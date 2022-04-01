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Четвер 31 Березень 2022
Україна

Це червоні лінії Ліберальної партії, які визначать її підтримку деякої президентської кандидатури

Секретар лібералізму Мігель Анхель Санчес оголосив, які параметри повинен дотримуватися кандидат, який вони вирішили підтримати в кампанії на президентство

Newsroom Infobae

31 Березень 2022

Підтримка, яку може надати Ліберальна партія на майбутніх виборах, стала темою розмови в країні. Єдиний глава лібералізму Сезар Гавірія, який також був президентом Республіки, провів кілька зустрічей з деякими кандидатами, які прагнуть досягти Каса де Наріньо.

Цього четверга секретар партії Мігель Анхель Санчес оголосив, які «червоні лінії», яких повинен поважати кандидат, який вони вирішили підтримати в кампанії за президентство Республіки. У тесті Twitter він сказав, що першим обмеженням буде те, що в наступному уряді не повинно бути складової .

У списку він також згадує, що не слід повертатися до моделі перевиборів, яку мала Колумбія до 2014 року, і вони просили поваги заощаджень у пенсійних фондах. Вони також вимагали зобов'язання щодо виконання мирної угоди , а також збереження поваги до спеціального правосуддя за мир (JEP).

Ліберальна партія червоних ліній
Червоні лінії Ліберальної партії. Скріншот.

Іншими червоними лініями, які він згадав, були: встановити аграрну політику щодо певних цифр, шукати гідного життя та основного доходу для всіх, захищати приватну власність, поважати соціальний протест, гарантувати незалежність Ради директорів Banco de la Republica, і він це розуміє» прогрес — це більше гідності, більшої демократії та поваги до наших інституцій».

Хоча лава Ліберальної партії не вибрала, кого підтримати в президентській кампанії, ці червоні лінії задають перші параметри. Крім того, важливо відзначити, що колишній президент обговорив це бачення країни з кандидатами, з якими він зустрічався.

Зустрічз Федеріко Гутьєрресом

Минулої середи зустрілися колишній президент Сезар Гавірія Трухільо та кандидат у президенти команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес . На засіданні, яке тривало більше трьох годин, кандидат в президенти представив свої основні пропозиції одноосібному лідеру Ліберальної партії.

«В умовах програмних підходів існує багато збігів, я б сказав в переважній більшості, якщо це не в повному обсязі», - сказав кандидат в команду в Колумбію. У свою чергу, він говорив про червоні лінії лібералізму: «Вони для мене не червоні лінії, тому що я захищаю демократію і свободу, червоні лінії - для інших, хто ставить ці принципи під загрозу. будь-яка угода повинна бути укладена на програмній основі, щоб Колумбія зробила добре».

Важливо зазначити, що у випадку, якщо Ліберальна партія вирішить підтримати кампанію Федеріко Гутьєрреса, кандидат матиме підтримку традиційних лавок країни, оскільки Консервативна партія підтвердила, що підтримає команду, яка прагне до Колумбії.

Зустрічз Роєм Баррерасом про Петра

У середу сенатор Петрист Рой Барррас зустрівся з Сесаром Гавірією, незважаючи на те, що колишній президент порушив діалоги з Історичним пактом.

Хоча Баррерас, який був обраний до Сенату в політичному союзі Густаво Петра, запевняв, що мости між петрианізмом і лібералізмом відновлені, кілька ЗМІ в країні заявили, що Гавірія підняла ряд прохань оцінити можливі союзи.

За даними преси, глава червоного колективу, як повідомляється, просив Петро публічно вибачитися перед ним, після того, як його віце-президентська формула Франсія Маркес поставила під сумнів його живим і живим.

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