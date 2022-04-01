Who are Trinidad Cardona, Davido and Aisha, the singers of the official song of the Qatar 2022 World Cup

Hayya Hayya (Better Together) - пісня, представлена FIFA як офіційна тема цьогорічного чемпіонату світу в Катарі. Це співпраця між латиноамериканською співачкою Тринідад Кардона, нігерійський Девід Адедеджі Адельеке, більш відомий як Davido, і Doja Aishaнародився виконавець.

Тринідад Кардона - американський співак, який ділиться своїм життям з двома матерями, однією мексиканської походження та іншою пуерторіканською, яка стала відома своєю піснею «Дженніфер». Художник зазначає, що його особистий досвід, до якого входить біологічний батько у в'язниці та пара матерів, які оголосили себе лесбіянами, є його найбільшими натхненнями, за допомогою яких він прагне охопити всіх людей.

Давідо, крім того, що є співаком, є композитором і продюсером. Народився в Атланті, США, але виріс у Лаосі, Нігерія. Цей культурний мікс зміг відобразити його у своїй музиці, його найвідоміші пісні - Don Jazzy, 2 Face idibia або Wande Coal. Експерти кажуть, що він є одним з найбільш актуальних нігерійських художників доцього дня.

Айша - місцевий штрих синглу,