Викрадений фургон розкриває нові деталі різанини 20 людей у Сінапекуаро

Soldiers patrol at a clandestine cockfighting ring following the killing of at least 20 people on Sunday night during an attack, authorities said, in Zinapecuaro, Mexico March 28, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Різанина 20 людей у Сінапекуаро, Мічоакан, задіяло більше жертв, ніж було відомо владою. Антоніо «N», технік кондиціонування повітря, несвідомо був залучений до однієї з найжорстокіших різанин, вчинених в Мічоакан.

З вигнання чоловік запевнив Міленіо Noticias , що його фургон використовувався членами Лос-Корреа для вчинення багатовбивства.

Антоніо їхав по дорозі від Сінапекуаро до Акамбаро (Гуанахуато), коли озброєні цивільні жителі позбавили його від свого транспортного засобу. За його свідченнями, випробувані почали бити в вікна фургона і бурхливо опускали його.

Чоловіки носили довгі гармати і тактичне спорядження, тому Антоніо вважав, що це військове. У моделі фургона Ford Focus 2019 рокужертва носила спеціалізовані інструменти для своєї роботи вартістю 50 тисяч песо.

Губернатор організації Альфредо Рамірес Бедоллавизнав, що більшість страчених мали ордери на арешт за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками.

Боротьба між Лос-Корреа такартелем нового покоління Халіско (CJNG) залишила ескалацію насильства в Мічоакан. 27 березня в паленке в Сінапекуаро загинули 20 осіб — підозрюваних членів CJNG.

Cinco presuntos integrantes de la Familia Michoacana fueron capturados por la masacre de 20 personas en Zinapécuaro

З 15:00 годин того дня кілька чоловіків зібралися в підпільний паленке, розташованому на ранчо Ель-Параісо, де було погоджено кілька півняних боїв.

Серед присутніх був Вільям Едвін Рівера Паділья, псевдонім Воля або Барбас , керівник місця CJNG. Журналіст Гектор де Маулеон стверджує, що ця тема була частиною злочинного осередку Пабло Маганьї Серрато, псевдоніма Ла Морси або Ель М-5, лідера сім'ї Мічоакана та одного з чоловіків, найближчих до Сервандо Гомес, Ла Тута, кривавого лідера, який кілька років керував злочинною організацією. Ла-Морж був заарештований у 2015 році, що ознаменував підйом Волі в сім'ї Мічоакан.

Будучи главою площі, Рівера Паділья зрадила картель і вступила до лав CJNG, яка відкрила суперечку між двома злочинними організаціями.

Корреа, розкол сім'ї Мічоакан, керує Даніель Корреа, який нібито наказав різанину в паленці. За події заарештовано п'ять людей, які також будуть пов'язані з насильницькими подіями 9 лютого, в муніципалітеті Мараватіо, Мічоакан.

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Згідно з інформацією розвідки, Лос-Корреас має свою базу операцій у муніципалітетах Сьюдад-Ідальго та Мараватіо. Хоча вони також поширюються на десяток інших регіонів, таких як Zitácuaro, Окампо або Індапарапео, на кордоні зі штатом Мексика. Ці останні розмежування розташовані в гірському масиві.

17 лютого2021 року CJNG випустив відео, на якому показано, як він перерізав горло оператора Correa Cartel, попереджаючи провійнупроти нього. Насцені з'явилося до десяти предметів, посеред ночі маскували довгі гармати і тактичне спорядження. Одинз них тримав мачете стійко, а інший стверджував, що Корреас покинув «свій народ», а потім почав відрізати голову своєї жертви.

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