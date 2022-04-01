Перемога Польщі стане ключовим для Мексики; вони бачать можливість просунутися в Катарі, незважаючи на те, що вони поділилися групою з Аргентиною

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Для спортивних коментаторів і аналітиків Мексики можна перейти до 16-го туру на ЧС-2022 в Катарі після того, як стало відомо, що суперниками команди в групі С є Аргентина, Польща і Саудівська Аравія.

Хоча Мексика має негативний рекорд у своїх чемпіонатах світу проти альбіцелесті, вони вважали, що мексиканський футбол повинен намагатися змагатися з командою, яка двічі була чемпіонами. Вони також підкреслили, що Херардо Мартіно вже був технічним директором команди на чолі з Мессі, тому він повинен знайти формулу для її нейтралізації.

Крім того, вони були оптимістичними, що мексиканська команда може подолати польську та арабську команди і вказали, що з цих двох європейська команда може представляти найбільшу перешкоду, однак вони підкреслили, що вони можуть виграти всі три очки.

АльбертоЛаті, один із журналістів з найбільшим досвідом у спортивних заходах, сказав, щоскладність не більша, ніж у попередніх чемпіонатах світу, і дав зрозуміти, що найважливішимє право на наступний раунд, буде для мексиканської команди, щоб показати особистість та добро рівень гри.

Для Девіда Файтельсона Мексика була врятована від перебування в групі смерті, і це буде розкішшю зіткнутися з Аргентиною, де тренер команди ацтеків Херардо Тата Мартіно повинен продемонструвати еволюцію свого загону проти команди, яку він сам керував у минулому. Однак він вважав, що збірна зіграє пас проти Польщі, з яким він зіткнеться в першому матчі.

Він додав, що хоча вони мають дуже рівний рівень, «Польща - справжній гол збірної Мексики. Побиття його у своїй презентації має вирішальне значення для того, щоб мати багатообіцяюче майбутнє на цьому Чемпіонаті світу».

Зі свого боку, Хосе Рамон Фернандес погодився, що в цьому лиштві кубка світу немає групи смерті , і підкреслив, що для триколірної комбінації

ОсвальдоСанчес, колишній репортер Мексики та нинішній телевізійний коментатор, сказав, що група не така вже й складна, і погодився, що перемога польської збірної 22 листопада матиме вирішальне значення в прагненнях претендувати на другий тур, екземпляр, який можна було б досягти навіть з чотирма очками в груповому етапі. Колишній голкіпер, який пережив ліквідацію проти Аргентини, заявив, що це можливість для Мексики претендувати на себе на чемпіонатах світу.

El delantero argentino Sergio Aguero estuvo presente en el sorte. (FOTO: REUTERS/Carl Recine)

ПакоВілла, ще один з найпопулярніших оповідачів та коментаторів, був більш стриманим і попередив, що Мексика повинна покращити свій рівень, однак він сподівався, що перехід до раунду 16 буде досягнутий.

ВанессаГуппенкотен підкреслила, що в цій групі триколор матиме можливість зіткнутися з Мессі та Левандовським, двома найкращими нападниками у світі і сказала, що, щоб бути кращим, ви повинні перемогти найкращих.

Емануель Тіто Вілла , колишній аргентинський гравець і аналітик на мексиканському телебаченні, виявив свою любов до мексиканської збірної, одягнувши футболку Мексики, хоча він не наважився просунути прогноз.

Його співвітчизник і телевізійний партнер Даміан Замогільнийчітко висловив бажання перемоги Мексики над Аргентиною, оскільки, хоча його національність є південноамериканською, він визнав, що його життя залишилося в нашій країні, куди він прибув на 22 роки.

ДляАдріани Монсальве, спортивної журналістки TUDN, той факт, що Аргентина знаходиться в одній групі, є можливістю помсти для Мексики.

Карлос Герро, ще один з найвідоміших журналістів TV Azteca, припустив, що команда Тата перейде до другого раунду і в цьому випадку може зіткнутися з Францією, Данією, Тунісом, Перу, Об'єднаних Арабськими Еміратами або Австралією.

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