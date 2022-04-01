Ось як буде зіграна 14-та дата Ліги BetPlay

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





З метою досягнення кваліфікації за перше півріччя додому біжить зіграти першу зірку 2022 року, починається новий день Ліги Betplay для зірки середини року.

Зустріч між Equidad Seguros та Депортіво Калі відкриває день: відвідувач прибуде на стадіон Techo (Богота) після побиття Кортулуа 2-1 у Пальмасеці. Баланс для зелено-білого становить 1 виграш, 2 поразки і 1 нічия.

Як прецедент цього матчу останні 5 разів вони зустрічалися: Equidad Seguros накопичив 1 перемогу, а Депортіво Калі додав 2; два матчі рівномірно закінчилися на табло.

У суботу дата буде просуватися з чотирма яскравими зобов'язаннями, один з них рано вдень в Атанасіо Жирардо з місцевим Депортіво Незалежним Медельїном проти клубу Envigado Fútbol.

О 4:05 на стадіоні Ернан Рамірес Вільєгас Депортіво Перейра прийматиме Deportes Tilima , із стимулом можливого вступу на наступний етап візиту. Місцевому доведеться шукати три очки, якщо він захоче увійти до вісімки в Колумбії.

Пізніше Патріотас отримає поточну секунду в таблиці Атлетико Насьональ , який буде прагнути додати для підтримки відстані з лідером, Мілонаріями, який зіткнеться з Америкою де Калі в Паскуаль Герреро, в класиці дати .

У митрополита Барранкільї Джуніор з Барранкільї приймає візит від Аланзи Петролери з 8:15 вечора.

Чотирнадцята дата Ліги BetPlay продовжиться в неділю з 3:00 вдень, матч між « Золотими орлами» проти Ягуареса де Кордова .

Найяскравіший матч дня відбудеться в Паскуаль Герреро, о 5:30 вдень, коли Америка де Калі прийме лідера Міллонаріоса. «Посол» буде прагнути вступити безпосередньо в наступний раунд, тоді як Америка буде прагнути провести матч без свого тренера Хуана Карлоса Осоріо.

Недільний день закінчується в Боготі, коли Independiente Santa Fe стикається з Уніон Магдаленою , починаючи з 7:35 вечора.

У понеділок 14-та дата колумбійського футболу закінчиться зобов'язаннями між Кортулуа проти Депортіво Пасто на стадіоні Doce de Octubre в Тулуа.

Щоб закрити сліпих, м'яч переміститься на стадіон Пало-Гранде в Манізалесі, де одного разу Кальдас буде прагнути наблизитися до турнірної таблиці, що стоїть перед Атлетико Букарамангою.





Йоні Гонсалес забив свій другий гол за «Депортіво Калі» в Лізі BetPlay. Поруч з ним, на зображенні, Агустін Вулетич. Фото: Дімайор





РозкладBetPlay Ліга Димайор I-2022

Квітень1

Equityпроти Депортіво

Гора: 7:40 вечора

Стадіон: Метрополітен Дах

Передача: Win/Win+

Квітень2

НезалежностіМедельїн проти Енвігадо

Гора: 14:00

Стадіон: Атанасіо Жирардо

Трансмісія: Win+

ДепортівоПерейра проти Спортивної Толіми

Гора: 16:05,

Стадіон: Ернан Рамірес Вільєгас

Передача: Win/Win+

Патріотипроти Атлетіко Насьональ

Гора: 6:10 вечора

Стадіон: Ла Індепенденсія

Трансмісія: Win+

Юніорпроти нафтового альянсу

Гора: 8:15 вечора

Стадіон: Метрополітано

Трансмісія: Win+

3квітня

Золотіорли проти Ягуара

Гора: 15:00

Стадіон: Альберто Грісейл

Передача: Win/Win+

Америкаде Калі проти Міллонаріос

Гора: 17:30,

Стадіон: Паскуаль Герреро

Трансмісія: Win+

НезалежностіСанта-Фе проти Союзу Магдалени

Гора: 7:35 вечора

Стадіон: Ель Кампін

Трансмісія: Win+

Квітень4

Кортулуапроти Депортіво Пасто

Гора: 16:00

Стадіон: Дванадцять Жовтня

Передача: Win/Win+

Одногоразу Калдас проти Атлетіко Букараманга

Гора: 8:00 вечора

Стадіон: Палогранде

Трансмісія: Win+

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