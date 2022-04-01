«Час, який минає, і правда, яка зникає, на жаль»: Маза Маркес перед JEP

31 березня JEP почув генерала Мігеля Мази Маркеса про випадок зникнення та геноциду партії Патріотичного союзу. На сцені Маза наполягала на тому, що він нічого не знав про подальші дії DAS за лівим рухом. Він також заявив, що не пам'ятав деяких документів, поданих миротворчим суддем перехідного мирного суду Густаво Салазар, який наказав про стежити за різними політичними лідерами.

Маза сказала, що ці події відбулися майже 40 років тому, тому він не може згадати кожну деталь і використав фразу, яка не пішла добре серед жертв.

Після втручання колишнього директора DAS адвокат делегат JEP Алонсо Піо Фернандес запевнив, що Маза Маркес не відповіла на те, що просили, і дала неповні відповіді.

«Ви хочете повторити шанобливе запрошення, ви сказали, що «час проходить, і правда йде», але ідея полягає в тому, що правда не зникає», - сказав прокурор, який стверджував, що свідчення колишнього директора DAS життєво важливі для знання правди збройного конфлікту.

Зі свого боку, Марта Мурільо, представник жертв, зазначила, що Маза Маркес не досягла достатнього прогресу в реальних показаннях.

Щодо злочинів, Маза Маркес наполягала на тому, що безпека кандидатів у президенти Бернардо Джарамілло та Карлоса Пісарро, вбитих воєнізниками, - це не його відповідальність, а відповідальність інших членів DAS

Салазарнагадав пану Мазі, що він з'являється не тільки через свою можливу відповідальність, але і за відповідальність своїх підлеглих як директора DAS.

Перед закриттям провадження суддя Салазар представив кілька розвідувальних документів, від 1986 та 1987 років, які перераховують керівників UP, з конкретними даними про їх штаб-квартиру та діяльність у політичному русі, які пізніше були вбиті або погрожені.

Нарешті, Маза запевнила, що DAS був «голодуючим організмом», без можливості здійснювати такі подальші дії. Він зазначив, що в цих місцях працюють установи з більшою потужністю, такі як поліція та армія. Він сказав, що не віддав наказ для цих подальших.

Адвокат колишнього директора DAS Вікторія Грілло пояснила, що Маза взяла на себе зобов'язання JEP і приносить правду, але що через свій вік та стан здоров'я він відчуває труднощі з обертанням мови та відповідаючи на деякі запитання про факти, які він не може запам'ятати, однак він підкреслив що його прихильність до істини.

Після втручань адвокатського делегата до JEP та представників потерпілих, які закликали Мазу Маркес докласти зусиль, щоб цей процес допоміг з'ясувати факти та знати правду, нинішнє провадження було закрито.

Відклавши слухання, суддя Густаво Салазар поставив 22 квітня для продовження версії Мігеля Мази Маркеса Справи 06, яка розслідує віктимізацію членів Патріотичного союзу.

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