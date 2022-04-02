BMV закрила тиждень новим рекордом за весь час

Мексиканськафондова біржа (BMV) закрила тиждень значним прибутком , після того, як у п'ятницю, 1 квітня, її основний показник зафіксував зростання на 0,13% до 56 609,54 одиниць, щоб закрити новий рекордний максимум , третій на цьому тижні.

Лише у четвер BMV досяг 56 536,68 балів, і під час сесії цієї п'ятниці ІСЦ досяг внутрішньоденного рекордного рівня в цілому 57 064,16.

Індексцін і котирувань (ІСЦ), основний показник BMV, « просунувся на 2,12% протягом тижняі закінчився на рівні 56,609,54 балів», - пояснив Efe аналітик бази Banco AlfredoSandoval.

Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo

Він сказав, що в рамках ІСЦ протягом 28 тижня з 35 основних компаній, що складають індекс, зафіксували прибутки.

Спеціаліст підкреслив прогрес, досягнутий Volaris (+18.86%), Qualitas (+9.26%), Genomma Lab (+8,87%), Кімберлі Кларк з Мексики (+8,82%) та Групо Бімбо (+8,06%).

Натомість він сказав, що компаніями, які зазнали збитків , були Пеньолес (-2,53%), GCC (-1,96%), Групо Карсо (-1,4%), Грума (-1,32%), Banorte (-1,25%), Cemex (-1,22%) та BanBajío (-0,62%).

З прогресом цього дня ІСЦ накопичує прибуток 6,6% до цього року.

Мексиканськепесо оцінило 0,2% до долара,торгуючись на рівні 19,85 одиниць за зеленийна міжбанку.

ІСЦ закрився на рівні 56 тис. 609,54 одиниць з приріст 72,86 бала і позитивним коливанням на 0,13% порівняно з попередньою сесією.

(Foto: Cuartoscuro)

Обсяг, що торгується на ринку, досяг 251,3 мільйона цінних паперів на суму 17 тисяч 399 мільйонів песо (близько 876,5 мільйона доларів).

З 666 компаній, перерахованих в день, 227 закінчилися зростанням цін, 408 мали збитки і 31 закрився без змін.

Цінніпапери з найбільшим збільшенням були компаніяGrupo Vasconia (VASCONI), з 12,36%; маркетолог побутової продукціїGrupo Famsa (GFAMSA A), з 9,82%, а виробник продуктів харчування і маркетологGrupo Bimbo (BIMBO A) з 4,86%.

На відміну від цього, заголовки з найбільшим зниженням варіацій були від фінансового посередника Credit Real (CREAL), з -11,49%; оператор спортивного центру Grupo Sport World (SPORT S), з -5,33% та домобудівником Desarrolladora Homex (HOMEX), з -4.65%.

Протягом дня виграли два сектори, промисловий (0,97%) та часте споживання (0,65%) та два сектори втратили, матеріали (-0,59%) та фінанси (-0,02%).

З інформацією від EFE

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