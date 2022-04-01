Вони захопили Єву Лонгорію в Юкатані, де вона записує серіал «Buscando a México»

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Американська актриса Єва Лонгорія розташована в мексиканському штаті Юкатан, де її захопили шанувальники та засоби масової інформації під час записів у багатьох природних місцях та ресторанах серіалу «У пошуках Мексики» або «Buscando a México» для її перекладу на іспанську мову, з мережі CNN.

Офіційні державні джерела повідомили інформаційному агентству EFE, що це серія, подібна до тієї, яку вони робили в Італії під назвою «Стенлі Туччі: Пошук Італії», де будуть досліджені місця загального та туристичного інтересу, такі як ресторани, серед інших.

Однак кількість або назва природних чи археологічних установ та районів, відвіданих або відвідає актриса, яка народила «Габріель Соліс» з «Відчайдушні дружини», поки не повідомлялося.

Що стало відомо, це те, що перше місце, яке відвідала Єва Лонгорія в штаті Юкатан, був одним з багатьох ринків сусідства, які існують у колоніях міста Меріда, і де вона сіла поснідати, ймовірно, під час запису однієї з глав її наступного проекту, щоб бути випущений.

Єва Лонгорія була захоплена в Юкатані, де знімається новий документальний фільм про Мексику REUTERS/Маріо Анзуоні

Крім того, стало відомо, що актриса записала деякі уривки в таккерії в центрі Мериди , яка виділяється своїми приготуваннями в традиційній кохініті пібіл, страві від Юкатана.

Під час перебування в закладах харчування актриса викликала ажіотаж не через поїдання панучо зі столовими приборами, а через їх краси і простоти, що відразу привернуло увагу всіх жінок юкатекана і юкатекана, яким пощастило опинитися на одному місці і при цьому час.

Насправдібуло кілька людей, які звернулися до актриси, щоб зробити кілька фотографій пам'яті з головним героєм «Buscando a México».

Серіал, повідомило агентство, не тільки зупиниться в Юкатані, але також поділиться традиційними делікатесами та напоями з цієї країни, такими як текіла від Халіско, панучо з Юкатана та знаменитий моль з Пуебли.

Єва Лонгорія відвідає Халіско і Пуеблу Фото: ЕФЕ/ЕПА/КАРОЛІН БРЕХМАН

Останнім проектом Єви Лонгорії став документальний фільм «Громадянська війна», який переглядає суперництво між боксерами Оскара де ла Хойя та Хуліо Сезара Чавеса, і те, що це означало для мексиканської громади США.

«Я 100% мексиканський і 100% американський. Утой же час. Вибирати не потрібно», - сказала Лонгорія на презентації фільму, сюжет якого переглядає відмінності між Чавесом, ветераном мексиканським боксером, та Де ла Хойєю, перспективним молодим американцем мексиканського походження.

Пік його змагань припав на 1996 рік, коли поєдинок між двома спортсменами розділив мексиканську спільноту між тими, хто підтримував Чавеса, легенду боксу у своїй країні, та тими, хто обрав Де ла Хойя, який бачив інші як американський інопланетянин своїй культурі.

«Оскар (де ла Хойя) ми з друзями 25 років, і він сказав мені, що хоче, щоб я керував документальним фільмом про річницю бою», - пояснила Лонгорія під час постпрем'єрного колоквіуму.

Єва Лонгорія захоплена документальними фільмами Фото: EFE/EPA/ЕТІЕНННЛА ЛУРЕНТ/Архів

Лонгорія, яка до цього часу режисерала кілька телевізійних проектів та короткометражних фільмів, висловила любов до документального жанру: «Це одне з моїх улюблених ЗМІ. Ялюблю гуманізувати проблеми».

Зінформацією від EFE

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