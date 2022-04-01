Тоні Суккар розповідає Infobae, як він живе перед Греммі 2022 року: «Підтримка Перу величезна» | ІНТЕРВ'Ю

ТоніСуккарприбув до Лас-Вегаса цього вівторка, 31 березня, щоб відвідати видання64-й нагороди Греммі 2022 року , яка відбудеться цієї суботи, 3 квітня. Відомий перуанський перкусіоніст і композитор змагатиметься в категорії «Кращий латинський тропічний альбом ».

Подія, яка нагороджує найкращих експонентів музики, вперше номінувала аранжувальника та продюсера звукозапису для свого альбому «Live in Peru», живий концерт, який компілює різні версії найбільш слуханих пісень на міжнародному рівні, такі як «Біллі Жан», «A puro dolor», «Uptown Funk», серед інших.

Незважаючи на напружений графік, 35-річний артист американської національності та японського походження зайняв кілька хвилин, щоб поспілкуватися з Infobae,лише за три дні від проведення однієї з найважливіших нагород музичної індустрії.

Дотого, як відбудуться нагороди Греммі 2022 року, як ви себе почуваєте?

Я відчуваю себе надзвичайно схвильованим, я вже тут, у Лас-Вегасі, і це чиста радість, свято та музика. Сюди приїжджає вся галузь, і настав час відсвяткувати всі зусилля. Я дуже схвильований.

Визбираєтеся зробити кабал або ритуал до церемонії нагородження?

У мене немає ритуалу, так би мовити, але я завжди намагаюся поставити себе в позитивний розум. Я намагаюся дати про себе знати, що я там (на Греммі) і перемагаю. Покладіть мене в цю атмосферу в позитивному, і це вже відбувається. Однак іноді це не працює, але іноді це подобається в 2019 році, коли я був подвійним переможцем латинської Греммі. Позитивний розум!

Винаписали промову на випадок, якщо вам вдасться вийти переможцем?

Яніколи нічого не готую. Я не готую виступів, бо боюся це робити і не перемагати. Ось чому я кажу, що це було для задоволення. Якщо я виграю, в цей момент я йду прямо до точки і кажу, що маю сказати.

Foto: Difusión

Один, як правило, випереджає факти, ви вже уявляли собі свою реакцію, коли вони називають номінантів у вашій категорії?

Я думаю, що це буде схоже на те, що сталося на латинській Grammys, що я дуже нервував. Я дуже добре пам'ятаю, що мені все здавалося, ніби в уповільненому русі, так як відкрили конверт або зробили перерву, і я сказав: «Відкрий зараз, будь ласка». Для мене це захоплююче, це найкраще бути тут, неймовірно.

Виподорожували з батьками та братом до Лас-Вегаса, вони є вашою великою підтримкою...

Здорово святкувати з родиною і підтримуватися ними. Щоб мати можливість піти, виходити на вулицю і робити все разом. Вони були зі мною з дня № 1, коли я нікого не був, і тепер ми однакові разом.

Цеперший раз, коли ви були далеко від своєї дитини?

Це насправді вдруге, тому що кілька днів тому я був у Бостоні, мав шоу і повернувся лише пару годин. Я бачив її, і мені довелося знову вийти на вулицю. Меніне подобається правда, я так сумую за нею і дружиною теж. Це дуже складно, але там я з відеодзвінками і повідомленнями. Це єдиний спосіб, яким ми можемо бути прямо зараз.

Цьогоразу він не подорожував зі мною більше, ніж усе через пандемію, тому що у нього ще немає всіх своїх вакцин. Зараз ми не хочемо ризикувати малюком, тому вирішили, що вони (його дружина і дочка) залишаються, я просто приїхав з родиною.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

Щодля вас означає номінація на премію «Греммі»?

Це означає, що всі зусилля, які ви докладаєте, окупилися і що ніколи не пізно досягти мрій. Боріться, стукайте у всі можливі двері і, навіть якщо вони закриють їх до вас, продовжуйте. Це час святкування і багато боротьби.

Музика може прийняти вас у багато місць, і це те, що сталося. У мене дуже маленька команда, але подивіться, де я. Все можливо.

Якви відчували перуанську підтримку?

Я так відчув це. Вся підтримка Перу величезна. Яб сказав всім шанувальникам, що Перу присутній у Grammys. Поїдемов Перу! , ми продовжимо робити мистецтво і зростатимемо. Підемо вперед Перу!

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

Випобачили матч Перу проти Парагваю?

Я був за лаштунками, тому що мав концерт у Бостоні, але я дивився його у Facebook, і ми були лише 2-0, коли настала черга вийти на сцену. Потім я дізнався, що це закінчилося, і ми святкували. Це було вражаюче, тому що в аудиторії було багато перуанських людей зі своїми прапорами, і я грав музику.

Гремміє дуже важливим досягненням для Перу, чи відчуваєте ви велику відповідальність?

Мені велика честь, що я можу представляти свою країну, і мені пощастило бути перуанською. Бутиперуанською - це найкраще, у нас є все, і я пишаюся тим, що представляю свою країну. Яніколи не збираюся зупинятися, я завжди збираюся робити хорошу музику, що представляє мій Перу.

Хтоваш дизайнер гардеробу для нагород Grammy 2022?

ДжиноАморетті - дизайнер з Перу, з яким я зміг працювати, коли я був у програмі «La Voz». Я любив його дизайни і говорив з ним про те, щоб зробити мені щось вражаюче, що представляє Перу в Grammys. Це мене справді здивувало, я буду носити неймовірний костюм, у нього є щось із Перу, і це дуже елегантно.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

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