Це відео Ліни Теджейро, яке Instagram піддав їй цензуру: «Я більше не збираюся наполягати»

Серед публікацій, зроблених Ліною Тежіро у її соціальних мережах, є кілька комедійних відео, головним чином ті, які є настільки популярними дубляжами на TikTok, наприклад, минулого четверга, 31 березня, актриса розмістила відео на своєму акаунті TikTok, а також в Instagram, в якому вона виступає як ñera і дублює аудіо, яке вона каже такі речі, як: «Я можу бути дівчиною, але не просто будь-хто, гаразд?... бум! гонора* і заколоти його за божевільний, за дурня, за грубий».

У свою чергу, лланера назвав цю публікацію як: «Коли вони називають мене ñera» , і, оскільки вона записала це відео з комічної точки зору, вона поставила лейбл Гумор.

Однак, хоча пост все ще вказаний на TikTok в Instagram, історія була зовсім іншою, оскільки його відео було видалено. Потім зі своїх історій в Instagram Теджейро прокоментував Тежіро, що сталося, і поклав на стіл свої побоювання щодо перевидання відео в цій соціальній мережі.

«Гей, вони видалили мій TikTok, вони видалили мій Reel de la ñera, тому що я думаю, що багато людей повідомили про це і видалили його. Ну, що ми з ним робитимемо. Я боюся підняти його знову і що вони знову опустять, що мене лають, що заберуть мій рахунок», були його першими словами на цю тему.

Однак актриса не сиділа склавши руки, і врешті-решт вона вирішила уточнити, що «нічого поганого» в її публікації не було, згодом відео няні знову з'явилося в її Instagram, але лише в розділі Reels, а не в її Стрічці.

«Вони переопублікували мені відео, я начебто звернувся, я сказав, що це помилка, що в моєму відео нічого поганого не було, і вони переопублікували його мені; тому, будь ласка, не повідомляйте про це, не будьте такими... Я знаю, що сталося, і це те, що вони видалили його, як з каналу, з початку Instagram, але якщо ви перейдете до Барабанів там, це є, ви можете побачити його там».

Однак, хоча все, здавалося, знову в порядку, відео було видалено знову незабаром. «Вони знову видалили відео і закрили сеанс мобільного телефону, я думаю, що більше не наполягаю. Давайте забудемо відео», були слова, які закрили справу, про яку йде мова.

Минулої неділі, 20 березня, була дата, обрана в календарі для розробки нагород India Catalina 2022, які зараз знаходяться у їх 38-й версії. І Ліна Тежіро мала номінацію на цю нагороду, зокрема її ім'я було включено до категорії «Краща актриса другого плану в теленовелі, серіалі чи мінізерах»; для якої постановки? Ну, за його роботу, виконану в «Чічіпатосі», серіалі, яку публіка може дивитись на Netflix.

Однак актриса лланера не перемогла як переможець, цей титул виграла Марсела Бенжумеа через її виступ як «Естер Даза» за «Обрану внучку», отже, ось реакція Ліни Теджейро після того, як не виграла:

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