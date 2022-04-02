AMLO запевнив, що Трен Майя буде урочисто відкритий в грудні 2023 року; відкидає зустріч з експертами UNAM

Незважаючи на суперечки щодо його будівництва серед екологів та активістів, президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) запевнив, щопоїзд Майя, одна з його флагманських робіт,буде діяти в грудні 2023року.
Цієї суботи, 2 квітня, під час приватного робочого туру федеральний президент прибув до Четумаль, з Калакмула, Кампече, щоб дати стартовий прапор для будівництва розділу 5 Канкун-Тулум, розділ 6 Тулум-Бакалар та розділ 7 Бакалар-Ескарцега.
А також нагляд за персоналом, технікою та обладнанням , які будуть використовуватися при будівництві секцій та нового міжнародного аеропорту Тулум , який буде розташований у прикордонній зоні між містом та муніципалітетом Феліпе Каррілло Пуерто.
Після прибуття до Кінтана-Роо генеральний директор дав короткі відомості про свою робочу екскурсію місцевим ЗМІ, однак він сказав, що не може дати більше інформації через заборону на відкликання мандата 10 квітня.
«Коли ти збираєшся дати прапор, сер, інавгурації? З тягнеться 5, 6 і 7?» , допит місцевих ЗМІ. На що президент відповів: «Це вже почалося, але я більше не можу вас повідомити, бо ми закриті».
Крім того, враховуючи критику екологів та активістів за роботу, президент виключив зустріч з експертами Національного автономного університету Мексики (UNAM), щоб обговорити питання будівництва поїзда майя.
Він також попросив, щоб ті, хто продемонстрував проти одного з пріоритетних робіт його адміністрації, говорили з членами громад , які близькі до будівництва.
Незабаром після цього президент Лопес Обрадор прибув на виставку Feria del Sur, в Четумалі, де він дав стартовий прапор етапів. На заході він ще раз зазначив, що робота буде завершена до кінця 2023 року і не буде зупинена.
Слід зазначити, що 31 березня, після кампанії, яку просувають знаменитості проти поїзда майя, президент Лопес Обрадор підтвердив, що більшість населення, переважно в південно-східному регіоні, виступає за цю роботу.
Під час ранкової прес-конференції з Національного палацу та через свої соціальні мережі федеральний президент представив відео, в якому ejido jidatarios з Ejido Jacinto Pat в Тулумі, Кінтана Роо, демонструють на користь роботи та запевняють, що це не зашкодить сенотам у цьому районі.
У своїх показаннях вони підтверджують, що дали своє схвалення після процесу діалогу і робочих столів з федеральними органами влади протягом двох місяців.
«Подивіться на народну оборону поїзда майя. Це наповнює мене гордістю знати, що ми не хочемо, і ми поділяємо ті ж почуття. Ми брати», - сказав у той час головний виконавчий директор.
Він сказав, що, крім підтримки жителів району, « у вас є всі дозволи на вплив на навколишнє середовище , і це не тільки дозволи, це також переконання. Ми не збираємося знищувати ліс, ми не однакові. (...) Я виріс у сільській місцевості, знаю, що означає захищати природу».
AMLO підтверджував, що 200 000 гектарів дерев обробляються вздовж маршруту , а через програму Sembrando Vida $1,5 млрд на рік інвестується в лісову лісову лісову забудову плодовими та лісовими деревами.
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