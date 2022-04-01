Це було вибачення Габріеля Квадрі після виклику Сальми Луевано «сер»

У другій половині дня 31 березня депутат Партії національної дії (PAN) Габріель Квадрі де ла Торре був предметом суворої критики через його трансфобний коментар перед Палатою депутатів.

Оскільки під час сесії депутат назвав Сальму Луевано «сер», незважаючи на те, що вона ідентифікується як жінку, яку засудила різні члени політичних партій , розташовані по обидва боки спектру, переважно Національного руху регенерації ( Морена), Інституційна революційна партія (PRI) та сама ПАН.

Після цього Квадрі в інтерв'ю журналістці Азуцена Уресті прийняв, що його було занадто багато, щоб зателефонувати їй сер і визнав, що «це був надлишок і помилка, тому з сьогоднішнього дня я збираюся називати її жінкою і депутатом».

Він також сказав, що вже просив вибачення після вираження відторгнення різними членами Будинку.

Квадрі неодноразово виділявся як трансфобію за його коментарі проти спільноти та гендерної ідеології (ФОТО: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Це сталося під час дебатів щодо реформи психічного здоров'я, оскільки Синьо-білий депутат подав застереження, щоб заборонити батькам або опікунам приймати рішення з медичними втручаннями та процедурами, пов'язаними з транс-дитинством.

Тож конгресмен Луевано накинувся на Квадрі і згадав, що «Як гордо транс-жінка, я хочу сказати чоловікові, що він дуже помиляється і що він пам'ятає, що у нього є діти та сім'ї, і що, сподіваємось, вони там закриють рот».

Зіткнувшись з цією відповіддю, синьо-білий депутат стверджував, що «пан Луевано погрожує мені під час пленарного засідання і що він не дає жодних аргументів темі, з якою ми маємо справу, він лише ображає і дискваліфікує».

Після цього коментаря кілька законодавців і законодавців висловили свою неприйняття зауважень паністи. Депутат Синтія Іліана Лопес Кастро з лавки PRI вимагала, щоб Квадрі вибачився публічно: «ми не поважаємо всіх жінок, всіх депутатів та всіх мексиканців, які багато років воювали в цій країні, оскільки дискримінації немає ».

Після ще кількох виступів Квадрі запропонував вибачення Луевано, тому що «я визнаю, що вчинив провину, риторичне перевищення , але це також сталося в контекстінаклепів та образ , які походять з цієї частини», запевнив депутат, який пізнішепопросив, щоб вираз був знятий з газета дебатів.

Квадрі назвав депутата Сандри Луевано «сер» (Фото: Twitter/ @SalmaLuevano)

Нарешті, наприкінці сесії законодавці взяли на себе Раду директорів на знак протесту, що викликало паністу коментувати його Twitter, який тримає членів Сан-Лазаро відповідальними за те, що може статися з ним або його родиною.

Так само міністр Артуро Залдівар виступив проти коментарів, зроблених колишнім кандидатом у президенти в 2012 році, стверджуючи, що транфобія - це ненависть, яка виникла через незнання та нетерпимість.

«Сьогодні і завжди трансфобія неприпустима. Саме ненависть виникає через незнання і нетерпимість. Це продукт зарозумілості тих, хто відчуває себе вищим і володіє єдиною правдою, але в глибині душі це страх перед тим, хто інший. Всі права для всіх людей».

Законодавець Сальма Луевано вже подала скаргу на Габріеля Квадрі через коментар, в якому вона вказала Законодавці трансгендерів як «чоловіки Морени, жіночі сукні, високі та високі».

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