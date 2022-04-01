AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
п'ятниця 1 Квітень 2022
Україна

Група аргентинської команди на ЧС-2022 в Катарі: дні, часи і стадіони трьох матчів

Команда Lionel Scaloni буде в групі С з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. Його прем'єра відбудеться у вівторок, 22 листопада перед азіатським акторським складом

Newsroom Infobae

1 Квітень 2022

Статки м'ячів визначили, що Аргентина входить до групи С чемпіонату світу в Катарі і розділить територію з Саудівською Аравією , Мексикою та Польщею . Команда Ліонеля Скалоні проведе свій перший матч 22 листопада проти Саудівської Аравії на стадіоні Lusail .

У разі просування в конкурсі їх суперники в раунді 16 покинуть зону D, що складають Францію, Репехаж Конмебола проти Азії (Перу протиАрабських Еміратів/Австралія), Даніїта Тунісу.

Новинив розробці...

ПОРЯДОКДЕННИЙ АРГЕНТИНИ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ

•ДАТА 1:

вівторок, 22 листопад

16hs: Аргентина проти Аравії Саудіта (стадіон Lusail)


•ДАТА 2:

Субота, Листопад 26

10 am: Аргентина проти Мексики (Міський стадіон освіти)


•ДАТА 3

середа, 30 листопад

16hs: Аргентина проти Полонії (стадіон Lusail)


*Аргентина Час

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Тримісця для восьми країн: хто зіграє плей-офф на чемпіонат світу в Катарі і дату матчів
ШоуКун Агуеро в Катарі: жарт на таксиста, фраза проти тих, хто свистить Мессі та футбольна похвала Морена Белтран
Знімністадіони, вражаючі конструкції та оптова розкіш: деталі місць Кубка світу