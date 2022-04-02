Влада прийшла за попередженням про можливу установку вибухової речовини і те, що вони знайшли, - труп

Уп'ятницю вранці в районі сектору National Vote, в центрі столиці Колумбії, де влада була насторожена громадою, після того, як пакет, якого вони побоювалися, був залишений вибухівкою в цьому районі.

На радіостанції RCN вони повідомили, що попередження було дано, оскільки серед жителів міста є побоювання, що терористичний напад, такий як той, який стався нещодавно в CAI Арборізадора Альта, в місті Сьюдад-Болівар, на південь від Боготи, відбудеться знову, що призвело до загибель двох дітей і більше 30 поранених.

В умовах надзвичайної ситуації на місце події прибули противибухонебезпечні експерти з Корпусу технічного розслідування (CTI) Генеральної прокуратури, які відповідали за перевірку пакета, який залишився під деякими сміттєвими баками саме на 12-й вулиці з Carrera 16, як повідомляється в звіт телевізійних новин Noticias RCN.

Спочатку, щоб виключити, що він мав вміст, який би підірвав, вони надіслали робота та дали новий огляд, який підтвердив, що це не становить небезпеки для агентів, які проводять перевірку.

Але коли вони перевірили це вручну, вони отримали жахливий сюрприз, що це було мляве тіло людини, згідно з чим вони консультувалися в газеті El Espectador в CTI.

«Загроза вибухового пристрою була виключена, але на місці виявили неживе тіло, лабораторія інспекції трудової служби CTI проводить обстеження», - розповів один із слідчих в ЗМІ.

Поліція також вказала в цій газеті, що тіло знаходиться в чорних мішках, які, в свою чергу, зберігалися в мішку. Потерпілий, вони також повідомили в Ель-Еспектадорі, мав ознаки тортур і був прив'язаний.

Тим часом, в RCN News вони вказали, що для цього факту були розпочаті розслідування і що орган знаходиться в Юридичній медицині для проведення відповідних криміналістичних аналізів.





Заборонабарбекю на мотоциклі

Саме в умовах хвилі незахищеності, яка вразила Боготу минулого четверга, 31 березня, мер Клаудія Лопес оголосила про комплекс заходів, включаючи заборону на барбекю для мотоциклів.

Президент столиці країни оголосив, що перевезення грилів для барбекю на мотоциклі обмежено кожного четверга, п'ятниці та суботи, між 19:00 та 16:00 Захід набуде чинності з 11 квітня , як зазначено. Цей захід буде застосовуватися без різниці щодо статі.

Мер також оголосив, що спільно з Міністерством праці операції та печатки будуть здійснюватися для утворених нічних клубів , які виступають в якості профспілкових організацій, які надають послуги, крім уповноважених або порушують правила Кодексу співіснування.

Також було встановлено, що всі державні нічні установи повинні бути пов'язані з мережею догляду та/або фронтом безпеки. У разі виникнення спору, в якому установа несе будь-яку відповідальність, застосовуються санкції, встановлені в Кодексі безпеки та співіснування громадян, до тимчасового призупинення його господарської діяльності.

Так само з 10:00 до 16:00 в парках, екологічних коридорах та міських площах транзит буде дозволено лише людям. «Групове перебування в цих просторах не буде дозволено, тільки транзит людей», - сказав мер. У цих просторах споживання спиртних напоїв, музики чи надмірного шуму, серед інших видів поведінки, що суперечить співіснуванню, заборонено.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: