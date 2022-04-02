Влада CDMX намагатиметься здійснити польоти з Х'юстона до AIFA після зустрічі з Сильвестром Тернером

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2021.- Se realizó un recorrido para medios de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía, en el que se tiene planeado ejecutar las 61 operaciones por hora spermitidas en el AICM una vez que se recuperen los niveles de tráfico aéreos a los que se tenían antes de la pandemia de Covid-19. Las obras de las paradas internacionales continúan en operación y esperan que a finales de año se pueda recuperar la categoría 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Глава уряду Мехіко (CDMX) Клаудія Шейнбаум Пардо повідомила, що її адміністрація буде прагнути створитиповітряний маршрут з аеропорту Х'юстона до міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса(AIFA), це, після її зустрічі з американським мером Сильвестром Тернером.

За словами столичного президента, Х'юстон і Мехіко - це майже сестри, так як в штаті проживає велика кількість мексиканців.

Тому він зазначив, що під час зустрічі міському голові було запропоновано спільно працювати над створенням маршруту зі столиці до Х'юстона, з метою «спрощення дістатися до Мехікота деяких інших дій».

«Є багато мексиканців, які живуть у Х'юстоні, і це робить нас братами з містом, (...) Ми багато говоримо про питання, які їх цікавлять, які ми тут розвивалися, такі як зміна клімату, навколишнє середовище, електромобільність, поновлювана енергетика та туризм», - сказав він.

Durante la reunión se le propuso al alcalde que se trabaje en conjunto para crear una ruta de la capital a Houston (Foto: Twitter/Claudiashein)

Не надаючи більш детальної інформації про пропозицію, Шейнбаум Пардо сказав, що робочі команди підтримуватимуть спілкування , щоб встановити більший «побратимство».

Слід нагадати, що наприкінці березня влада оголосила, що новий аеропорт матиме рейси до США з другої половини 2022 року, з авіакомпаніями Delta і Copa Airlines .

Через соціальні мережі флагманського проекту так званої Четвертої трансформації (Q4) було написано: «АІФА матиме польоти з Delta та Copa Airlines у другій половині 2022 року».

Sheinbaum Pardo señaló que los equipos de trabajo mantendrán comunicación (REUTERS/Luis Cortes)

Завдяки цьому іноземні авіакомпанії приєднуються до мексиканських авіакомпаній Aeromexico, Volaris та VivaAerobus, які забезпечують внутрішні подорожі до Тіхуани, Канкуна, Монтеррея, Гвадалахари, Вільяермоси та Меріда.

Однак цього квітня 1 квітня Aeromexico оголосив, що буде працювати третім пунктом призначення від міжнародного аеропорту Феліпе Анхелес.

У заяві авіакомпанія повідомила, що з 1 травня вона буде літати до Пуерто-Вальярти з чотирма тижневими частотами з метою доповнення своєї роботи на аеровокзалі до пляжного призначення.

З новим пунктом призначення, операційні коригування Aeromexico від АІФА будуть такими:

Меріда: сім щотижневих частот (з понеділка по неділю)

Пуерто-Вальярта: чотири тижневі частоти (вівторок, четвер, п'ятниця та неділя)

Вільяермоса: три тижневі частоти (понеділок, середа та субота)

Aeroméxico dio a conocer que operará un tercer destino desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

У той час як рейси з Міжнародного аеропорту Мехіко ( AICM ) до вищевказаних напрямків виконуються щодня, а в травні будуть:

Кількість: 67 щотижневих частот

Пуерто-Вальярта: 42 щотижневих частоти

Вільяермоса: 40 щотижневих частот

«Aeromexico літає з новим повітрям і продовжить свою стратегію розширення мережі, щоб запропонувати своїм клієнтам все більше і кращі варіанти. До травня авіакомпанія буде експлуатувати 88 національних і міжнародних маршрутів», - підсумовує в заяві.

17 березня директор міжнародного аеропорту імені генерала Феліпе Анхелеса генерал Ісідро Пастор Роман запевнив, що зв'язок дороги до будівельного майданчика гарантована.

За словами пастора Романа, є 14 пунктів підключення , які перенесе вас від будь-якого з автовокзалів CDMX до нового аеропорту:

Перизур - АІФА (150 песо)

Санта-Фе - АІФА (150 песо)

Світ E - АІФА (125 песо)

Куаутілан - АІФА (125 песо)

AICM - AIFA (125 песо)

Національна аудиторія - АІФА (125 песо)

WTC - AIFA (125 песо)

Зелені індіанці - АІФА (50 песо)

Ацтексіті (Мексика) - AIFA (18 песо)

Корида - АІФА (125 песо)

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