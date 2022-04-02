Світлофор COVID-19 у Мексиці: вся країна продовжиться зеленим

Міністерствоохорони здоров'я (SSA) оновило цю п'ятницю сьомий епідеміологічний світлофор коронавірусу ( COVID-19 ) 2022 року, який діятиме з 04 по 17 квітня.
Через офіційний веб-сайт уряд Мексики вказав, що країна буде пофарбована таким чином:
п'ятий раз поспіль не буде «червоного» стану (максимальний ризик зараження). Останнім був Агуаскальєнтес більше двох місяців тому, і це було єдиним, хто знизився до цього рівня через п'ять місяців (з серпня 2021 року по січень).
Такожне буде жодної сутності в «помаранчевому» (високому ризику) або«жовтому» (помірний ризик). Варто згадати, що до місяця тому лише Керетаро був на цьому останньому рівні.
Це означає, що вдруге поспіль всі 32 держави в країні будуть «зеленими» (низьким ризиком).
Це підтверджує кінець «четвертої хвилі» зараження, яку варіант Ómicron приніс із собою на початку року. Останніми днями кілька штатів навіть оголосили про повернення до всіх заходів та використання масок лише в закритих приміщеннях. Однакоргани охорони здоров'я наголосили на важливості не відпустити свою охорону та зробити щеплення бустерною дозою перед можливим зростанням.
Чотириелементи, оцінені для визначення кольору світлофора в кожному суб'єкті, є: відсоток заповнюваності ліжок у реанімації, відсоток позитивних випадків коронавірусу; тенденція зайнятих ліжок та тенденція позитивних випадків; тобто очікувана поведінка на основі поточних чисел, які розраховується Національною радою з науки і техніки (Conacyt).
Міністерствоохорони здоров'я повідомило, що цієї п'ятниці відбулося 2538 інфекцій та 111 смертей через хворобу.
Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні існує 8 876 активних випадків захворювання; тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 19 березня по 1 2022).
суб'єктами з найбільшою кількістю активних випадків SARS-CoV-2 у порядку убування є: Агуаскальєнтес, Нижня Каліфорнія Сур, Мехіко, Коліма, Кампече та Веракрус.
Що стосується доступності лікарень, то середня кількість загальних ліжокв оздоровчих центрах становить 6%і 4%для ліжок інтенсивної терапії.
Мексика в даний час є п'ятою країною у світі з найбільшою кількістю смертей через коронавірус, лише нижче США, Бразилії, Індії та Росії; і це число 17 за кількістю інфекцій, згідно з даними останнєоновлення від Університету Джона Хопкінса.
Що стосується прискореної вакцинації проти ГРВІ-CoV-2, агентство повідомило, що існує застосування 9 832 380 для людей віком від 60 років і старше (75% прогресу); 13 634,310 мільйонів до тих, хто перебуває у віковому діапазоні 40-59 (51%); і 13 1313658 мільйонів для людей старше 18 років (46%).
Цьогочетверга, лише 31 березня, було зроблено 295 тисяч 748 ін'єкцій . Вакцинаціятриває для людей, які відстають, і молодих людей у віці від 14 до 17 років, а також застосування бустера тим, хто старше 18 років.
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