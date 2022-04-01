Перемога Польщі стане ключовим для Мексики; вони бачать можливість просунутися в Катарі, незважаючи на те, що вони поділилися групою з Аргентиною

Для спортивних коментаторів і аналітиків Мексики можна перейти до 16-го туру на ЧС-2022 в Катарі після того, як стало відомо, що суперниками команди в групі С є Аргентина, Польща і Саудівська Аравія.
Хоча Мексика має негативний рекорд у своїх чемпіонатах світу проти альбіцелесті, вони вважали, що мексиканський футбол повинен намагатися змагатися з командою, яка двічі була чемпіонами. Вони також підкреслили, що Херардо Мартіно вже був технічним директором команди на чолі з Мессі, тому він повинен знайти формулу для її нейтралізації.
Крім того, вони були оптимістичними, що мексиканська команда може подолати польську та арабську команди і вказали, що з цих двох європейська команда може представляти найбільшу перешкоду, однак вони підкреслили, що вони можуть виграти всі три очки.
АльбертоЛаті, один із журналістів з найбільшим досвідом у спортивних заходах, сказав, щоскладність не більша, ніж у попередніх чемпіонатах світу, і дав зрозуміти, що найважливішимє право на наступний раунд, буде для мексиканської команди, щоб показати особистість та добро рівень гри.
Для Девіда Файтельсона Мексика була врятована від перебування в групі смерті, і це буде розкішшю зіткнутися з Аргентиною, де тренер команди ацтеків Херардо Тата Мартіно повинен продемонструвати еволюцію свого загону проти команди, яку він сам керував у минулому. Однак він вважав, що збірна зіграє пас проти Польщі, з яким він зіткнеться в першому матчі.
Він додав, що хоча вони мають дуже рівний рівень, «Польща - справжній гол збірної Мексики. Побиття його у своїй презентації має вирішальне значення для того, щоб мати багатообіцяюче майбутнє на цьому Чемпіонаті світу».
Зі свого боку, Хосе Рамон Фернандес погодився, що в цьому лиштві кубка світу немає групи смерті , і підкреслив, що для триколірної комбінації
ОсвальдоСанчес, колишній репортер Мексики та нинішній телевізійний коментатор, сказав, що група не така вже й складна, і погодився, що перемога польської збірної 22 листопада матиме вирішальне значення в прагненнях претендувати на другий тур, екземпляр, який можна було б досягти навіть з чотирма очками в груповому етапі. Колишній голкіпер, який пережив ліквідацію проти Аргентини, заявив, що це можливість для Мексики претендувати на себе на чемпіонатах світу.
ПакоВілла, ще один з найпопулярніших оповідачів та коментаторів, був більш стриманим і попередив, що Мексика повинна покращити свій рівень, однак він сподівався, що перехід до раунду 16 буде досягнутий.
ВанессаГуппенкотен підкреслила, що в цій групі триколор матиме можливість зіткнутися з Мессі та Левандовським, двома найкращими нападниками у світі і сказала, що, щоб бути кращим, ви повинні перемогти найкращих.
Емануель Тіто Вілла , колишній аргентинський гравець і аналітик на мексиканському телебаченні, виявив свою любов до мексиканської збірної, одягнувши футболку Мексики, хоча він не наважився просунути прогноз.
Його співвітчизник і телевізійний партнер Даміан Замогільнийчітко висловив бажання перемоги Мексики над Аргентиною, оскільки, хоча його національність є південноамериканською, він визнав, що його життя залишилося в нашій країні, куди він прибув на 22 роки.
ДляАдріани Монсальве, спортивної журналістки TUDN, той факт, що Аргентина знаходиться в одній групі, є можливістю помсти для Мексики.
Карлос Герро, ще один з найвідоміших журналістів TV Azteca, припустив, що команда Тата перейде до другого раунду і в цьому випадку може зіткнутися з Францією, Данією, Тунісом, Перу, Об'єднаних Арабськими Еміратами або Австралією.
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