг Sport Boys і досяг першого місця в Лізі 1 2022

ДепортівоБінасьонал здобув свою четверту перемогу поспіль і є миттєвим лідером Турніру Ліги 1 Апертура 2022 . «Poderoso del Sur» побив 3-1 виїзний спорт хлопчиків і додав 18 одиниць, побивши Депортіво муніципальний, хто за лічені хвилини зіграє свій матч проти Альянса Атлетико де Суллана. Все в рамках восьмої дати.

Тим, хто відкрив рахунок на табло, був Гувер Креспо , який забив свій третій гол сезону. Той, хто зробив часткове 2:0, був Джаніо Посіто, який забив після великого проти команди на чолі з Вілмаром Валенсією. Той, хто відвідував, був Віктор Седрон, одна з фігур прихильності гравців на стадіоні Мігель Грау в Кальяо.

Вже у другому таймі «росадос» відновився більше зі ставленням, ніж з грою, і завдяки Дієго Сафаді, який увійшов до другого тайму, він зміг забити знижку через 71 хвилину. «Халако» штовхнули за допомогою своїх шанувальників і намагалися малювати всіма способами, але в одному проти нових лідерів вони запечатали фінал 3-1. Фінальний гол забив еквадорський Джаксон Піта.

З цими трьома очками Deportivo Binacional є новим лідером турніру Апертура Ліги 1 2022 року, але все залежатиме від матчу між Альянсою Атлетико де Сулланою та Депортіво Бінасьоналом , який буде зіграний за лічені хвилини на стадіоні Меланіо Колома де Піура. Якщо вони зв'яжуть, «bi» продовжуватиметься як покажчик, але якщо хтось виграє, вони будуть лідером до кінця восьмого туру. Ті, хто носить світло-блакитний, мають шість перемог і дві поразки у восьми зіграних матчах.

Нанаступну дату команда, заснована в Десагуадеро, зіграє проти «Атлетико Грау» вдома, тоді як Sport Boys відвідає ADT від Тарми. «Росадос» не добре проводять час у 2022 році, вони нещодавно були усунені з Copa Sudamericana Ayacucho FC і мають друге місце в турнірній таблиці лише з п'ятьма очками. Останній - Сан-Мартін з трьома одиницями.

ДЕПОРТИВОБІНАЦІОНАЛЬНІ МАТЧІ 2022 РОКУ:

- Депортиво Бінасьональ 5-0 Академія Кантолао

- Депортіво Муніципальний 1-0 Депортіво Бінасьональ

- Депортіво Бінасьонал 3-2 Cienciano

- Депортивна бінасьональна 0-1 ADT Тарми

- Аякучо ФК 2-3 Депортіво Бінасьональ

- Депортіво Бінасьональ 1-0 Університет спорту

- Сан-Мартін 0-1 Депортіво Бінасьональ

- Спортивні хлопчики 1-3 Депортивна бінасіональна

РОЗКЛАДТА РЕЗУЛЬТАТИ ДАТИ 8 ТУРНІРУ APERTURA DE LA LIGA 1

Пятниця, Квітень 1

АякучоФК 3-2 UTC

Субота, Квітень 2

Спорт Хлопчики 1-2 Депортивна Бінасьональна

Alianza Atlético проти муніципального (Телеканал: Гол Перу | 1:15 вечора | Меланіо Коломия)

Мелгар проти Карлоса Штайна (Телеканал: Гол Перу | 3:30 вечора | UNSA Монументальний стадіон)

Неділя, Квітень 3

Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)

Карлос Маннуччі проти Сезарваллехо (Телеканал: Гол Перу | 6:30 вечора | Стадіон Мансіче)

понеділок, 4 квітень

Університет проти ADT (Телеканал: Гол Перу | 8:00 вечора | Монументальний стадіон)

Відпочинок Кантолао Академія.

Спорт Хуанкайо проти Альянса Ліма (призупинено)

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