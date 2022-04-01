«Піно» CJNG заарештували за вбивство журналіста з Веракруса

Periodistas se manifiestan en la ciudad de Xalapa, para exigir justicia por el asesinato del periodista Julio Valdivia en el estado de Veracruz (México). EFE/Miguel Victoria

ГуставоАбігейл Діас,ель-Піно, лідеркартелю нового покоління Халіско(CJNG), був заарештований за його передбачувану відповідальність у вбивстві журналістаВеракрусаХуліо Вальдівії Родрігеса, який був обезголовлений у муніципалітетіТезонапанаприкінці 2020 року.

ПрокуратураВеракрусавказала, що передбачуваний кримінальний лідер був закріплений за узгодженням з федеральними органами влади кримінальним провадженням 224/2020. У той час як Міністерство безпеки та захисту громадян визначило його як пріоритетну мету на перешийці Теуантепека .

«Поважаючи свої права людини та належний процес, ви будете представлені на первинному слуханні перед суддею усного кримінального процесу та процедури наглядового суду одинадцятого округу Халапа , який проживає в Пачо В'єхо», - повідомили в міністерському органі.

Ель-Піно потрапив вАмозок ,Пуебла , і, незважаючи на його передбачувані зв'язки зCJNG в різних злочин, звинувачення, з яким він стикається, - це навмисне вбивство проти журналіста, страченого 9 вересня 2020 року.

Rl periodista fue decapitado (Diario El Mundo via REUTERS)

Вальдівія Родрігес накрила червоний фонтан ноти для Ель-Мундо де Кордова, де він співпрацював як кореспондент Tezonapa . У звітах зазначено, що він вже повідомляв про загрози. Він став двадцять п'ятим журналістом, убитим в державі до восьми років раніше.

Його останки були покинуті біля залізничних колій між громадами Параїсо та Моцоронго. Мотоцикл, з яким він перевозив для роботи, був знайдений біля його тіла.

Через півтора року після вбивства була розгорнута операція з пошуку Густаво Абігейл Діаса, сина колишнього місцевого депутата ОахакиГуставо Діаса Санчеса, ЕльГато, якого також притягують до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, схожими на його потомство.

ХуліоВальдівія Родрігес був відомий якЕль Тігре дель Норте через пучок сивого волосся, який нагадував музиканта з північної групи. Він заробляв зарплату в тисячу мексиканських песо на тиждень, вартість свого життя за повідомлення про проблеми безпеки в найжорстокішому для журналістів Мексикистані.

El presunto cabecilla criminal quedó asegurado en Amozoc (Foto: SSyPC)

За даними федеральних органів влади, Ель-Піно пов'язаний зі злочинами вимагання , хуачикола , викрадення людей , контрабанди мігрантів і наркотиків , а також крадіжкою вантажного транспорту зі скаргами різних національних бізнес-палат і груп букет.

КуітлауакГарсія, губернаторВеракруса, зазначив, що цей суб'єкт продовжує свою незаконну діяльність в муніципалітетіТезонапа, але вОахаційого незаконні дії були ідентифіковані вКосолапі. У цій розмежуванні були розташовані злочини колишнього депутата Діаса Санчеса.

Колишній чиновник впав у листопаді минулого року у Фортін-де-лас-Флоресразом із іншим сином Альберто Діасом, ЕльПелономта Олівером «N». Арешт був за вбивства і обурення авторитетами в штаті в Мексиканській затоці. Хоча в Оахаці вони також шукають його за іншими пов'язаними звинуваченнями.

Коли людина Оахакана потрапила до рук справедливості, жителі мерів, в яких він діяв, продемонстрували закриття тиражів та спалюванням шин вимагати його звільнення.

El Gato, padre del Pino, también es procesado por asesinatos (Foto: SSP-Veracruz)

«Було цікаво, що як тільки вони зупинили, деякі люди почали зупинятися серед головорізів, а деякі люди, щоб блокувати кабінки в Оахаці та в'їзді до Тукстепека, вони підпалили деякі транспортні засоби, і це те, що ми маємо розслідувати», - сказав Куїтлауак Гарсія в той час.

ПояваCJNG в Оахаці сходить до жовтня 2017 року, коли вони оголосили про його розширення через свої звичні відео. З цього приводу озброєні люди стверджували, що вони належать до фракції, якою командує Немесіо Осегера Сервантес, ельМенчо, і приїхали винищувати суперників.

У той час колона з щонайменше шести транспортних засобів увійшла до муніципалітету Лома Боніта в районі басейну Папалоапан. Раніше губернатор Алехандро Мурат заперечував присутність злочинних угруповань в державі.

У перші дні CJNG служив у Веракрусі збройним озброєнням картелю Сіналоа для стратит суперників, і вони стали відомі як Матазети . Потім вони консолідувалися як організація з Nemesio Oseguera Cervantes, elMencho,і до 2013 року оголосили про своє розмежування з синалойцями.

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