Україна засудила, що Росія намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах взятих регіонів

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

Збройні сили України запевнили, що російські війська намагаються сформувати «окупаційні адміністрації» в межах Донецької, Луганської, Запорізької та у місті Херсоні, де українські війська «взяли б під контроль» до одинадцяти населених пунктів.

«Російський ворог продовжує блокувати місто Харків, запускаючи артилерійський обстріл, щоб зруйнувати інфраструктуру міста та житлові райони. У районі на південь від міста Ізюм російський ворог намагається зламати опір українських захисників», - наголосили в цьому ж звіті.

Вони також повідомили, що «триває штурм» на місто Маріуполь і що у напрямку населеного пункту Олександрівка в Миколаївській області «російська армія намагається здійснити наступальні дії».

Міністерство оборони України повідомило через свій профіль Telegram, що вони «взяли під контроль» до одинадцяти населених пунктів Херсонської області, про це повідомляє Уніанське інформаційне агентство.

Збройні сили також повідомили, що кремлівські солдати продовжують блокувати місто Харків,

Заступник Міністра оборони України Анна Маляр висловилася в ті ж терміни, запевнивши, що «ворог не відмовляється від своїх планів повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також Харківську область.

У зв'язку з цим він повідомив, що російські війська направляють ракетні комплекси в Гомель, на південно-східному сході Білорусі, місто під Черніговом, звідки і обіцяли вивести, як підтвердила Москва цього тижня.

Крім того, в названому раніше місті Ізюмі майже 20 тисяч жителів очікують евакуюватися з міста, за словами заступника міського голови Володимира Мацокіна, який повідомив, що за день змогли виїхати майже 2500 осіб.

З іншого боку, журналіст Костянтин Риженко зник у місті Херсон і його статус невідомий. «Причини можуть бути технічними або вас можуть затримати російські силовики», - повідомили в Національній спілки журналістів України, повідомляє ІА «Укрінформ ».

БІГУНИВ МАРІУПОЛІ

Щонайменше 1458 осіб було евакуйовано з Маріуполя та кількох міст Запорізької області по трьох гуманітарних коридорах, повідомила віце-прем'єр України Ірина Верещук.

«31 березня 1458 осіб прибули до Запоріжжя в трьох гуманітарних коридорах домовилися про власний транспорт. З них 631 житель Маріуполя і 827 з міст Запорізької області», - пояснив Верещук у своєму акаунті в Facebook.

Верещук також повідомив, що «50 приватних машин і автобус з дітьми» покинули місто Енергодар. Вони пройшли всі блокпости і дісталися до Запоріжжя», - додав він.

Таким чином, він підкреслив, що на в'їзді до міст Бердянськ та Маріуполь залишається понад 30 автобусів , щоб вранці відвезти жителів до Запорігії.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: