Без присутності Густаво Петра, Фюрза Сіудадана офіційно підтримала кандидатуру Історичного пакту

Цього четверга, 31 березня, приєднання, яке повинно було здійснитися тижнями. Політичний рух Fuerza Ciudadana формалізував свою підтримку президентській формулі Історичного пакту , сформованої економістом Густаво Петром та адвокатом Франсією Маркесом.

У заході взяли участь численні петристичні лідери, а також значна група громадян, головним чином з департаменту Атлантико. Однаку аудиторії готелю Текендама в Боготі був дискомфорт, де відбувся захід, оскільки кандидат упрезиденти Густаво Петро, який отримав прийом з цієї лавки, не відвідувавзахід.

Після того, як туди-сюди команда кампанії лідера Людської Колумбії оголосила, що у заявника є підозри на covid-19. Черезкілька годин ця можливість була виключена, але вона все ще ніколи не прибула на подію і була вибачена в прямому ефірі його менеджер політичної кампанії, Сенатор Армандо Бенедетті.

Переходячи на протокольні події, Петризм та Громадянська сила підписали те, що вони назвали «політичною згодою заповітів», яка дозволить можливому уряду Густаво Петра працювати на «чотири революції, включені до Плану розвитку Магдалени Ренес 2020 - 2023 роки: продуктивність та зайнятість, справедливість і соціальне, екологічне та біорізноманіття; і демократична революція і народна влада», - повідомили в команді кандидата.

Зі свого боку, прес-секретар Fuerza Ciudadana пообіцяли боротися проти соціальних прогалин та кількох проблем, які зачіпають колумбійців. «В результаті ми закликаємо всіх наших членів супроводжувати це рішення, яке ми прийняли, і, ми впевнені, це буде вирішальним у тріумфі демократії, прогресу та розвитку в нашій країні», - сказали вони.

Хоча Петро не приїхав і залишив як своїх послідовників, так і ЗМІ з усіма зробленими фризами, Бенедетті підтвердив, що кандидат у віце-президенти Франсія Маркес поїхав з Калі, щоб взяти участь у підтримці цієї кандидатури. І так було, соціальний лідер також піднявся в кафешу і, офіційно, підтвердив, що Фюрза Сіудадана приєднується до Історичного пакту для першого туру.

Більше того, він навіть пообіцяв, що якщо прийде до влади, він буде працювати на декількох секторах колумбійських берегів і боротися проти нерівностей, які мучать жителів, які живуть там роками. «У нас величезний виклик (...) Тому що ми не можемо забути Ла-Гуахіру, Карибський басейн в цілому, Магдалену. Сьогодні було введено нове поневолення, поневолення корумпованих машин, які грали з потребою нашого народу», - додала формула до «порока» колишнього мера Боготи.

Тим часом колишній мер Санта-Марти та національний прес-секретар Fuerza Ciudadana Рафаель Мартінес запевнив, що в Колумбії відбудуться зміни, якщо «будуть залучені регіони, молодь, селяни», - зазначив він.

Не можна забувати, що Fuerza Ciudadana не приєдналася до Історичного пакту на законодавчих виборах 13 березня, що змусило їх спалити і не досягти порогу, що дозволило їм місце в Конгресі. Визнані фігури цієї лави, такі як колишній радник та журналіст Холман Морріс втратив політичний капітал: коли він балотувався до мерії в Боготі, він досяг понад 400 000 голосів, але цього разу він навіть не досяг 10 000.

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