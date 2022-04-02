Світлофор COVID-19 у Мексиці: вся країна продовжиться зеленим

Міністерствоохорони здоров'я (SSA) оновило цю п'ятницю сьомий епідеміологічний світлофор коронавірусу ( COVID-19 ) 2022 року, який діятиме з 04 по 17 квітня.

Через офіційний веб-сайт уряд Мексики вказав, що країна буде пофарбована таким чином:

п'ятий раз поспіль не буде «червоного» стану (максимальний ризик зараження). Останнім був Агуаскальєнтес більше двох місяців тому, і це було єдиним, хто знизився до цього рівня через п'ять місяців (з серпня 2021 року по січень).

Такожне буде жодної сутності в «помаранчевому» (високому ризику) або«жовтому» (помірний ризик). Варто згадати, що до місяця тому лише Керетаро був на цьому останньому рівні.

Це означає, що вдруге поспіль всі 32 держави в країні будуть «зеленими» (низьким ризиком).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

Це підтверджує кінець «четвертої хвилі» зараження, яку варіант Ómicron приніс із собою на початку року. Останніми днями кілька штатів навіть оголосили про повернення до всіх заходів та використання масок лише в закритих приміщеннях. Однакоргани охорони здоров'я наголосили на важливості не відпустити свою охорону та зробити щеплення бустерною дозою перед можливим зростанням.

Чотириелементи, оцінені для визначення кольору світлофора в кожному суб'єкті, є: відсоток заповнюваності ліжок у реанімації, відсоток позитивних випадків коронавірусу; тенденція зайнятих ліжок та тенденція позитивних випадків; тобто очікувана поведінка на основі поточних чисел, які розраховується Національною радою з науки і техніки (Conacyt).

Міністерствоохорони здоров'я повідомило, що цієї п'ятниці відбулося 2538 інфекцій та 111 смертей через хворобу.

(Captura de pantalla: SSA)

Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні існує 8 876 активних випадків захворювання; тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 19 березня по 1 2022).

суб'єктами з найбільшою кількістю активних випадків SARS-CoV-2 у порядку убування є: Агуаскальєнтес, Нижня Каліфорнія Сур, Мехіко, Коліма, Кампече та Веракрус.

Що стосується доступності лікарень, то середня кількість загальних ліжокв оздоровчих центрах становить 6%і 4%для ліжок інтенсивної терапії.

Мексика в даний час є п'ятою країною у світі з найбільшою кількістю смертей через коронавірус, лише нижче США, Бразилії, Індії та Росії; і це число 17 за кількістю інфекцій, згідно з даними останнєоновлення від Університету Джона Хопкінса.

(Captura de pantalla: SSA)

Що стосується прискореної вакцинації проти ГРВІ-CoV-2, агентство повідомило, що існує застосування 9 832 380 для людей віком від 60 років і старше (75% прогресу); 13 634,310 мільйонів до тих, хто перебуває у віковому діапазоні 40-59 (51%); і 13 1313658 мільйонів для людей старше 18 років (46%).

Цьогочетверга, лише 31 березня, було зроблено 295 тисяч 748 ін'єкцій . Вакцинаціятриває для людей, які відстають, і молодих людей у віці від 14 до 17 років, а також застосування бустера тим, хто старше 18 років.





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