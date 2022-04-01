Генерального директора нікарагуанської газети La Prensa засудили до дев'яти років позбавлення волі

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Генеральний директор нікарагуанської газети La Prensa Хуан Лоренцо Хольман Чаморро, який вважається політичним в'язнем режиму Даніеля Ортеги гуманітарними установами, був засуджений в четвер до дев'яти років в'язниці і заплатити фінансовий штраф, повідомляє газета, найстаріша в країні.

Суддя Надя Каміла Тарденсілла Родрігес, голова Другого кримінального окружного суду Манагуа, також заборонила Холманну здійснювати свою професію, торгівлю чи посаду, на час свого вироку.

LaPrensa, яка циркулює в цифровому форматі для зберігання її паперу з дня до арешту свого генерального менеджера, заявила, що штраф, накладений суддею, еквівалентний трикратному грошима або товару, які Holmann нібито мив, хоча вона не вказала суму.

Минулої середи суддя Тарденсілла Родрігес засудив генерального менеджера газети La Prensa винним за злочин у відмиванні грошей, майна або активів.

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Згідно з постановою, Холман відбуде покарання до 9 вересня 2030 року.

«Це без шкоди для того, що обчислення можна реформувати, навіть за посадою, якщо буде знайдена помилка або коли нові обставини роблять це необхідним, що буде компетенцією Манагуа суду з виконання покарань та тюремного спостереження», згідно з частиною постанови, поділився по Ла Пренса.

Суд також постановив, що «майно зайняте» 13 серпня 2021 року, «день, коли поліція режиму вилучила фізичні об'єкти газети La Prensa та комерційної поліграфічної компанії редакції», буде зберігатися під вартою.

Законний представник газети La Prensa Хуан Лоренцо Холман Чаморро

За словами Ла Пренса, під час читання вироку її генеральний менеджер, який був ув'язнений на 229 днів, подякував «всім за свої молитви», попросив продовжувати молитися, стверджував, що він «сильний» і запевнив, що так і залишиться.

Під час судового розгляду, який закінчився минулого тижня також у вечірні години, бізнесмен визнав себе не винним.

ЧЕТВЕРТИЙЧЛЕН РОДИНИ CHAMORRO

Холман входить до групи з понад 40 нікарагуанців, включаючи опозиційних лідерів, критиків диктатора Даніеля Ортеги та незалежних професіоналів, які були ув'язнені перед виборами минулого листопада, на яких Сандініста була переобрана на свій п'ятий термін, четвертий за рахунком і другий зі своєю дружиною Росаріо Мурілло, як віце-президент, з сімома кандидатами у в'язниці.

Бізнесмен став четвертим членом сім'ї Чаморро, який був засуджений нікарагуанською системою правосуддя, яка раніше робила те ж саме з братами Крістіаною та Педро Хоакін Чаморро Барріосом, синами колишнього президента Віолети Барріосде Шаморро (1990-1997), а також режисерами La Prensa, а також Хуан Себастьян Чаморро Гарсія.

І Крістіана, і Хуан Себастьян були заарештовані після того, як оголосили про свою зацікавленість бути кандидатом на пост президента опозицією.

55 років Холман втратив 24 фунти ваги, має грудку в животі, біль у паху, грибок у руках і ногах, проблеми з серцем, артеріальний тиск, можливі проблеми з простатою та пляма в правому оці, мабуть, через антисанітарію та відсутність вентиляції та освітлення в його клітині, згідно з засудженими Нікарагуанським центром з прав людини (CENIDH) та Ла Пренса.

Умови бізнесмена, за словами Кеніда, аналогічні умовам решти захоплених у контексті виборів, серед яких колишні дипломати, колишні партизани Сандіністи, лідери опозиції, молодіжні лідери, селяни, журналісти та бізнесмени.

ОРТЕГА: ВОНИ СИНИ СУКИ

Міжамериканська асоціація преси (IAPA) минулого тижня розгорнула «засудження» проти Холмана, зазначивши, що «в черговий раз» режим Ортеги «злобно продемонстрував свою нетерпимість до різного мислення і свобод».

Holmann є регіональним віце-президентом IAPA в центральноамериканській країні.

Нікарагуанська система правосуддя також засудила журналістів Мігель Мора та Мігель Мендоса до 13 і 9 років відповідно.

З початку популярного повстання у квітні 2018 року проти уряду Ортеги, за оцінками, 120 журналістів втекли з Нікарагуа, головним чином до Коста-Ріки, США та Іспанії, посилаючись на причини безпеки, згідно з даними Нікарагуа Ніколи не більше прав людини Колективу.

Ортега затаврував ув'язнених і засудив опонентів як «зрадників батьківщини», «злочинців» і «синів сук імперіалістів янкі».

(З інформацією від EFE)

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