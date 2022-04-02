Коронавірус в Мексиці станом на 1 квітня 1:2 538 інфекцій та 111 смертей в останній день

Як і кожного дня з моменту початку пандемії COVID-19, Міністерство охорони здоров'я (SSA) представило свій технічний звіт про прогрес надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я в Мексиці, в якому вони виявили, що до цієї п'ятниці 1 квітня зафіксовано 5 мільйонів 662,073 загальних інфекцій та 323 ,127 смертей.
Ці цифри проектують, що за останні 24 години до національної статистики було додано 2538 інфекцій та 111 смертей , записи закриті до 9:00 ранку цієї п'ятниці.
З іншого боку, з початку пандемії зафіксовано загалом 683 609 підозрюваних випадків та 9 236 820 негативних випадків; тоді як в даний час на всій національній території налічується 9 625 людей з активними інфекціями COVID-19 .
Ця цифра фіксується за даними громадян, які почали з симптомів захворювання за останні 14 днів, тому їх враховують з 19 березня по 1 квітня.
На штатах з найвищим показником позитивних випадків на даний момент Агуаскальєнтескомандує списком з оцінками 33 на 100 000 жителів. За ним слідують Баха Каліфорнія Сур і Мехіко , які перевищують 29 і 26 інфекцій на 100 000 жителів відповідно. Низькі цифри порівняно з найвищими точками пандемії поки що в 2022 році.
Зважаючи на ці цифри, національний рівень активних інфекцій становить лише 7,40 людей на 100 000 жителів, згідно з інформацією, видимою на порталі Національної системи епідеміологічного нагляду (SINAVE).
Що стосується людей, які подолали хворобу, з початку надзвичайних ситуацій було прогнозовано 4 959 965 одужань , а також ще 14 128 смертей , які не були підтверджені через COVID-19 , тому вони були класифіковані як підозрілі та перебувають у процесі епідеміологічної клінічне судження.
Згідно з графіком, представленим Міністерством охорони здоров'я щодо позитивних та негативних випадків за останній тиждень, наприкінці березня Мексика знаходиться в найнижчій точці пандемії щодо підтверджених інфекцій , а 7262 випадки на 11 тижні 2022 року.
Останній раз така низька кількість підтверджених випадків було зафіксовано за тиждень було 15 числа 2020 року, коли за тиждень було зафіксовано лише 5 013 інфекцій. Аналогічно фіксуються підтверджені випадки смерті, оскільки на 11 тижні 2022 року зафіксовано 249 смертей, що є найнижчим показником з 14 тижня 2020 року.
Так само Міністерство охорони здоров'я повідомило, що другий період поспіль 32 держави знову будуть в зеленому кольорі світлофора епідемічного ризику COVID-19, дні, що коливаються з понеділка 4 по неділю, 17 квітня.
Що стосується завантаженості лікарень, квітень розпочався із скорочення на 97% порівняно з найвищою точкою другої епідемічної хвилі в січні 2021 року. Загальніліжка мають заповнюваність 6%, тоді як ті, хто допомагав вентиляторам, досягли 4% за останні 24 години.
Нарешті, 31 березня повідомлялося, що Національна стратегія вакцинації впровадила 295 748 вакцин проти COVID-19.
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