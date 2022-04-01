Зарплату, яку отримає мер Боготи Клаудія Лопес з цього місяця

30 березня президент Іван Дуке та міністр праці Анхель Кустодіо Кабрера підписали Указ 473 від 29 березня 2022 року, який офіційно збільшив зарплату державних службовців у країні на 7,26%. Захід, який прихистив як президента, так і його урядової команди, також скористався мер Боготи Клаудія Лопес. Тут ми розповімо, скільки переміг місцевий президент цього року.

Слід зазначити, що річна зарплата місцевого президента Боготи щороку фіксується залежно від відсоткового зростання Індексу споживчих цін (ІСЦ). Крімтого, важливо мати на увазі, що зарплата бургомістра міста також покривається під особливу категорію, віддану столиці країни через кількість її жителів.

З цієї причини протягом 2021 року мер Клаудія Лопес стала найвищою посадовою особою свого роду у всій країні: 16 ′471 956 доларів.

Цього року, схоже, президент Боготи продовжуватиме очолювати рейтинг бургомістра, які отримують найбільше грошей щомісяця, беручи до уваги положення указу, підписаного президентом Дуке та міністром праці, в якому було встановлено, що нова зарплата буде зворотньоактивною наступний платіж, тобто те, що він буде платити з 1 січня цього року, Клавдія Лопес отримає щомісячну зарплату в розмірі 18 755,197 доларів, що належить до спеціальної категорії губернаторів.

У випадку з губернаторами першої категорії цього року їхзарплата становила 15 891,504; ті, хто у другій категорії 15 280,293, тоді як ті, хто в третій та четвертій категоріях отримували зарплату 13 147 740.

Фото файлу. Іван Дуке Маркес, президент Колумбії, виступає під час Конференції ООН зі зміни клімату (COP26) у Глазго, Шотландія, Великобританія, 2 листопада 2021 року. Фото: РЕЙТЕРИ/Ханна МакКей

Підвищення зарплати для державних службовців, встановлених указом 473 , також прихистив президента Республіки Івана Дуке. Згідноз документом, глава держави «буде нараховувати, в усі часи, базову допомогу, рівну тій, що нараховується членами Конгресу Республіки, і вдвічі більше представницьких витрат, які вони отримують».

У цьому сенсі, згідно з указом, президент збільшив зарплату на 2,3 мільйона песо порівняно з 2021 роком, а це означає, що до 2022 року президент Дуке отримає суму 34,3 мільйона песо, як і конгресмени.

Що стосується віце-президента Республіки, а також міністра закордонних справ Колумбії Марти Лусії Рамірес, її зарплата становила 28 408 081 доларів,тоді як міністри заробили б 21 147,049 доларів,цифра, яка включає їх представницькі витрати. Що стосується заступників міністрів та заступників директорів, то їх зарплата за 2022 рік становила трохи більше 11 мільйонів песо.

Слід нагадати, що від цього підвищення заробітної плати також скористалися судовою гілкою, військовими силами, Національною поліцією, Генеральною прокуратурою та іншими наглядовими органами, а також вчителями, які працюють безпосередньо на державу.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ