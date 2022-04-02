Справа Куаутемока Гутьєрреса: Колишньому фінансовому секретарю ПРІ дали офіційне ув'язнення в CDMX

Генеральна прокуратура Мехіко (FGJCDMX) оголосила, що затриманого Роберто Заморано Пінеда, який був секретарем фінансів Інституційної революційної партії(PRI) столиці країни, був наказаний для позбавлення волі.

Він повідомив, що отримав тюремний наказ від кримінального судді за його ймовірну відповідальність за два різні злочини торгівлі людьми, у вигляді спроби загострення сексуальної експлуатаціїта у вигляді оману реклами; а також кримінальне об'єднання.

Роберто Заморано Пінеда був заарештований у Мінералі -де-ла-Реформа, в штаті Ідальго у четвер, 31 березня, за те, що він пов'язаний з мережею торгівлі людьми на чолі з колишнім лідером PRI в CDMX Куаухтемоком Гутьєресом де ла Торре .

(foto: FGJCDMX)

Ордер на арешт був запрошений в результаті розслідувань прокуратури зі стратегічного розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею особами, Генеральної координації розслідування гендерних злочинів та догляду за жертвами, які завершили агенти прокуратури в Ідальго.

Мережу торгівлі людьми керували Куаутемок Гутьєррес де ла Торре, більш відомий як «Король сміття», в якому брали участь Роберто Заморано,Адріана Родрігес Регаладо та Клавдія Присцила Мартінес Гонсалес, а такожСандра Естер Вака Кортес, яка знаходиться в бігу з справедливість,

Згідно з розслідуваннями, колишній лідер PRI у столиці вербував жінок у віці від 20 до 35 років, щоб експлуатувати їх із сексуальною прихильністю. Його оператори опитували потерпілих, після подачі заяви на роботу секретарями, помічниками, портьє та/або помічниками.

Ці заходи були виявлені командою MVS Radio в квітні 2014 року, тому його відсторонили з посади своєю партією.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

Справу було відновлено у вересні 2020 року через бездіяльність, виявлені в ретельному перегляді дій, здійснених неіснуючою Генеральноюпрокуратурою, про це повідомила Головна прокуратура Ернестіна Годой.

Гутьєрресде ла Торре був заарештований 29 грудня 2021року, тоді як його співробітники Адріана Родрігес з березня того ж року та у вересні заарештували Клавдію Мартінес.

Подібно до короля сміття , він був виданий офіційний тюремний наказ 22 березня , через години після пред'явлення інших ордерів на арешт проти нього та його співробітників завдяки іншим жертвам, які подають скарги на нього.

Адріана та Клавдія були повідомлені в жіночому центрі Санта-Марти Акатітли, тоді як Куаутемок був повідомлений у Федеральному центрі соціальної реабілітації Номер один, згідно з відео, в якому прокурор повідомив про ордери на арешт.

У цій же заяві прокурор закликав більше жертв зловживань подати свій позов до відповідних органів, оскільки вона вірила, що провадження проти PRI буде вирішено задовільно для сторін, що скаржаться, і закликала « Довіртеся нам , як я вже говорив у той час, ні ми дозволить безкарність», - сказав він.

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