Цікава зустріч Федеріко Гутьєрреса та молодого послідовника Історичного пакту

Кандидат у президенти команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес, в розпал зустрічей, які він проводить по всій країні. До нього підійшов послідовник Історичного пакту, який записав його своїм мобільним телефоном, вони розмовляли про кампанію та поточну ситуацію в країні.

У той момент, коли «Фіко» погодився поговорити з молодою людиною, розпочався діалог: «Ми втомилися більше від того ж і всього, що представляє спадкоємність, і тому я з повагою називаю його президентом Петром ».

На що заявник відповів: «Я вацано ці зустрічі брата, перше, що для того, щоб все це сталося, повинні бути демократія і свобода,це те, що ми збираємося підтримувати».

Він також додав, що: «Те, що я кажу молодим людям, полягає в тому, що ми повинні гарантувати можливості усім їм, у навчанні, освіті, можливостях. Я розумію багато дискомфортів, і те, що ми збираємось робити, це змінити. Немає більше мови ненависті або класової боротьби. Голосуйтеза кого завгодно, це демократія і свободи».

Прихильник престиста взяв слово і допитував Гутьєрреса про його спорідненість з адміністрацією президента Івана Дуке: «ми бачимо, що ви прихильні чинному уряду, і для всіх не секрет, що це згубний уряд», - сказав він.

На що Федеріко сказав йому, що його мета - не погано говорити про попередні уряди: «ніхто не побачить, як я говорив про уряди назад, вони побачать, як я працюю вперед для людей. Я ціную, що ти тут і що ми можемо це обговорити».

Так само кандидат коаліції «Команда за Колумбію» запросив молодь добре проголосувати на майбутніх виборах.

Він закінчив запитанням імені юнака, який ідентифікував себе як Гаррісон, і повторюючи свою підтримку Густаво Петру, «оскільки це стосується свобод і демократії, я з повагою повторюю, що Петро є президентом», - сказав він.

Федеріко Гутьєррес в кінцевому підсумку запросив молодих людей переглянути відео та приєднатися до нього на наступних виборах.

Цієї п'ятниці кандидат у президенти опублікував це у своєму акаунті в Twitter «Мислення інакше не може змусити нас ворогами. Це демократія, і ми не можемо поставити її під загрозу. Ми відкриті до діалогу і поважаємо відмінності один одного. Ні поділів, ні ненависті! #FicoPresidente».

Таким чином він розмістив це у своїх соціальних мережах. Фото: Твіттер @FicoGutierrez

Після кількох днів суперечок Національна виборча рада вирішила дозволити Федеріко Гутьєррес , кандидату в президенти команди в Колумбії, з'явитися на картці першого раунду під його псевдонімом. Таким чином, в форматі політик знайдеться під ім'ям Фіко.

Рішення було прийнято, незважаючи на те, що Закон 62 від 1988 року, останнє положення про цю тему в чинному Виборчому кодексі, зазначено, що коли кандидати реєструються для участі перед реєстратором, вони повинні пред'явити свій документ, що посвідчує особу, і на ньому з'являється своє справжнє та повне ім'я, яке є написана на бланку.

«Під час виборів до Президента Республіки громадяни голосуватимуть виборчими картками, надрукованими символами, емблемами та кольорами різних політичних партій чи рухів, які беруть участь у голосуванні, з чітким друком імені та прізвищ відповідного кандидата», - читайте в регламенті.

Таким чином, кандидати в президенти реєструються емблемами, іменами та прізвищами, і вони повинні бути роздруковані на картці. Однак конкретних положень щодо використання причепів в даному випадку немає.

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