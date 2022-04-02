AMLO запевнив, що Трен Майя буде урочисто відкритий в грудні 2023 року; відкидає зустріч з експертами UNAM

Незважаючи на суперечки щодо його будівництва серед екологів та активістів, президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) запевнив, щопоїзд Майя, одна з його флагманських робіт,буде діяти в грудні 2023року.

Цієї суботи, 2 квітня, під час приватного робочого туру федеральний президент прибув до Четумаль, з Калакмула, Кампече, щоб дати стартовий прапор для будівництва розділу 5 Канкун-Тулум, розділ 6 Тулум-Бакалар та розділ 7 Бакалар-Ескарцега.

А також нагляд за персоналом, технікою та обладнанням , які будуть використовуватися при будівництві секцій та нового міжнародного аеропорту Тулум , який буде розташований у прикордонній зоні між містом та муніципалітетом Феліпе Каррілло Пуерто.

Після прибуття до Кінтана-Роо генеральний директор дав короткі відомості про свою робочу екскурсію місцевим ЗМІ, однак він сказав, що не може дати більше інформації через заборону на відкликання мандата 10 квітня.

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com

«Коли ти збираєшся дати прапор, сер, інавгурації? З тягнеться 5, 6 і 7?» , допит місцевих ЗМІ. На що президент відповів: «Це вже почалося, але я більше не можу вас повідомити, бо ми закриті».

Крім того, враховуючи критику екологів та активістів за роботу, президент виключив зустріч з експертами Національного автономного університету Мексики (UNAM), щоб обговорити питання будівництва поїзда майя.

Він також попросив, щоб ті, хто продемонстрував проти одного з пріоритетних робіт його адміністрації, говорили з членами громад , які близькі до будівництва.

Незабаром після цього президент Лопес Обрадор прибув на виставку Feria del Sur, в Четумалі, де він дав стартовий прапор етапів. На заході він ще раз зазначив, що робота буде завершена до кінця 2023 року і не буде зупинена.

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Слід зазначити, що 31 березня, після кампанії, яку просувають знаменитості проти поїзда майя, президент Лопес Обрадор підтвердив, що більшість населення, переважно в південно-східному регіоні, виступає за цю роботу.

Під час ранкової прес-конференції з Національного палацу та через свої соціальні мережі федеральний президент представив відео, в якому ejido jidatarios з Ejido Jacinto Pat в Тулумі, Кінтана Роо, демонструють на користь роботи та запевняють, що це не зашкодить сенотам у цьому районі.

У своїх показаннях вони підтверджують, що дали своє схвалення після процесу діалогу і робочих столів з федеральними органами влади протягом двох місяців.

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

«Подивіться на народну оборону поїзда майя. Це наповнює мене гордістю знати, що ми не хочемо, і ми поділяємо ті ж почуття. Ми брати», - сказав у той час головний виконавчий директор.

Він сказав, що, крім підтримки жителів району, « у вас є всі дозволи на вплив на навколишнє середовище , і це не тільки дозволи, це також переконання. Ми не збираємося знищувати ліс, ми не однакові. (...) Я виріс у сільській місцевості, знаю, що означає захищати природу».

AMLO підтверджував, що 200 000 гектарів дерев обробляються вздовж маршруту , а через програму Sembrando Vida $1,5 млрд на рік інвестується в лісову лісову лісову забудову плодовими та лісовими деревами.

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