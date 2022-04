Погода в Мексиці на 1 квітня: спекотне середовище на більшій території тепловою хвилею

Тепловахвиля спричинить високі температури та гаряче до дуже спекотне середовище в більшості районів країни, головним чином у південних та південно-східних штатах. 39-йхолодний фронт все ще спричинить певний хаос у його проходженні через північ і північний схід, але вночі очікується, що він більше не вплине від його від'їзд з території, як прогнозує Національна метеорологічна система .

Мексика запише мінімальну температуру до -10º C у гірських районах Дуранго та Чихуахуа, а також до -5ºC у Нижній Каліфорнії, Сонорі, Коауїлі, Нуево-Леоні, Сан-Луїс-Потосі, Сакатекас, Гуанахуато, Халіско, Мічоакан, штаті Мехіко та Тласкала. На відміну від цього, максимуми піднімуться до 45º C в Мічоакані, Морелосі, Герреро, Оахаці, Чіапас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатані та Кінтана-Роо.

CDMXта Valle de México: Холодна погода прогнозують на світанку у високих районах, що оточують регіон. Ясно до хмарного неба і тепла до спекотної погоди протягом всього дня, без опадів в Мехіко і штаті Мексика.

Погода в Мексиці на 1 квітня 2022 року. Фото: @conagua_clima

У Мехіко прогнозують мінімальну температуру від 12 до 14° C і максимум від 29 до 31° C . Для столиці штату Мексика мінімальна температура від 6 до 8° C і максимум від 25 до 27° C.

НижняКаліфорнія півострів: Мінлива хмарність більшу частину дня, з берегами туману в західній частині регіону і без опадів. Холодне середовище з морозом вранці в горах Нижньої Каліфорнії та прохолодному середовищі в решті регіону. Вдень в регіоні очікується помірна до тепла атмосфера.

Північначастина Тихого океану: Небо з розсіяними хмарами і без дощу в регіоні. Ранкова атмосфера від холоду до прохолодного і морозного в горах Сонори. У другій половині дня тепла до теплої атмосфери.

Центральначастина Тихого океану: Мінлива хмарність і без опадів в регіоні. Прохолодна та холодна ранкова атмосфера у високих районах, вдень тепла до дуже спекотного середовища в регіоні.

ПівденьТихого океану: Мінливе хмарне небо з зливами, яке може супроводжуватися електричним струмом у Чіапасі. Розкидані хмари, без опадів в Герреро і Оахаці. Прохолодна атмосфера вранці і тепла до дуже спекотної вдень.

Погода в Мексиці на 1 квітня 2022 року. Фото: @conagua_clima

Мексиканськазатока: Хмарне небо більшу частину дня з шансом зливи в Тамауліпасі та ізольованих зливах у Веракрусі та Табаско. Розкидані хмари і без опадів в Табаско. Прохолодний до м'якого середовища вранці. Вдень тепло до дуже спекотної обстановки. Східний і північно-східний вітер від 10 до 25 км/год з поривами від 50 до 60 км/год у Веракрусі та Тамауліпасі.

ПівострівЮкатан: Хмарне небо більшу частину дня з ізольованими дощами, які можуть супроводжуватися електричним струмом у Кампече, Юкатан та Кінтана-Роо. Ранкова атмосфера від помірного до теплого і вдень тепла до дуже спекотної атмосфери.

Месадель Норте: Мінлива хмарність з шансом ізольованих душових в Нуево-Леоні. Немає дощу в решті області. Холодна ранкова обстановка з морозом в горах Чихуахуа, Дуранго і Закатекас. У другій половині дня тепла до теплої атмосфери.

MesaCentral: Мінливе хмарне небо більшу частину дня з шансом ізольованих злив, які можуть супроводжуватися електричним струмом в Ідальго та Пуеблі. Без опадів в регіоні. Прохолодна і холодна ранкова атмосфера в гірських районах, вдень, тепла до спекотного середовища.

