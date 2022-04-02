Коронавірус в Мексиці станом на 1 квітня 1:2 538 інфекцій та 111 смертей в останній день

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Як і кожного дня з моменту початку пандемії COVID-19, Міністерство охорони здоров'я (SSA) представило свій технічний звіт про прогрес надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я в Мексиці, в якому вони виявили, що до цієї п'ятниці 1 квітня зафіксовано 5 мільйонів 662,073 загальних інфекцій та 323 ,127 смертей.

Ці цифри проектують, що за останні 24 години до національної статистики було додано 2538 інфекцій та 111 смертей , записи закриті до 9:00 ранку цієї п'ятниці.

З іншого боку, з початку пандемії зафіксовано загалом 683 609 підозрюваних випадків та 9 236 820 негативних випадків; тоді як в даний час на всій національній території налічується 9 625 людей з активними інфекціями COVID-19 .

Ця цифра фіксується за даними громадян, які почали з симптомів захворювання за останні 14 днів, тому їх враховують з 19 березня по 1 квітня.

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

На штатах з найвищим показником позитивних випадків на даний момент Агуаскальєнтескомандує списком з оцінками 33 на 100 000 жителів. За ним слідують Баха Каліфорнія Сур і Мехіко , які перевищують 29 і 26 інфекцій на 100 000 жителів відповідно. Низькі цифри порівняно з найвищими точками пандемії поки що в 2022 році.

Зважаючи на ці цифри, національний рівень активних інфекцій становить лише 7,40 людей на 100 000 жителів, згідно з інформацією, видимою на порталі Національної системи епідеміологічного нагляду (SINAVE).

Що стосується людей, які подолали хворобу, з початку надзвичайних ситуацій було прогнозовано 4 959 965 одужань , а також ще 14 128 смертей , які не були підтверджені через COVID-19 , тому вони були класифіковані як підозрілі та перебувають у процесі епідеміологічної клінічне судження.

Згідно з графіком, представленим Міністерством охорони здоров'я щодо позитивних та негативних випадків за останній тиждень, наприкінці березня Мексика знаходиться в найнижчій точці пандемії щодо підтверджених інфекцій , а 7262 випадки на 11 тижні 2022 року.

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

Останній раз така низька кількість підтверджених випадків було зафіксовано за тиждень було 15 числа 2020 року, коли за тиждень було зафіксовано лише 5 013 інфекцій. Аналогічно фіксуються підтверджені випадки смерті, оскільки на 11 тижні 2022 року зафіксовано 249 смертей, що є найнижчим показником з 14 тижня 2020 року.

Так само Міністерство охорони здоров'я повідомило, що другий період поспіль 32 держави знову будуть в зеленому кольорі світлофора епідемічного ризику COVID-19, дні, що коливаються з понеділка 4 по неділю, 17 квітня.

Що стосується завантаженості лікарень, квітень розпочався із скорочення на 97% порівняно з найвищою точкою другої епідемічної хвилі в січні 2021 року. Загальніліжка мають заповнюваність 6%, тоді як ті, хто допомагав вентиляторам, досягли 4% за останні 24 години.

Нарешті, 31 березня повідомлялося, що Національна стратегія вакцинації впровадила 295 748 вакцин проти COVID-19.

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