«Чапарро», член організації «Лос Зетас», засуджений до 54 років позбавлення волі

ОломаріПенья Вальдівіесо, псевдонім Чапарро, 54 роки, членкартелю Los Zetas, був засуджений до 54 років в'язниці за злочини організованої злочинності та викрадення людей.

Генеральна прокуратура засудила Чапарро після того, як визнали його винним у вимаганні грошей у підприємств, водіїв вантажівок та труб, в муніципалітеті Санта-Катаріна, Нуево-Леон. Цей член картелю останнього листа був захоплений в 2014 році, коли він тримав двох осіб, позбавлених волі. У вирок також входить виплата штрафу в розмірі 4250 днів.

Злочинне угрупування Los Zetas, сьогодні знизивши свою вогневу міць проти інших злочинних організацій, народилося як озброєне озброєння картель Перської затоки, яке діяло в північних штатах країни. У Нуево-Леоні цей картель працював в районі Монтеррей (столиця держави).

Перший лідер картеля Перської затоки Хуан Гарсія Абрегобув захоплений на околиці цього міста. За даними спеціалізованих ЗМІ Insight Crime, його наступник Осіель Карденас Гіллен менше цікавився Монтерреєм, тому він тримав дистанцію, а отже, і лос Зетас.

Однак це змінилося з поділом затоки Картель і Лос-Зетас . Останній картель, як кажуть, завжди бачив область, яка включає муніципалітети Аподака, Гарсія, Генерал Ескобедо, Гваделупе, Хуарес, Монтеррей, Сан-Ніколас-де-лос-Гарса, Сан-Педро-Гарса Гарсія, Санта-Катаріна та Сантьяго як можливість розвивати свій наркобізнес.

Зети, відомі тим, що нав'язують нові форми насильства, прибули до Нуево-Леона, де вони оскаржували площу проти організації Белтрана Лейви, яка потім відокремилася від картеля Сіналоа.

Белтранс бачив Нуево-Леона своїм притулком. Там вони кооптували політиків і бізнесменів, і створювали складні схеми вимагання. Різні дослідження детально описують, що цей спосіб роботи привернув увагу Лос-Зетаса, тому вони провели перемир'я, щоб обидва вони працювали в регіоні.

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

Картель останнього листа впав після взяття його лідера Мігеля Анхеля Тревіньо Моралеса, який успадкував керівництво свого племінника Хуана Херардо Тревіньо Моралеса, псевдоніма Ель Хуево , нещодавно депортований до США.

Арештцього злочинця був здійснений у неділю, 13 березня Секретаріатом національної оборони (Седена), Генеральною прокуратурою (ФГР), Національним розвідувальним центром та Національною гвардією (GN).

ElHuevo Treviño виділений головним начальником Північно-Східного Картелю (колишній Zetas) та його озброєної руки,Війська Пекла, з яким він веде запеклу боротьбу з осередкамиПерської затоки Картель, а також територіальнісуперечки проти Zetas старої школи. Він має три ордери на арешт: один у штаті Тамауліпас на вимагання та злочинне об'єднання, інший у штаті Коауїла за умисне вбивство та тероризм; і ще один з метою екстрадиції для змови на торгівлю наркотиками та відмивання грошей.

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