«Вони відхилили мою пропозицію»: Габріель Квадрі пояснив, чому він розпочав «зафаранчо» з Сальмою Луевано

Після того, як депутати Movimiento Regeneración Nacional (Морена) таЛейбористської партії(PT) взяли пленарій Сан-Лазаро, щоб протестувати проти трансфобних коментарів законодавця Партії національних дій (PAN) Габріеля Квадрі, паніст пояснив, що стало причиною «зафаранчо».

Через свій акаунт у Twitter депутат пояснив, що минулої п'ятниці, 31 березня, в нижній палаті в нижній палаті обговорювалася думка про психічне здоров'я для транс-дитинства, і зважаючи на це він запропонував запобігти неповнолітнім отримувати лікування, щоб змінити свою стать без судового наказу.

Крім того, він зазначив, що батькам або опікунам неповнолітніх доведеться підписати згоду на перепризначення статі, оскільки, за словами заступника синьо-білого кольору, лікування є «незворотним» і має «серйозні наслідки для здоров'я».

El diputado lamentó que el partido guinda rechace su propuesta (Foto: Twitter/@g_quadri)

В іншому повідомленні депутат пошкодував, що вишнева партія відхилила його пропозицію, оскільки, пояснив він, діти та підлітки тепер зможуть пройти гормональне лікування та каліцтво статевих органів «за власні переваги».

До його публікацій реакції користувачів мережі не змусили себе довго чекати, оскільки кілька користувачів кинулися проти коментарів законодавця як трансфобних.

Деякі користувачі мережі пояснили, що люди, які проходять лікування , перед проведенням процедури мають медичні, психологічні та психіатричні оцінки. «Ви б не зрозуміли ситуації, якщо ви цього не знаєте, наблизитися до зустрічі з людьми, які вирішили розпочати перехід, і якщо ви є емпатом, ви зрозумієте важливість цього», - написав один.

Gabriel Quadri responsabilizó a las personas que “lo insultaron, agredieron y amenazaron” de lo que le pueda pasar (Foto: Twitter/g_quadri)

Крім того, незабаром після закінчення сесії в Палаті депутатів Габріель Квадрі утримував людей, які «ображали, нападали і погрожували» його відповідальним за те, що може статися з його дружиною, дітьми чи його особою.

Під час п'ятничної сесії Квадрі назвав Мореністським депутатом Сальмою Люевано «сер», хоча вона ідентифікує себе як жінку, тому що, представивши свою пропозицію на пленарному засіданні, Луевано звинуватив його у пропаганді гендерного насильства та називаючи його вбивцею.

«Скажіть містеру Квадрі, що він вбивство негідник, тому що це те, що межує, і ми не збираємося його пускати. Як гордо транс-жінка, я хочу сказати чоловікові, що вона дуже помиляється, і що вона також пам'ятає, що у неї є діти і сім'я, і, сподіваюся, це закриє рот », - сказав депутат.

У відповідь паністка підкреслила, що Мореніста погрожувала йому: «Я зазначу, що пан Луевано погрожує мені в рамках пленарного засідання і що він не представляє жодних аргументів предмету, з яким ми маємо справу, він лише ображає і дискваліфікує».

Враховуючи це, морености взяли пленарне засідання і попросили президента, в свою чергу, Сантьяго Кріла, вигнати депутата від Acción Nacional.

Після того, що сталося в Сан-Лазаро, Національна рада з питань запобігання дискримінації (Conapred) попросила нижню палату залишатися місцем поваги до різноманітності та множинності, «оскільки законодавчий простір будує та зміцнює соціальну тканину».

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