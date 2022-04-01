Відео про нібито напад українських вертольотів на паливний бак на російську територію

Росіязаявила, що два українських вертольота бомбили бензобак у західному російському місті Бєлгороді 40 кілометрів від кордону з Україною. УКремлі підрахували, що напад вплине на двосторонні переговори щодо припинення наступу в Україні.

«Зрозуміло, що це не можна розцінювати як щось, що створить правильні умови для продовження переговорів», - заявив прес-секретар російського президентства Дмитро Пєсков.

Нібито напад не був спростований і не підтверджений Україною, і експерти аналізують, чи може це бути організована Москвою операція «фальшивий прапор», щоб поставити палиці в колесо до мирних переговорів , які вони проводять з київським урядом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати інформацію з Москви. «Я цивільний», - сказав він пресі у Варшаві.

Ця атака, перша в своєму роді українською авіацією, якщо підтверджується, відбувається після того, як Росія неодноразово стверджувала, що вона має повний контроль над повітряним простором в Україні , де вона проводить те, що називає «спецвійськовою операцією».

Як заявив у своєму Telegram-акаунті губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков, «сталася пожежа на нафтобазі через бомбардування, розпочатого двома українськими військовими вертольотами, які зайшли на російську територію, що летять на невеликій висоті».

В іншому повідомленні губернатор вказав, що пожежники працюють над гасінням пожежі і що двоє працівників складу отримали поранення . Міністерство надзвичайних ситуацій Росії заявило, що на місце події втрутилися 170 перших реагуючих.

Міністерство оприлюднило відео, на якому пожежники в термокостюмах, що гасили полум'я. Він сказав, що його попередили про пожежу о 05:51 (02:51 GMT) і підтвердили баланс двох поранених.

Енергетичнийгігант «Роснефть», який володіє складом, повідомив російським агентствам, що евакуював свій персонал на місці.

З іншого боку, директор друкарського верстата під Бєлгородом Костянтин Лайновзапевнив, що його компанію збила вертолітна пожежа.

«Вертольоти обстріляли нас ракети (...) вікна пошкоджені, обладнання зруйноване або пошкоджене (...) дах пошкоджено», -сказав він держенагентству ТАСС.

(З інформацією від AFP)

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