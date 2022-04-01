Ucayali: дев'яносто дітей з різних шкіл були заражені вірусом Коксакі

Майра Сааведра, керівник епідеміології Регіонального управління охорони здоров'я Укаялі, виявила, що понад дев'яносто дітей були заражені вірусом Коксакі , відомим як «хвороба рук, ніг та рота» . Ці випадки були виявлені у восьми школах на початковому рівні в місті Пукальпа.

Чиновник заявив, що два з навчальних закладів, які постраждали, - Вікторія Барсія Боніффаті та Санта-Роза. В обох школах органи охорони здоров'я вже проводять дезінфекційні роботи.

«Це захворювання виникає у дітей до п'яти років, оскільки вони не мають такої звички носити маску. Цезахворювання передається не тільки через забруднені руки, але і через дихальні шляхи. Дії, які ми вживаємо, є негайними», - сказав він РПП.

Крім того, фахівець повідомив, що інфіковані діти залишаться на карантині протягом 7 днів. Наразі Діреза проведе макродезінфекцію в школах, де були зафіксовані випадки, щоб запобігти поширенню цієї хвороби.

Перш ніж зробити висновок, фахівець попросив батьків поговорити зі своїми дітьми та попросити їх правильно носити маски. Він також просив, щоб при будь-яких симптомах, таких як лихоманка, біль у горлі, пухирі на руках, ногах і роті, їх не слід займатися самолікуванням, а відвезти до найближчого медичного закладу.

СИМПТОМИВІРУСУ КОКССАКІЇ

За даними порталу охорони здоров'я клініки Майо , ці симптоми потрібно враховувати. Пам'ятайте, що правильне використання маски та підтримання чистоти рук - це найправильніший спосіб запобігти цьому захворюванню, яке виникає у дітей.

Руки, ноги, і рот захворювання може викликати всі ці наступні ознаки і симптоми, або лише деякі. Наприклад:

Фієбр

Біль у горлі

Відчуття загального нездужання

Хворобливі, почервонілі, як пухирі ураження на язиці, ясна та внутрішніх щоках

Висип з почервонінням і не сверблячкою, але іноді з пухирі, на долонях рук, підошвах ніг, а іноді і сідницях

Дратівливість у немовлят і маленьких дітей

втрата апетиту

ЩОВИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

Звичайний період від початкового інфікування до появи ознак і симптомів (інкубаційний період) становить три-шість днів. Лихоманка часто є першою ознакою захворювань рук, стоп і рота, а потім біль у горлі, а іноді відсутність апетиту та загальне нездужання.

Через день-два після початку лихоманки на передній частині рота або горла можуть з'явитися хворобливі виразки. Висип може спостерігатися на руках і ногах, а можливо і на сідницях, через день-два.

Захворювання рук, ніг та рота, як правило, є незначною хворобою з відносно легкими ознаками та симптомами та лише кілька днів лихоманки. Зверніться до лікаря, якщо болячки в роті або біль у горлі заважають дитині пити рідину.

Важливо, щоб батьки не нехтували своїми дітьми і при найменшому симптомі зверталися до фахівця і таким чином не допускали поширення цієї хвороби серед наймолодших членів будинку.

(З інформацією від клініки Майо)

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