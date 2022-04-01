Уілл Сміт пішов у відставку з Академії після скандалу з приводу агресії Кріса Рока на «Оскарі»

УіллСміт подав свою відставку тілу, яке нагороджує «Оскар » після його нападу наКріса Рок під час церемонії вихідних, згідно із заявою, опублікованою в п'ятницю.

«Я подаю у відставку, будучи членом Академії кінематографічних мистецтв і наук, і я прийму будь-які інші наслідки, які Рада вважає за потрібне», - написав актор у заяві, зібраній Variety.

«Мої дії на 94-й премії Академії були шокуючими, боліснимита непрощенними. Список тих, кого я постраждав, довгий і включає Кріса, його сім'ї, багатьох моїх дорогих друзів і близьких, всіх присутніх і глобальну аудиторію вдома».

Присутні в театрі Dolby спостерігали, як Сміт вийшов на сцену і ляпавав Рок по обличчю після того, як комік зробив жарт на голові своєї дружини, дуже обрізаний.

Джада Пінкетт Сміт страждає алопецією, хворобою, яка викликає випадання волосся.

Він повернувся на своє місце і кричав непристойності в Рок, якого широко хвалили за те, що тримав прохолодну голову і повертався на трек.

Через півгодини після дивовижної атаки Сміт отримав «Оскар» за кращу акторську роль в спортивній біографії «Король Річард».

Останніми днями з'явилися суперечливі повідомлення про те, чи попросили Сміта покинути церемонію, і Академія кіномистецтва і наук заявила, що відмовився йти.

Група заявила на цьому тижні, що ініціює дисциплінарні позови проти Сміта - лише п'ятого чорношкірого чоловіка, який виграв найважливішу індивідуальну кінонагороду для людини у світі - і попередив, що він може зіткнутися з рідкісним вигнанням.

«Я зрадив довіру академії. Я позбавив інших номінантів та переможців їх можливості святкувати та відзначатися за надзвичайну роботу. Моєсерце розбите», - сказав Сміт.

«Я хочу перезосередити увагу на тих, хто заслуговує на увагу за свої досягнення і дозволити Академії повернутися до неймовірної роботи , яку вона робить для підтримки творчості та мистецтва в кіно».

Рок, який на цьому тижні сказав комедійній аудиторії в Бостоні, що він «все ще обробляє» події, отримав похвалу за те, як він обробляв події.

Продюсер Оскар Уілла Пакера розповів ABC , що саме професіоналізм коміка дозволив шоу йти вперед.

«Завдяки Крісу, який продовжив так, як він це зробив, він завершив категорію. Вінпередав трофей [переможцю найкращого документального фільму] Questlove... він дав нам ліцензію, щоб продовжити шоу, що ми намагалися зробити», - сказав він.

Пакер сказав, що порадив не виганяти Сміта з театру після розмови з Роком, коли він зійшов зі сцени. «Я сказав:» Чи справді він тебе вдарив? І він подивився на мене і сказав: «Так. Я щойно отримав удар від Мухаммеда Алі», - сказав Пакер. Сміт зіграв легендарного боксера в фільмі 2001 року «Алі».

Пакер сказав, що не брав участь у розмові про усунення Сміта, але що він висловився проти цього.

«Я негайно пішов до напрямку Академії, яка була на місці, і сказав: «Кріс Рок цього не хоче»,- сказав я:» Рок дав зрозуміти, що він не хоче погіршувати погану ситуацію».

Овації Сміт, отриманий за його перемогу «Оскар», зазнав серйозної критики, з звинуваченнями в тому, що Голлівуд не сприймав напад серйозно.

Пакер сказав, що оплески були для актора та його роботи, а не для інциденту.

«Я думаю, що люди в тій кімнаті, які встали, встали через когось, кого вони знали, хто був колегою, який був другом, який був братом, який має кар'єру більше трьох десятиліть, протилежність тому, що ми бачили в той час», - сказав він.

«Я не думаю, що вони були людьми, які тоді аплодували чомусь, і всі ці люди бачили свого друга в його абсолютному гіршому випадку і сподівалися, що вони зможуть підняти його і якось спробувати покращити його».

(З інформацією від AFP)

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