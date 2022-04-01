Великий національний Сембратон, зобов'язання відновити екосистеми в Колумбії

Міністерство охорони навколишнього середовища оголосило, що між п'ятницею, 22 квітня, датою, коли відзначається День Землі, і 29th того ж місяця, день, коли відзначається День Альтанки, відбудеться Велика національна посівна, ініціатива, яка прагне внести свій внесок у цілі посадки 180 мільйонів дерев у Колумбія до 2022 року.

Про це повідомив міністр навколишнього середовища Карлос Едуардо Корреа, який пояснив, що ці масові дні посадки місцевих дерев, які контролюватимуться та контролюватимуться екологічними органами, забезпечують такі переваги, як фільтрація міських забруднювачів та дрібних частинок; регулювання води потік і поліпшити їх якість, пом'якшити зміни клімату, поглинаючи CO2; і зберігаючи та збільшуючи міське біорізноманіття, забезпечуючи середовище проживання, їжу та захист рослин і тварин.

«Коли ми садимо дерево, ми сіємо життя. Я запрошую всіх колумбійців приєднатися до нас у цей національний день. Мище раз скажемо світові, що Колумбія є головним гравцем у глобальній боротьбі зі зміною клімату і що через дерева ми змусимо Колумбію дихати краще. Ми вже повідомляли про посадку понад 118 мільйонів дерев по всій країні. Саме з фактами ми цього досягаємо», - сказав керівник портфеля Ambiente.

Ця ініціатива здійснюється в рамках програми «Respira», яка прагне внести свій внесок у освіту, збереження та відновлення екосистем країни, яка нещодавно була розпочата для формування власності на екологічну освіту, біорізноманіття та обізнаність про природні ресурси, які являють собою одне з великих багатств Колумбії.

Кудисіяти?

Для осіб або установ, зацікавлених взяти участь у дні Великого національного Сембратону, вони повинні вибрати рідну рослину своєї місцевості висотою більше 30 сантиметрів, вони також повинні вибрати місце для проведення посадки, стежити за тим, щоб це місце не було грубим зі скелястими грунтами, з високі схили, з високим рівнем ерозії або масових рухів; уникати периметрів з проходженням високовольтних кабелів, трубопроводів водопроводів, газопроводів або нафтопроводів.

Якце зробити?

«По-перше, слід викопати яму, яка вдвічі перевищує транспортний контейнер рослини і шириною не менше 30 сантиметрів; по-друге, видаліть навколишні трави, які перешкоджають зростанню; по-третє, рослину слід помістити всередину дупла з витягнутим коренем, щоб стебло знаходилося на рівні землі; по-четверте, грунт необхідно додати добриво (органіку, гній від сільськогосподарських тварин); по-п'яте, рекомендується добре ущільнити навколо нього, щоб видалити повітря, і, нарешті, зволожити рослину достатньою кількістю води», - йдеться в Міністерстві екології.

Нарешті, портфель запросив тих, хто бере участь у конференції, повідомити про сівбу на прилавку суб'єкта господарювання, розташованому за адресою https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ , або через додаток «Respira 2030», закликаючи до посадки місцевих видів.

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