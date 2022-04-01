Відео та фотографії насильства, розв'язаного в Хуанкайо через зупинку перевізників

Вантажніперевізники в даний час страйкують протягом п'яти днів, і кілька регіонів країни блокуються, а в країні присутні протестувальники головні дороги. У звіті, опублікованому сьогодні вранці наглядом за наземним транспортом людей, вантажів та товарів (Сутран), зазначено, що блокада доріг перериває маршрути транспортного зв'язку в шести регіонах, головним чином в Хуніні, Арекіпі та Пуно.

Безсумнівно, найбільш критичним моментом цієї п'ятниці був Хуанкайо, де пошкодження та грабежу були зафіксовані в деяких районах міста.

ПолковникАЕС Колін Сін Гальван, глава поліцейського регіону Хунін, повідомив каналу N, що з 10 ранку на площі Хуаманмарка зібралися майже 8000 демонстрантів з транспортного союзу та аграріїв. На цій площі розташовані штаб-квартира регіонального уряду, а також муніципалітет Уанкайо. Спочатку існувала срікація, та сама, яку можна було контролювати. І як він сказав, в цю годину протестувальники мирно протестують.

«Деякі протестувальники, які не були б частиною цих гільдій, проходять через місця, які намагаються завдати шкоди державній та приватній власності. Але з необхідним персоналом ми намагаємося контролювати зловживання. Це невеликі групи, але вони контролюються», - сказав Гальван, і він не виключив, що вони проникли серед протестантів. На даний момент він сказав, що за акти вандалізму втрутилися від 10 до 15 людей.

Влада виключила, що вони будуть закликати до підкріплення. У всьому поліцейському регіоні Хунін вони мають понад 4000 військ, тоді як у Хуанкайо - понад тисячу військ.

Як минуло п'ять днів страйку, Гальван визнав, що ця п'ятниця була днем з найбільшою кількістю змін. Однак він повторив, що саме невеликі групи завдають шкоди та грабежу, і ми вже контролюємо їх.

Однак він визнав, що є поліцейські, які лікувалися в охороні здоров'я Національної поліції Перу внаслідок травм, отриманих в результаті зіткнень з протестувальниками. Більшість - це удари від каменів, але вони не є гравітаційними. «На даний момент про них піклуються. Ми будемо мати звіт через кілька хвилин», - сказав він.

ЗУСТРІЧЗ МІНІСТРАМИ

Президентство Ради міністрів організувало делегацію міністрів для поїздки до міста Уанкайо, щоб посилити діалог з гільдіями страйкуючих перевізників.

Через повідомлення в його офіційному акаунті в Twitter було зазначено, що міністри зовнішньої торгівлі та туризму Роберто Санчес; Аграрного розвитку, Оскар Зеа; та культури Алехандро Салас подорожують.

Полковник ПНП повідомив, що ця зустріч з міністрами відбудеться в провінції Хауха, а там знаходяться співробітники з генералом. Він оголосив, що представники гільдій, які піднімали голос протесту, перейшли. І роль поліції в цих випадках полягає в тому, щоб «забезпечити безпеку цих просторів діалогу».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: