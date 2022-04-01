«Токіо віце», повернення «Баррі» та прем'єра «Бетмена», серед основних моментів HBO Max у квітні

У квітні HBO Max обіцяє місяць видатних титулів: перша фікція, з якою платформа дебютувала в Латинській Америці, Бортпровідник , повертається з другим сезоном. Випущенийсеріал Michael Mann Tokyo Vice, і Девід Саймон повертається разом з Ми володіємо цим містом . Крім того, повернення однієї з найважливіших та нагороджених комедій останніх часів HBO: Баррі.

Крім того, і як родзинка, прем'єра The Batman на платформі після відмінного часу в кінотеатрах. Варто пам'ятати, що цього року вікно, щоб досягти HBO Max , пішло від 35 до 45 днів у всьому світі, щоб дати більше можливостей для фільмів у театрах. Нижче наведено список з шести основних моментів.

ТокіоВіце

Нова оригінальна серія HBO Max - це погляд на кримінальний злочинний світ 90-х років Японії. Він натхненний реальними подіями і зірками Ансель Елгорт (West Side Story ) як журналіст Джейк Адельштейн, а Кен Ватанабе як японський детектив. МайклМанн, відомий режисер, який брав участь у створенні Майамі Віце в 1980-х роках і режисер фільму 2006 року разом зКоліном Фаррелломі Джеймі Фокс, є виконавчим продюсером серіалу і режисером першого епізоду. Він відкривається 7 квітня.





БарріТ3

Баррі - чорна комедія, яка завойовує шість нагород «Еммі» і в головній роліБілла Хадера, який повернеться з третім сезоном з восьми епізодів. Цей аудіовізуальний проект, створений Алеком Бергом та Біллом Хадером , розповідає історію депресивного чоловіка, який хоче почати нове життя як актора. Його відправляють до Лос-Анджелеса , щоб виконати роботу, але несподівано закінчується залученням до групи студентів театру на чолі з викладачем Джином Кузіно ( Генрі Вінклер ). Баррі вирішує змінитися, хоча його кримінальне минуле не відпустить його так легко, і його завданням буде знайти баланс між цими двома світами, в яких він живе. Він відкривається в неділю, 24 квітня.





Миволодіємо цим містом

Це аудіовізуальна постановка, заснована на книзі журналіста Джастіна Фентона в газеті « Балтімор Сан », і в цілому буде шість епізодів. Ця історія розповідає про підйом і падіння оперативної групи Trace Gun Trace для Департаменту поліції Балтімора , а також про корупцію та моральний крах, який зазнав це американське місто, в якому захищали політику заборони наркотиків та масові арешти за рахунок поліцейської роботи. Ця вигадка більш ніж важлива для HBO, оскільки вона являє собою повернення Девіда Саймона та Джорджа Пелеканоса, творців The Wire. Він відкривається 25 квітня.





Бортпровідник

Кручена комедійна драмаHBO Maxповертається з новими епізодами. Серіал у головній ролі Kaley Cuoco представив ексклюзивний перший вигляд. У ньому Кессі Боуден помічається через рік після подій початкового сезону. Здається, все йде добре для неї, але нічого не буде так, як планувалося. Це була одна з перших вигадок HBO Max, яка прибула до Латинської Америки. Він повертається 21 квітня.





ДжентльменДжек

ДжентльменДжек повернеться з восьмисерійним другим сезоном наHBO Max. Для підготовки глядачів серіал режисера Саллі Уейнрайт (Last Tango в Галіфаксі та Happy Valley ) представив невипущений трейлер з оголошенням та підтвердженням дати виходу. Постановка відтворює історію Енн Лістер, жінки, яка вийшла заміж за іншу жінку в 19 столітті і проти всіх забобонів, заснованої на реальному факті. ДжентльменДжек повернеться 10 квітня.





Бетмен

У кінотеатрах Латинської Америки він швидко увійшов до числа найбільш переглянутих фільмів у прокаті регіону. У цій новій пригоді ми слідуємо за Gotham Bat, який зараз грає Роберт Паттінсон, на другий рік як нічний сторож і захисник справедливості в боротьба з організованою злочинністю в м. З великим успіхом Бетмен очікується на HBO і надійде 19 квітня на платформу та 23-го до сигналів HBO.

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