Веракрус: озброєний командос увірвався в лікарню, щоб врятувати підозрюваного злочинця

Командування озброєних предметів увійшло до Вищої спеціалізованої лікарні у Веракрузі , щоб примусово врятувати передбачуваного злочинця, який отримав поранення після того, як його забезпечили агенти армії та місцевої прокуратури.

Державний секретар громадської безпеки вказав, що активував червоний код , щоб знайти відповідальних, тоді як прокуратура Веракруса вказала, що елементи, які захищали затриманого під вартою , були подані близько полудня 1 квітня.

Передбачуваний член злочинного угрупування був заарештований агентами армії та спеціалізованого підрозділу з протидії викраденню в місті Веракрус. Він намагався втекти, але отримав травму і взяв за медичне втручання в дії на чолі з міністерською поліцією.

Зараз розгорнута мобілізація, в яку був включений Секретаріат ВМС Мексики . Особа передбачуваного злочинного члена або до якої фракції він прив'язаний, не вказується.

Місцеві повідомлення вказали, що щонайменше чотири озброєні предмети увірвалися до відділення невідкладної допомоги лікарні, розташованої в колонії розмежування Centro de la. Вони погрожували зберігачів і втекли в невідомому напрямку. Передбачається, що вони стануть частиною однієї злочинної осередку.

Відео, на якому зображені нібито міністерські агенти після порятунку агресорів, в оперативних діях з пошуку тих, хто взяв їх ймовірного спільника, було випущено в соціальних мережах. Деякі користувачі плутали, що це був точний час втечі.

Нібито підрозділ, в якому збиралися озброєні особи, охороняв ряд більшої кількості транспортних засобів. Отже, прогнози були б гарантовані для відповіді агентами безпеки у разі протистояння.

Хоча порятунок підозрюваних членів наркокартелів або постраждалих чоловіків з якоїсь лікарняної організації не є новим у Мексиці, у Веракрусі вони не висвітлювали таких проблем. Домінування фракції діяти непередбачене в самому центрі міста та в середині дня може розраховувати на недоліки більшої кількості елементів, відповідальних за опіку.

У середині 2021 року члени збройного командування намагалися врятувати одного зі своїх передбачуваних спільників, якого госпіталізували в Каборку,Сонора, але їх відштовхували сили безпеки.

Згідно з місцевими повідомленнями, деякі злочинці замаскувалися під медичний персонал і увірвалися до загальної лікарні муніципалітету близько 22:00 години 3 липня, щоб здійснити видобуток.

Але центр уваги охороняли агенти Національної гвардії, Секретаріату Національної оборони та такі елементи державної поліції, як Державне агентство кримінального розшуку.

Події були зафіксовані на вулицях Прімера і Авеніда Сонора. Працівники закладу прожили хвилини терору, коли спалахнула сутичка, оскільки формени помітили командування і відреагували на пожежу.

Деяких пацієнтів довелося евакуювати, тоді як лікарі, медсестри та адміністратори шукали місце для укриття від стрілянини. В результаті було повідомлено про затримання двох жінок, одна постраждала в результаті перекидання, а також один солдат постраждав від вогнепальної зброї.

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