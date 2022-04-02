CJNG звинуватив суперників у вбивстві мера Агілілли і пригрозив ЗМІ

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Через соціальні мережі було поширене відео, яке показує, хто, як стверджується, є Рікардо Каррілло, псевдонімом Ель Алакран,членом Картелю нового покоління Халіско ( CJNG), заперечуючи звинувачення проти нього за вбивство мера АгілілиМічоакан, Сезарар Артуро Валенсія Кабальєро.

У аудіовізуальному засобі менше хвилини Ель Алакран супроводжують інші члени картелю на чолі з Немесіо Осегера Сервантесом, більш відомим як Ель Менчо , де їх бачать важко озброєні. Крім того, у записі Рікардо Каррілло звинуватив Хуана Хосе Альвареса Фаріаса, Ель Абуело, лідера картеля Тепалкатепека, та Ніколаса Сьєрра-Сантану, Ель-Гордо та/або Гордо Віагри, у вбивстві Валенсії Кабальєро.

«Я, Ель Алакран , відокремив мене від нападів, що сталися проти громадянського президента Агілілії Сезар Валенсії, і я тримаю Діда Фаріасата Гордо Віагрубезпосередньо відповідальним, оскільки ви наказали його вбити, тому що хочете контролювати шахти Агілілла ,- сказав Рікардо Карілло.

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

Варто згадати, що в останні три роки союз CJNG з групами з Мічоакан був розбитий, а залишки Віаграса, лицарів тамплієрів, білих Трої та Тепалькатепек Картель сформували союз, відомий як Картелес Унідос , щоб протистояти натиску картелю з чотирма літерами. Їх боротьба посилилася в регіоні Вогняна Калієнте і поблизу столиці світу авокадо, так званого зеленого золота, в Уруапані .

Так само Ель Алакран погрожувавМіленіо Нотичіас та журналістові Деніз Маеркерза нібито зв'язки здідусем Фаріасом .

«Перестаньте робити речі, скажіть правду, а не те, що говорить вам Дідусь Фаріас , ми знаємо про пряму угоду, яку ви з ним уклали», - підсумував Ель Алакран.

Це не перший раз, коли CJNG загрожував ЗМІ, оскільки в іншому відео, опублікованому в соціальних мережах, воно накинулося на ведучу Азуцену Уресті.

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

Саме 28 березня генеральний прокурор штату (FGE) Мічоакан представив особу вбивці муніципального президента Агілілли і запропонував винагороду у розмірі 100 000 песо за корисну та правдиву інформацію, що веде до розташування Алакрана.

У ФГЕ повідомили, що в результаті слідчих робіт, проведених за погодженням з федеральними органами, вони вже мають суттєвий прогрес щодо особистості ймовірного винного.

«Під час проведення слідчої роботи були отримані відповідні та відповідні дані для визначення особи ймовірного винуватця інциденту, на який був запрошений відповідний ордер на арешт, який надав Контрольний суддя», - повідомили в прокуратурі.

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

АдріанЛопес Соліс, генеральний прокурор суб'єкта господарювання,підписав конкретну угоду про пропозицію та винагороду за місцезнаходження та затриманняЕль Алакрана,який разом зі своїм спільником Ель Сапата застрелив мера 10 березня, коли він подорожував уздовж проспекту Бенджаміна Руїса, перед футбольним полем в цьому районі, на висоті підвалу Муніципального палацу Агілілла.

У день вбивства Валенсія Кабальєро потрапила в свій фургон, щоб поїхати додому, але по дорозі його перехопили двоє чоловіків на мотоциклі, з їх обличчями захованими під шоломом і тричі відкривали вогонь по муніципальному президентові, який не пережив напад. Більшеодного свідка визнав двох предметів, які їдуть на мотоциклі Honda чорного кольору з червоним: один був коротким, міцним і носив сині джинси та сорочку; інший був високим, темним і носив стрижку «військового типу».

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