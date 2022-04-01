Це червоні лінії Ліберальної партії, які визначать її підтримку деякої президентської кандидатури

Підтримка, яку може надати Ліберальна партія на майбутніх виборах, стала темою розмови в країні. Єдиний глава лібералізму Сезар Гавірія, який також був президентом Республіки, провів кілька зустрічей з деякими кандидатами, які прагнуть досягти Каса де Наріньо.

Цього четверга секретар партії Мігель Анхель Санчес оголосив, які «червоні лінії», яких повинен поважати кандидат, який вони вирішили підтримати в кампанії за президентство Республіки. У тесті Twitter він сказав, що першим обмеженням буде те, що в наступному уряді не повинно бути складової .

У списку він також згадує, що не слід повертатися до моделі перевиборів, яку мала Колумбія до 2014 року, і вони просили поваги заощаджень у пенсійних фондах. Вони також вимагали зобов'язання щодо виконання мирної угоди , а також збереження поваги до спеціального правосуддя за мир (JEP).

Червоні лінії Ліберальної партії. Скріншот.

Іншими червоними лініями, які він згадав, були: встановити аграрну політику щодо певних цифр, шукати гідного життя та основного доходу для всіх, захищати приватну власність, поважати соціальний протест, гарантувати незалежність Ради директорів Banco de la Republica, і він це розуміє» прогрес — це більше гідності, більшої демократії та поваги до наших інституцій».

Хоча лава Ліберальної партії не вибрала, кого підтримати в президентській кампанії, ці червоні лінії задають перші параметри. Крім того, важливо відзначити, що колишній президент обговорив це бачення країни з кандидатами, з якими він зустрічався.

Зустрічз Федеріко Гутьєрресом

Минулої середи зустрілися колишній президент Сезар Гавірія Трухільо та кандидат у президенти команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес . На засіданні, яке тривало більше трьох годин, кандидат в президенти представив свої основні пропозиції одноосібному лідеру Ліберальної партії.

«В умовах програмних підходів існує багато збігів, я б сказав в переважній більшості, якщо це не в повному обсязі», - сказав кандидат в команду в Колумбію. У свою чергу, він говорив про червоні лінії лібералізму: «Вони для мене не червоні лінії, тому що я захищаю демократію і свободу, червоні лінії - для інших, хто ставить ці принципи під загрозу. будь-яка угода повинна бути укладена на програмній основі, щоб Колумбія зробила добре».

Важливо зазначити, що у випадку, якщо Ліберальна партія вирішить підтримати кампанію Федеріко Гутьєрреса, кандидат матиме підтримку традиційних лавок країни, оскільки Консервативна партія підтвердила, що підтримає команду, яка прагне до Колумбії.

Зустрічз Роєм Баррерасом про Петра

У середу сенатор Петрист Рой Барррас зустрівся з Сесаром Гавірією, незважаючи на те, що колишній президент порушив діалоги з Історичним пактом.

Хоча Баррерас, який був обраний до Сенату в політичному союзі Густаво Петра, запевняв, що мости між петрианізмом і лібералізмом відновлені, кілька ЗМІ в країні заявили, що Гавірія підняла ряд прохань оцінити можливі союзи.

За даними преси, глава червоного колективу, як повідомляється, просив Петро публічно вибачитися перед ним, після того, як його віце-президентська формула Франсія Маркес поставила під сумнів його живим і живим.

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