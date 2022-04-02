Борис Джонсон привітав «хоробру армію України», засудив страшні страждання мирних жителів і пообіцяв більше санкцій проти Путіна

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

«Сьогодні вдень я розмовляв з президентом Зеленським. Япривітав їх хоробрі збройні сили за відштовхування армії вторгнення Росії , але я визнаю величезні виклики, з якими вони стикаються, і жахливі страждання, які завдають мирним жителям в Україні», - написав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон,додавши:» ВеликаБританія продовжить активізувати свою військову, економічну та дипломатичну підтримку, включаючи посилення санкцій задля посилення економічного тиску на військову машину Путіна до тих пір, поки російські війська залишаться на українській території ».

Британський президент вже пообіцяв перед комітетом зв'язківців Палати громад свої наміри «продовжувати активізувати санкції» проти Росії до тих пір, поки «кожен його війська не буде поза Україною».

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Можливогоприпинення вогню між Росією та Україною було б недостатньо, щоб зняти санкції, накладені на уряд Володимира Путіна , сказав він. «На мою думку, ми повинні продовжувати активізувати санкції з безперервною програмою, поки кожен з його військ не буде за межами України», - сказав він.

На запитання, чи буде це включати Крим, анексований Москвою в 2014 році, Джонсон відповів: «Як я вже говорив, поки кожен з цих російських військ не виявиться поза Україною».

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters)

Прем'єр-міністр також висловив думку про те, що «слід проводити тотальне переосмислення щодо всієї підтримки, запропонованої таким країнам, як Грузія та Україна», щоб замість того, щоб пропонувати їм повне членство в НАТО, пояснив він, західні країни змінять «архітектуру безпеки», озброюючи їх таким чином, щоб Росія не вторгнулася б на них.

Україна заявила в суботу, що відновила контроль над усією Київською областю після майже місяця російської окупації, яка залишила апокаліптичну картину і Жахливі фотографії, такі як сотні тіл, розкиданих на вулиці в Бучі, на північ - захід від столиці.

Російські війська, як вони оголосили кілька днів тому, скоротили свою присутність в Київській та Чернігівській областях (північ), проваливши спробу оточити столицю. Вони, здається, зосереджують свої зусилля на сході і півдні, через п'ять тижнів після початку вторгнення, замовленого президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого.

У Маріуполі (південь) Червоний Хрест продовжує зусилля з організації евакуації десятків тисяч людей, які опинилися в тому портовому місті на Азовському морі, не вистачає продовольства, води та електроенергії.

«Звільнення» від випаленої землі

Міста «Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область звільнені від загарбника», - повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Радник президента України Михайло Подоляк незадовго до цього заявив, що Москва змінила свою «тактику» і тепер має намір «зберегти контроль над великими окупованими територіями» на сході і півдні і «закріпитися там потужними».

Російський відступ з півночі дозволив нам побачити спустошення, залишене війною: в Бучі тіла сотень людей, одягнених в цивільний одяг, були розкидані на одній вулиці міста, повідомили журналісти AFP. Деякітіла були прив'язані руки за спиною. Тіла були розкидані на кілька сотень метрів. Засловами мера Бучі Анатолія Федорука, «усі ці люди були розстріляні до смерті в потилицю».

Бойові дії та бомбардування залишили апокаліптичну картину, з величезними отворами в житлових будинках і зруйнованими автомобілями.

Федорук повідомив AFP по телефону, що «280 чоловік мали бути поховані в братських могилах», оскільки зробити це було неможливо на кладовищах, навіть у межах досяжності російських бомбардувань.

Міжнародний кримінальний суд вже відкрив розслідування можливих військових злочинів в Україні. В інтерв'ю, опублікованому швейцарською газетою, колишній міжнародний прокурор Карла Дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд (ICC) видати Путін ордер на арешт, якого вона назвала «військовим злочинцем».

Заданими ООН, за час вторгнення з України втекли понад 4 мільйони біженців, а загалом понад 10 мільйонів переміщених осіб.

В умовах загострення «міграційної надзвичайної ситуації» Папа Франциск попросив «спільних» відповідей на острові Мальта і вказав на «когось потужного» замкненого в «своїх національних інтересах» як відповідального за війну, в тому, що трактувалося як натяк на Путіна.

Понтифік виявив, що розглядає можливість подорожі в Україну і засуджує «спокуси самодержавства» та «нові імперіалізми», які несуть в собі ризик «розширеної холодної війни, яка може задушити життя народів і цілих поколінь».

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що відправив команду до Маріуполя для евакуації мирних жителів після невдалої спроби в п'ятницю, оскільки «умови унеможливили продовження» операції.

За даними місцевої влади, Маріуполь пережив тижні запеклих російських бомбардувань, загинуло щонайменше 5000 жителів, а в зруйнованому місті потрапили 160 тисяч людей.

El Papa Francisco en Malta

Десятки автобусів з жителями, яким вдалося покинути місто, прибули в п'ятницю до Запорізької області, близько 200 км на північний захід.

«Ми плакали, коли приїхали. Ми плакали, коли бачили солдатів на контрольно-пропускному пункті з українськими емблемами на руках», — розповіла Олена, яка носила на руках свою маленьку доньку.

«Мій будинок був зруйнований, я бачив це на фотографіях. Нашого міста більше не існує», - додав він.

У Енергодарі, південному місті, окупованому російськими військами, була жорстоко придушена демонстрація жителів, які співали український гімн, що призвело до чотирьох поранень, повідомив народний депутат Києва.

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