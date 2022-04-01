Повний поєдинок чемпіонату світу з Катару 2022

Жеребкуваннячемпіонату світу з футболу Катару вже проведено, і тепер залишається визначатися лише деякі організаційні питання , такі як розподіл навчальних центрів для деякі відбірки та графіки зустрічей. Вступний матч змагань відбудеться між Сенегалом та Нідерландами о 7 ранку (за аргентинським часом) на стадіоні Аль-Тумама. Пізніше, в центральний час (о 13 годині Аргентина) зіткнуться з місцевими жителями Катару і Еквадор Густаво Альфаро.

Груповийетап триватиме протягом 12 днів: з понеділка, 21 листопада по п'ятницю, 2 грудня. Ібуде наступність, як тільки перший етап закінчиться, оскільки в суботу 3/12 відбудеться два матчі, що відповідають раунду 16 змагань, що повторюватиметься протягом наступних трьох днів.

Перша перерва відбудеться після завершення туру 16: у середу 7/12 та четвер 8/12 не буде активності Кубка світу. Відновлення відбудеться в п'ятницю 9-го з двома матчами для чвертьфіналу (так само, як субота 10-го). Ще один дводенний інтервал буде записаний перед півфіналом (один - у вівторок 13-й, а інший у середу 14-го), ідентичний для тих, хто програв цього раунду, який зіткнеться з третім та четвертим місцем у суботу 17/12 та довший проміжок три/чотири дні для фіналістів.

ФІФА також підтвердила графіки групового етапу в Катарі з 13:00 (Аргентина 7), 16:00 (Аргентина 10), 19:00 (Аргентина 13) та 22:00 (Аргентина 16).

Часматчу :

Аргентина: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 та 16:00.

Колумбія: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.

Мексика: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.

Перу: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 год.

Бразилія: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 та 16.00 годин.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• ГРУПОВИЙ ЕТАП

ПОНЕДІЛОК, 21 ЛИСТОПАДА

7:00 Сенегал-Нідерланди (Група А)

13:00 Катар-Еквадор (Група А) *

10:00 Англія-Іран (Група B)

16:00 США-УЄФА Репечаж (група B)

*Аргентинський час





ВІВТОРОК, ЛИСТОПАД 22

7:00 Аргентина-Саудівська Аравія (Group C)

13:00 Мексика-Польща (Група С)

10:00 Данія-Туніс (Група D)

16:00 Конмебол Франція-Репечаж проти Азії (група D)





СЕРЕДА, ЛИСТОПАД 23

10:00 Німеччина-Японія (Група E)

13:00 Іспанія - Конкакаф Репечаж проти Океанії (група E)

7:00 Марокко-Хорватія (Група F)

16:00 Бельгія-Канада (Група F)





ЧЕТВЕР, ЛИСТОПАД 24

7:00 Швейцарія-Камерун (Група G)

16:00 Бразилія-Сербія (Group G)

10:00 Уругвай-Південна Корея (Group H)

13:00 Португалія-Гана (Група H)





П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛИСТОПАДА

10:00 Катар-Сенегал (Група А)

13:00 Нідерланди-Еквадор (Group A)

7:00 Іран-УЄФА Репечаж (група B)

16:00 Англія (Група B)





СУБОТА, ЛИСТОПАД 26

10:00 Польща-Саудівська Аравія (Group C)

16:00 Аргентина-Мексика (Група С)

7:00 Туніс-Репечаж Конмебол проти Азії (група D)

13:00 Франція-Данія (Група D)





НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА

7:00 Японія-Конкакаф Репечаж проти Океанії (Група E)

16:00 Іспанія-Німеччина (Група E)

10:00 Бельгія-Марокко (Група F)

13:00 Хорватія-Канада (Група F)





ПОНЕДІЛОК, 28 ЛИСТОПАДА

7:00 Камерун-Сербія (Група G)

13:00 Бразилія-Суїза (Група G)

10:00 Південна Корея Гана (Група H)

16:00 Португалія-Уругвай (Група H)





ВІВТОРОК, 29 ЛИСТОПАДА

12:00 Нідерланди-Катар (Group A)

12:00 Еквадор-Сенегал (Group A)

16:00 Англія УЄФА (Група B)

16:00 Іран-Сполучені Штати (Група B)





СЕРЕДА, ЛИСТОПАД 30

16:00 Саудівська Аравія-Мексика (Group C)

16:00 Польща-Аргентина (Group C)

12:00 Туніс — Франція (Група D)

12:00 Данія-Репечаж Конмебол проти Азії (група D)





ЧЕТВЕР, ГРУДЕНЬ 1

16:00 Японія-Іспанія (Група E)

16:00 Німеччина-Конкакаф Репечаж проти Океанії (Група E)

12:00 Хорватія-Бельгія (Group F)

12:00 Канада-Марокко (Група F)





П'ЯТНИЦЯ, ГРУДЕНЬ 2

16:00 Камерун-Бразилія (Група G)

16:00 Сербія-Суїза (Група G)

12:00 Південна Корея Португалія (Група H)

12:00 Гана-Уругвай (Група H)





• РАУНД 16

Субота, 3 грудня:

12:00 1А проти 2Б (49)

16:00 1С проти 2D (50)

Неділя, 4 грудня:

12:00 1D проти 2С (52)

18:00 1Б проти 2А (51)

Понеділок, 5 грудня:

12:00 1Е проти 2F (53)

18:00 1Г проти 2 Ч (54)

Вівторок, 6 грудня:

12:00 1Ф проти 2Е (55)

18:00 1год проти 2Г (56)





• ЧВЕРТЬФІНАЛ

п'ятниця, 9 грудня:

12:00 G53 проти G54 (58)

18:00 G49 проти G50 (57)

Субота, 10 грудня:

12:00 G55 проти G56 (60)

18:00 G51 проти G52 (59)





• ПІВФІНАЛ

Вівторок, 13 грудня:

18:00 G57 проти G58 (61)

Середа, 14 грудня:

18:00 G59 проти G60 (62)





•ТРЕТЄ МІСЦЕ

Субота, Грудень 17

18:00 Халіфа Міжнародний стадіон





• ФІНАЛ

Неділя, Грудень 18

18:00 Стадіон Лусаїл

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