Повний поєдинок чемпіонату світу з Катару 2022

Жеребкуваннячемпіонату світу з футболу Катару вже проведено, і тепер залишається визначатися лише деякі організаційні питання , такі як розподіл навчальних центрів для деякі відбірки та графіки зустрічей. Вступний матч змагань відбудеться між Сенегалом та Нідерландами о 7 ранку (за аргентинським часом) на стадіоні Аль-Тумама. Пізніше, в центральний час (о 13 годині Аргентина) зіткнуться з місцевими жителями Катару і Еквадор Густаво Альфаро.
Груповийетап триватиме протягом 12 днів: з понеділка, 21 листопада по п'ятницю, 2 грудня. Ібуде наступність, як тільки перший етап закінчиться, оскільки в суботу 3/12 відбудеться два матчі, що відповідають раунду 16 змагань, що повторюватиметься протягом наступних трьох днів.
Перша перерва відбудеться після завершення туру 16: у середу 7/12 та четвер 8/12 не буде активності Кубка світу. Відновлення відбудеться в п'ятницю 9-го з двома матчами для чвертьфіналу (так само, як субота 10-го). Ще один дводенний інтервал буде записаний перед півфіналом (один - у вівторок 13-й, а інший у середу 14-го), ідентичний для тих, хто програв цього раунду, який зіткнеться з третім та четвертим місцем у суботу 17/12 та довший проміжок три/чотири дні для фіналістів.
ФІФА також підтвердила графіки групового етапу в Катарі з 13:00 (Аргентина 7), 16:00 (Аргентина 10), 19:00 (Аргентина 13) та 22:00 (Аргентина 16).
Часматчу:
Аргентина: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 та 16:00.
Колумбія: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.
Мексика: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.
Перу: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 год.
Бразилія: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 та 16.00 годин.
• ГРУПОВИЙ ЕТАП
ПОНЕДІЛОК, 21 ЛИСТОПАДА
7:00 Сенегал-Нідерланди (Група А)
13:00 Катар-Еквадор (Група А) *
10:00 Англія-Іран (Група B)
16:00 США-УЄФА Репечаж (група B)
*Аргентинський час
ВІВТОРОК, ЛИСТОПАД 22
7:00 Аргентина-Саудівська Аравія (Group C)
13:00 Мексика-Польща (Група С)
10:00 Данія-Туніс (Група D)
16:00 Конмебол Франція-Репечаж проти Азії (група D)
СЕРЕДА, ЛИСТОПАД 23
10:00 Німеччина-Японія (Група E)
13:00 Іспанія - Конкакаф Репечаж проти Океанії (група E)
7:00 Марокко-Хорватія (Група F)
16:00 Бельгія-Канада (Група F)
ЧЕТВЕР, ЛИСТОПАД 24
7:00 Швейцарія-Камерун (Група G)
16:00 Бразилія-Сербія (Group G)
10:00 Уругвай-Південна Корея (Group H)
13:00 Португалія-Гана (Група H)
П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛИСТОПАДА
10:00 Катар-Сенегал (Група А)
13:00 Нідерланди-Еквадор (Group A)
7:00 Іран-УЄФА Репечаж (група B)
16:00 Англія (Група B)
СУБОТА, ЛИСТОПАД 26
10:00 Польща-Саудівська Аравія (Group C)
16:00 Аргентина-Мексика (Група С)
7:00 Туніс-Репечаж Конмебол проти Азії (група D)
13:00 Франція-Данія (Група D)
НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА
7:00 Японія-Конкакаф Репечаж проти Океанії (Група E)
16:00 Іспанія-Німеччина (Група E)
10:00 Бельгія-Марокко (Група F)
13:00 Хорватія-Канада (Група F)
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛИСТОПАДА
7:00 Камерун-Сербія (Група G)
13:00 Бразилія-Суїза (Група G)
10:00 Південна Корея Гана (Група H)
16:00 Португалія-Уругвай (Група H)
ВІВТОРОК, 29 ЛИСТОПАДА
12:00 Нідерланди-Катар (Group A)
12:00 Еквадор-Сенегал (Group A)
16:00 Англія УЄФА (Група B)
16:00 Іран-Сполучені Штати (Група B)
СЕРЕДА, ЛИСТОПАД 30
16:00 Саудівська Аравія-Мексика (Group C)
16:00 Польща-Аргентина (Group C)
12:00 Туніс — Франція (Група D)
12:00 Данія-Репечаж Конмебол проти Азії (група D)
ЧЕТВЕР, ГРУДЕНЬ 1
16:00 Японія-Іспанія (Група E)
16:00 Німеччина-Конкакаф Репечаж проти Океанії (Група E)
12:00 Хорватія-Бельгія (Group F)
12:00 Канада-Марокко (Група F)
П'ЯТНИЦЯ, ГРУДЕНЬ 2
16:00 Камерун-Бразилія (Група G)
16:00 Сербія-Суїза (Група G)
12:00 Південна Корея Португалія (Група H)
12:00 Гана-Уругвай (Група H)
• РАУНД 16
Субота, 3 грудня:
12:00 1А проти 2Б (49)
16:00 1С проти 2D (50)
Неділя, 4 грудня:
12:00 1D проти 2С (52)
18:00 1Б проти 2А (51)
Понеділок, 5 грудня:
12:00 1Е проти 2F (53)
18:00 1Г проти 2 Ч (54)
Вівторок, 6 грудня:
12:00 1Ф проти 2Е (55)
18:00 1год проти 2Г (56)
• ЧВЕРТЬФІНАЛ
п'ятниця, 9 грудня:
12:00 G53 проти G54 (58)
18:00 G49 проти G50 (57)
Субота, 10 грудня:
12:00 G55 проти G56 (60)
18:00 G51 проти G52 (59)
• ПІВФІНАЛ
Вівторок, 13 грудня:
18:00 G57 проти G58 (61)
Середа, 14 грудня:
18:00 G59 проти G60 (62)
•ТРЕТЄ МІСЦЕ
Субота, Грудень 17
18:00 Халіфа Міжнародний стадіон
• ФІНАЛ
Неділя, Грудень 18
18:00 Стадіон Лусаїл
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