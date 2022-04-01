Ким був Феліпе Каррілло Пуерто, революціонер, ім'я якого буде запропоновано AMLO для аеропорту Тулум

У вівторок, 31 березня 2022 року, під час «ранкової» конференції президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) запропонував новий міжнародний аеропорт Тулума (AIT) назвати «Аеропорт Феліпе Каррілло Пуерто».

Лопес Обрадор попросив міністра національної оборони (SEDENA) Луїса Крещенсіо Сандоваларозглянути, що новий проект аеропорту, що будується на півострові Юкатан, буде названий на честь колишнього губернатора організації у відповідь на своїх опонентів, які сказали: «не хочуть трансформації»від Мексика.

Президент пов'язував пропозицію назвати новий аеропорт Феліпе Каррілло Пуерто з тим, що в районі, де встановлюється аеропорт, він знаходиться в межах муніципалітету з гомологічною назвою.

Каррілло Пуерто був революціонером, який все життя боровся за права народу майя (Фото: Обкладинка книги «Суку'ун Феліпе. Феліпе Каррілло Пуерто та революція майя Юкатана» Армандо Бартра)

Він також запевнив, що це буде «міжнародний та якісний простір» , як нещодавно відкритий Феліпе Міжнародний аеропорт Анхелес (AIFA) , оскільки робота буде здійснюватися військовими інженерами і допоможе зменшити насичення аеровокзалу Канкун від 500 до 600 операцій на день.

ФеліпеСантьяго Каррілло Пуерто був мексиканським політиком, журналістом і революційним лідером, який народився в Мотулі в штаті Юкатан 8 листопада 1874 року. Він був другою дитиною у встановленому шлюбі між Адела Пуерто та Юстіно Каррільо. Він був відзначений лідером Південно-Східної Соціалістичної партії і губернатором Юкатана з 1922 по 1924 рік.

Захоплені в цьому творі Еміліано Сапата [ліворуч], Феліпе Каррілло Уерта [центр] та Хосе Гваделупе Родрігес [праворуч], що тримає гасло Запатісмо «Земля і свобода» (Фото: Фрагмент фрески «Історія Мексики», Дієго Рівера)

Цей мексиканський герой, настільки важливий для революційної боротьби на півдні країни, навчався в Мериді, де з самого раннього віку вивчав мову майя, мотивовану його інтересом до відстоювання прав корінних народів. Цезмусило його ув'язнити, коли йому булолише 18 років за те, що підбурює людей розірвати огорожу, побудовану землевласниками, що перешкоджало проходу громади майя.

Все своє життя він був налаштований працювати на визнання цього сектора населення, тому, оскільки він був молодим, він проповідував Конституцію 1857 року серед робітників на день майя фасієнд, які виробляли henequén, матеріал, який був зайнятий в текстильній промисловості.

Рішення Карілло Пуерто змусило його брати активну участь у мексиканській революції, слідуючи шляхом руху Запатиста , настільки, що коли на півострів прийшла збройна боротьба, він заснував Південно-Східну Соціалістичну партію і звідти боровся з тиранією тих, хто хотів взяти свої землі від селян.

Але його вороги незабаром переслідували його, тому йому довелося піти на заслання в 1918 році після того, як очолив законодавчий орган своєї сутності і закликаючи до демократичних виборів. Він повернувся до 1920 року з метою приєднання до плану Агуа Прієти. Ітаким чином він був обраний депутатом з'їзду Союзу, щоб зайняти уряд Юкатана в 1922 році.

Його прихильність народу майя було таким, що його перша промова на посаді губернатора була виголошена цією мовою - те, чого ніколи не бачив мексиканський губернатор.

У цьому фресалі Дієго Рівери Феліпе Каррілло Пуерто з'являється з вогнепальним пораненням до грудей, символом того, що сили деуертиста застрелили його. Жінки біля ніг несуть качани та волокна henequen, основні емблеми боротьби, проведеної на благо регіону майя (Фото: Murales SEP)

У своїй адміністрації він розглядався як прогресивний інститут культурної власності майя, надання політичних прав жінкамголосувати та голосувати, а також встановлення відкликання чиновниківна основі vox populi, завжди слухаючи їх управління.

Протягом 20 місяців свого терміну повноважень він дуже наполегливо працював на благо найбільш збіднілих секторів. Вінекспропріював промисловість henequen,організував Експортну комісію Юкатана та сприяв Лізі середніх та малих виробників Henequen, реактивізуючирозподіл землі, а також створившиМексиканську академію мови майя.

У 1923 році йому довелося втекти з країни за кордон, оскільки його вороги ортистів мали більше влади, ніж його фракція у бажанні контролювати країну та замінити президента Альваро Обрегона.

Каррілло Пуерто був повалений лідерами Кооперативної партії, які заарештували його в Кінтана-Роо і застрелили 3 січня 1924 року. У1927 році Місцевий конгрес оголосив його Бенемеритом Юкатанським і він був названий апостол Раси за захист народів майя.

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