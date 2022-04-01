Три дози для людей старше 18 років: вимоги, обмеження прийому та вся інформація про новий захід

З цієї п'ятниці, 1 квітня, уряд Педро Кастільо має наказ обов'язкового характеру мати три дози вакцини проти COVID-19, щоб мати можливість входити до державних та приватних установ. Цеположення поширюється на всіх осіб старше 18 років.

Захід, який прагне прискорити процес вакцинації в Перу, був прийнятий офіційним 26 березня Верховним Указом 030-2022-PCM ,Яка також включає подовжує надзвичайний стан на термін 30 календарних днів, починаючи з першого числа квітня.

Враховуючи низку сумнівів, які виникли у дорослих, ми детально описуємо всі обмеження, які означатимуть відсутність повної вакцинації проти COVID-19:

МІСЦЕ, ДЕ БУДУТЬ ПОТРІБНІ ТРИ ДОЗИ

Вимога до трьох доз вакцини досягає тих, хто старше 18 років, хто прагне увійти в торгові центри, торгові центри, універмаги, загальні магазини, конгломерати, магазини, що постачають предмети першої необхідності, супермаркети, ринки, ресторани тощо у внутрішніх районах.

А також казино, слоти, кінотеатри, театри, банки, церкви, храми, місця поклоніння, бібліотеки, музеї, культурні центри, художні галереї, клуби, приміщення спортивних об'єднань, перукарні, перукарні, спа-салони, турецькі лазні, сауна, термальні ванни, спортивні зали, нотаріуси, офіси обслуговування клієнтів, адміністративні процедури і таблиці з частин державних і приватних установ, а також професійних об'єднань.

Крім того, ті, хто бажає відвідувати стадіони та колізеї , також повинні засвідчити свою повну вакцинацію.

ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ ЛИШЕ ДВІ ДОЗИ

Що стосується працівників, які застосували лише дві дози вакцини проти COVID-19, в регулюванні зазначено, що буде термін 15 днів, відрахованих з 1 квітня, працівникам приватного та державного сектору, які виконують роботу віч-на-віч, щоб можна було застосувати дозу бустера. В іншому випадку їм доведеться виконувати віддалену роботу, якщо фірма це дозволяє.

«Протягом максимального періоду п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Верховним Указом приватні постачальники послуг та працівники державного сектору, які не мають третьої дози, можуть продовжувати здійснювати очну трудову діяльність», - вказує на юридичну процедуру.

Так само працівники сектору охорони здоров'я, водії та колектори всіх служб громадського транспорту, а також люди, які надають такі послуги, як доставка, таксі та туризм , повинні продемонструвати, що у них є всі три дози вакцини проти COVID-19 для виконання своїх обов'язків.

Слід зазначити, що перевірка фізичної або віртуальної картки, яка підтверджує відповідність застосуванню вакцинації проти COVID-19, в Перу чи за кордоном, повинна здійснюватися разом з Національним документом, що посвідчує особу (DNI) або іншим документом, який засвідчує вашу особу.

НОВІПУНКТИ ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ ЦЬОГО 1 КВІТНЯ

-Лікарня Альберто Сабогал Сологурен (Беллавіста)

-Двохсотрічна лікарня Сінг-Кальяо (Сан-Мартінде-Поррес)

-Ліма Північний Кальяо Луїс Негрейрос Вега лікарня (Серкадо дель Каллао)

-Лікарня I Маріно Моліна Спипа (Comas)

-Поліклініка El Altarpiece (Комас)

-CAP III Митрополит (Ла-Перла)

-Лікарня I Октавіо Монгрут Муньос (Сан-Мігель)

-CAP III Марія Донроуз (Вікно)

-CAP III Луїс Негрейрос Вега (Серкадо дель Кальяо)

-КАП III кам'яний міст

-CAP III Карабайлло

Мобільнібригади з вакцинації

Крім того, мобільні бригади будуть розгорнуті на ринках і в рибальському терміналі для застосування першої, другої або третьої доз:

-ринок Унікачі (Комас)

-Оптовий рибальський термінал Вентанілла (Callao)

-Тунгасука ринок (Карабайлло)

-Ринок Хуамантанга «La Cooperativa» (міст П'єдра)

ВСІОБМЕЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

-Вобов'язкове використання маски KN95 або не вдається триразову хірургічну маску, а поверх неї маску громади (тканину), для циркуляції на дорогах загального користування та в закритих місцях.

-Віолятори санітарних та державних правил надзвичайних ситуацій, які не виконали сплату штрафу, накладеного за порушення, вчинені під час національного надзвичайного стану та інших нормативних актів, виданих для захисту життя та здоров'я населення через поширення COVID-19, є перешкоджали проводити будь-яку процедуру перед будь-яким державним суб'єктом; без шкоди для цього особи, які перебувають у ситуації вразливості та належним чином зареєстровані в реєстрах соціальних програм, а також грошових субсидій, серед іншого, продовжують бути бенефіціарами будь-якої Державної програми економічної підтримки, стимули, продукти харчування і здоров'я, отримання тих пільг, які їм відповідають.

-Працівники охорони здоров'я повинні мати три дози вакцинації від COVID-19 , щоб особисто проводити роботу на своєму робочому місці через високий ризик зараження та поширення варіантів COVID-19 .

-Перуанці, іноземці-резиденти та іноземці-нерезиденти віком від 12 років та кінцевим пунктом призначення яких є національна територія, як пасажири та незалежно від країни походження, повинні довести, що вони отримали першу та другу дози вакцинації проти COVID-19 в Перу або за кордоном, і третя доза вакцинації проти дози COVID-19 для осіб старше 18 років, які проживають в країні та кваліфіковані для її отримання, згідно з чинним протоколом. Якщо цього не вдалося, вони можуть представити негативний молекулярний тест з датою результату не більше ніж за 48 годин до посадки в точці їх походження. Дітям до 12 років потрібно лише безсимптомно звертатися. Ті, хто виявляє симптоми після прибуття на національну територію, вступають в обов'язкову ізоляцію, згідно з положеннями з цього питання.

-Національне управління охорони здоров'я має право здавати діагностичні тести на COVID-19 пасажирам, які прибувають в країну, встановлюючи додаткові заходи охорони здоров'я для позитивних випадків.

-Домашні пасажири повітряного транспорту старше 12 років, резиденти та нерезиденти, можуть сісти на борт лише в тому випадку, якщо доведуть, що отримали першу та другу дози вакцинації проти COVID-19 в Перу або за кордоном, а третя доза особами старше 18 років, які проживають в країні та дозволені отримати його, згідно з чинним протоколом. Якщо вони не виконали необхідні дози відповідно до свого віку, вони повинні представити негативний молекулярний тест з датою результату не більше ніж за 48 годин до посадки. Дітям до 12 років потрібно лише безсимптомно звертатися.

-Пасенджери міжпровінційної служби наземного транспорту старше 12 років, мешканці та нерезиденти, можуть лише за умови доведення того, що отримали першу та другу дози вакцинації проти COVID-19 в Перу або за кордоном, а третя доза особами старше 18 років, які проживають у країна і кваліфіковані для його отримання, відповідно до чинного протоколу; або, якщо цього не вдалося, вони можуть представити негативний молекулярний тест з датою результату не більше ніж за 48 годин до посадки. Дітям до 12 років потрібно лише безсимптомно звертатися.

-Міське та міжпровінційне обслуговування пасажирських перевезень здійснюється відповідно до вказівок, затверджених Міністерством транспорту та зв'язку щодо запобігання COVID-19.

-Всі пасажири міжпровінційного та міського наземного транспорту повинні дотримуватися правил носіння маски, а також відповідні протоколи.

-Ріки та колектори всіх служб громадського транспорту, а також водії, які надають послуги доставки (доставка), таксі та приватні перевезення персоналу та туризму, можуть працювати лише в тому випадку, якщо доведуть, що вони отримали в Перу та/або за кордоном три дози вакцинації проти COVID-19, за умови, що вони будуть включені на його отримання, згідно з чинним протоколом.

-резиденти старше 18 років, які входять до торгових центрів, торгових центрів, універмагів, загальних магазинів, конгломератів, магазинів, що постачають предмети першої необхідності, супермаркети, ринки, ресторани тощо у внутрішніх районах, казино, слоти, кінотеатри, театри, банки, фінансові установи, церкви, храми, культові місця, бібліотеки, музеї, культурні центри, художні галереї, клуби, приміщення спортивних об'єднань, перукарні, перукарні, спа-салони, турецькі лазні, сауна, термальні лазні, спортивні зали, нотаріуси, офіси обслуговування клієнтів, адміністративні процедури і столи частин державних і приватних установ, а також як професійні асоціації повинні пред'явити свою фізичну або віртуальну картку, яка доводить, що вони отримали в Перу та/або за кордоном три дози вакцинації проти COVID-19, за умови, що вони кваліфіковані для її отримання, згідно з поточним протоколом, крім носіння маски постійно, згідно на умови, зазначені в цьому Верховному Указі.

-У випадку з ресторанами або подібними, маску (и) можна зняти лише під час вживання їжі.

-будь-яка особа, яка виконує персональну роботу, повинна довести, що вони отримали всі три дози вакцинації проти COVID-19, за умови, що вони кваліфіковані для їх отримання, згідно з чинним протоколом, вакцини, що проводяться як в Перу, так і за кордоном, є дійсними.

-У випадку з постачальниками послуг приватної діяльності, які не мають застосування трьох доз вакцинації проти COVID-19, вони повинні надавати послуги через режим віддаленої роботи. Коли характер роботи не сумісний з дистанційною роботою, слід розуміти, що договір найму припиняється, не маючи будь-яких активів, відповідно до пункту першого статті 11 та пункту II) статті 12 Єдиного замовленого тексту законодавчого указу № 728, Закону про Продуктивність і конкурентоспроможність праці, затверджені Верховним Указом № 003-97-TR, якщо сторони не погоджуються на недосконале призупинення трудових відносин. За допомогою міністерської постанови Міністерство охорони здоров'я за погодженням з Міністерством праці та сприяння зайнятості може встановлювати випадки виключення та додаткові положення. обов'язком роботодавця є перевірка дотримання положень, викладених у цьому пункті.

-Для працівників державного сектору, які не мають трьох доз вакцинації проти COVID-19, застосовуються положення Єдиного остаточного додаткового положення постанови про надзвичайні ситуації № 055-2021 та додаткові положення, видані Міністерством охорони здоров'я, відповідно до Органу національної цивільної Сервіс.

-Протягом максимального періоду п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Верховним Указом приватні постачальники послуг та працівники державного сектору, які не мають третьої дози, можуть продовжувати здійснювати трудову діяльність віч-на-віч.

-Верифікація фізичної або віртуальної картки, яка підтверджує відповідність застосування вакцинації проти COVID-19, в Перу та/або за кордоном, повинна здійснюватися разом з офіційним документом, що посвідчує особу.

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