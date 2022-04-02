Агілілла: Вони розташували поховані вибухівку після виведення CJNG

Армійські агенти та поліцейські зМічоакан розташовані поховані вибухові пристрої в районіАгілілья , де домінувавкартель Халіско Нуева Генерасьон (CJNG ).

Згідно з доповіддюМіністерства громадської безпекисуб'єкта господарювання, формений персонал втрутився у володінняБоніфасіо Морено,Ель -Агуахе, де вони захопили щонайменшетри пристрої передбачуваного саморобного виробництва.

Твори були на вулиці Еміліано Сапата в мікрорайоні Centro . Не було детально описано, як вони знайшли сайт або про те, що вони були насторожені селянами, але саме туди прибула ескадра бомби, яка деактивувала міни.

Los explosivos estaban sepultados en una calle de terracería (Foto: SSP-Michoacán)

Після використання вищевказаного протоколу вибухівка була передана в розпорядження компетентного органу, який проводитиме відповідні розслідування. У той час як патрулі тривають в цьому районі за трьома розпорядженнями уряду.

CJNG підтримувала сильну присутність в регіоні Tierra Caliente з так званим спецназом Менчо, але з появою Секретаріату національної оборони (Седена) вони відступили до кордонів з Халіско. Однак суперечки тривають і в інших муніципалітетах, таких як Уруапан та Сьюдад Ідальго .

Агілілла - батьківщина верхнього лідера злочинної організації,Немесіо Осегера Сервантеса ,ель Менчо . Після торішнього Страсного тижнякартель з чотирма літерами закріпив своє домінування в муніципалітеті, з метою розширення з підходами до Tepalcatepec. Він відновив Aguaje і розгорнувся в Coalcomán .

Це було 5 травня 2021 року, коли оператори Менчо оголосили про свою присутність наркомантою, яка забезпечила вигнання своїх суперників з Об'єднаних картелів, крім осередку Revueltas. Повідомлення про наркотики було розміщено в самому серці муніципального місця.

La Sedena replegó al CJNG de Aguililla (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Хоча джерела, з якими консультувалися Infobae Mexico , коментували, що раніше члени CJNG з'являлися перед народом,вони навіть планували скликати зустріч, щоб оголосити людей вільним від місцевої групи, в крім того, щоб розповісти їм, як би працювати. Боніфаціо Морено став одним з його кримінальних рубежів.

Після приїзду Мореніста Альфредо Раміреса Бедоли до уряду Мічоакан наприкінці минулого року федеральна влада оголосила план територіального відновлення, який побічно в кінцевому підсумку виграв конкуренти Картель нового покоління Халіско , оскільки їх більше не приїли постраждали чоловіки, які перевищили вогнездатність і людські ресурси.

Зраннього ранку 18 лютого 2022 року армія вела операцію з десятками транспортних засобів, двома вертольотами та щонайменше тисячею солдатів , щоб відновити контроль у муніципалітетах, де панує CJNG , намагаючись ліквідувати Хуана Хосе Альвареса Фаріаса , Абуело , ватажок Тепалкатепека.

Саме так почали закріплювати частину арсеналу нарковійни різні операції. Тільки 18 березня влада вилучила з осередку CJNG Deltaтактичну техніку, сотні боєприпасів, вибухових пристроїв, зброї та транспортних засобів.

Aguililla es la cuna del Mencho (Foto: SSP-Michoacán)

Дії були скоординовані в розриві в громаді Ла Калабаза, в муніципалітеті Агілілла. Агенти розмістили територію, де знаходилися три блоки транспортних засобів, отже, був реалізований периметр безпеки. Вони попереджали про наявність злочинного угрупування, хоча не було мирних жителів, які породжували будь-яке протистояння.

Після огляду автомобілі були забезпечені, міліметровою гвинтівкою 7,62Х39, 328 патронів, 12 журналів, 25 вибухонебезпечнихпристроїв, а також приблизно 250 грам марихуани. А також три тактичні жилети, сім балістичних пластині п'ять маскованих предметів одягу.

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