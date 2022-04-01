Вони захопили колишнього хлопця адвоката, якого знайшли мертвим у Циркасії (Кіндіо) після вигулу своїх домашніх тварин

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Здається, все свідчить про те, що вбивство адвоката Єні Каролайна Нохави 11 березня в муніципалітеті Чіркасія (Кіндіо) було феміцидом, в якому головним підозрюваним був її колишній партнер, який був захоплений минулої середи, 30 березня в тому ж місті.

Як повідомляється в регіональній газеті El Quindiano, пошук та обшукова ретельність проводилася Секцією кримінального розслідування (Sijín) цього відділу за координацією з Офісом Генерального прокурора нації.

Навіть сам губернатор Кіндіо Роберто Джаіро Джарамілло Карденас повідомив через свій офіційний акаунт у Twitter , що цей процес вимагає значних слідчих робіт з боку уніформи.

«Упіймання Крістіана Алехандро Оспіної, нібито відповідального за вбивство Єнні Каролайн, є продуктом сильного розслідування та координації з владою. Ми залишаємося пильними і будемо гарантами справедливості для з'ясування злочину. Не одне менше», - сказав він.

Тим часом в іншому засобах масової інформації з цього відомства Кіндіо Нотічіас вказав, що арешт Оспіни був легалізований у четвер вдень.

Нохавуевостаннє бачили живим, коли вона брала своїх собак на прогулянку, як раніше, але через години її знайшли мертвою, після того, як вони зрозуміли, що домашні тварини повернулися до будинку, де вона жила без компанії жертви, врайоні Ла-Планча.

Однак, коли вони побачили, що довгий час пройшло без повернення жінки і що ікла повернулися самі, вони почали пошуки і насторожили владу, а пізніше знайшли її мертвою в лісистій місцевості цього муніципалітету.

Влада, яка здійснила відповідний підйом, підійшла до справи і ініціювала розслідування для визначення обставин його смерті.

Злочинвикликав обурення серед населення, яке під час похорону молодої жінки продемонструвало носіння білих футболок і бомб і віддав данину у вигляді демонстрації.

Після криміналістичного аналізу було встановлено, що у неї є ознаки насильства та ножових поранень, тому спочатку гіпотеза про те, що вбивство молодої жінки було спричинено пограбуванням, однак після минутих днів ця можливість була виключена, оскільки мотиви були різними, щоб позбавити її від вашого речі.

Молодажінка навчалася в Університеті ла Гран Колумбія у Вірменії і була в сьомому семестрі своєї кар'єри, коли її життя було взято. Саме це спричинило новину, яка призвела до призупинення занять того дня.

Злочин став відомий саме тоді, коли корпорація Sisma Mujer виявила звіт, в якому було встановлено, що феміциди в Колумбії зростають.

Зростаннясклало 12,3% порівняно з попереднім роком, оскільки 210 жінок загинули у випадках сексистського насильства, більшість з них до 30 років, як зазначено в цій організації, яка пояснила, що це найвищий показник за останні роки.

За однією оцінкою, одна жінка стала жертвою феміциду кожні 41,7 години, згідно з щорічним балансом громадської організації щодо насильства над жінками, що відображає офіційні дані Управління кримінального розшуку (Дігін) Національної поліції.

Більшеполовини цих феміцидів були жінками до 30 років, а 17 жертвами були неповнолітніми, каже Сісма Мухерес, яка показує, що між 1 січня по 3 березня цього року 35 жінок вже загинули, тобто по одній кожні 42 години.









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