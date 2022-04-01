Група аргентинської команди на ЧС-2022 в Катарі: дні, часи і стадіони трьох матчів

Статки м'ячів визначили, що Аргентина входить до групи С чемпіонату світу в Катарі і розділить територію з Саудівською Аравією , Мексикою та Польщею . Команда Ліонеля Скалоні проведе свій перший матч 22 листопада проти Саудівської Аравії на стадіоні Lusail .

У разі просування в конкурсі їх суперники в раунді 16 покинуть зону D, що складають Францію, Репехаж Конмебола проти Азії (Перу протиАрабських Еміратів/Австралія), Даніїта Тунісу.

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ПОРЯДОКДЕННИЙ АРГЕНТИНИ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ

•ДАТА 1:

вівторок, 22 листопад

16hs: Аргентина проти Аравії Саудіта (стадіон Lusail)





•ДАТА 2:

Субота, Листопад 26

10 am: Аргентина проти Мексики (Міський стадіон освіти)





•ДАТА 3

середа, 30 листопад

16hs: Аргентина проти Полонії (стадіон Lusail)





*Аргентина Час

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