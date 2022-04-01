Командира поліції Перейри вилучили за нібито збірку «горщика» з наркотиками в будинку 93-річної бабусі

Вихідз посади полковника Анібала Вілламізара, командира поліції в Перейрі (Рісаральда), в кавовому регіоні, був першим наслідком того, що було бпомилковим судовим позитивом у тому місті, де будинок 93-річної бабусі був знесений у разі Міністерства оборони, після того, як влада запевнила, що там діяла аптека, і що це також лігво для грабіжників, які мали мешканці району Ла-Лібертад.

За даними поліцейських джерел, які консультувалися в журналі Semana , Villamizar, був звільнений від своєї посади через передбачувані порушення, що сталися навколо зносу будинку старшого дорослого і який сам міністр Дієго Молано головував минулої п'ятниці, 18 березня.

Тим часом у газеті El Tiempo вони нагадали , що через цей факт мер міста Матеканья Карлос Майя звернувся до розслідування того, що сталося, тому до цього міста було направлено дисциплінарну комісію поліції.

«У пристойній країні люди, які керували операцією знесення передбачуваного помилкового позитиву, повинні відійти в сторону, щоб розслідування прогресувало і дало спокій всім перейранам», - підкреслили вони, що сказав місцевий президент.

У звіті про телевізійні новини Noticias Uno минулими вихідними заявили, що родичі старшого дорослого повідомили, що поліція перед заходом безпеки, очолювана Молано, здійснила монтаж , в якому жителі вулиць навіть брали участь, щоб зробити це місце схожим на торгову точку наркотичні засоби.

«Вона завжди була в курсі свого будинку і не хотіла їхати там», - сказав новину Карлос Андрес Санчес, один з онуків, який володіє будинком.

Уцьому середовищі вони також вказали, що старша доросла людина прийняла місяць тому переводити через її старечу деменцію до будинку, що проходить через мерію Перейри , а будинок контролювалася однією з дітей жінки, яка також є старшою дорослою людиною.

Перебуваючи на радіо RCN, онук постраждалої жінки вказав, що, хоча було наказ знести будинок, цей процес стався тому, що будинку загрожували розорення, але не тому, що він був пов'язаний з торгівлею наркотиками.

«Дійсно в п'ятницю ми зрозуміли, що будинок знесений, тому що це був горщик протягом 10 років, коли у нас є папери, які говорять про те, що будинок ніколи не був через торгівлю наркотиками, а просто через погіршення та обвалення. Навіть моя бабуся жила там до місяця тому і була взята тією ж мерією для проходження додому в Ла-Флориді», - сказав Санчес на цій станції.

Однак міністр Молано запевнив, що це лігво для грабіжників, продавців та наркокористувачів .

«У місці споживання генеруються зони страху. Я впевнений, що ніхто не хотів заїжджати вночі. Старшийдорослий боїться, батьки, яким довелося перетинатися через район Ла-Лібертад, боялися їх»,- сказав чиновник, коли він говорив про цей передбачуваний результат Плану 1.000 проти мікроторгівлі.

Але за кілька днів до події, за словами онука постраждалого старшого дорослого, члени силовиків пішли до будинку, і з його дозволу та батька вони увійшли, щоб зробити деякі зображення інтер'єру будинку. Однак в той час, коли Санчесу довелося піти і його батько залишився один, формений, мабуть, увійшов до деяких вуличних мешканців, щоб зробити вигляд, що він горщик для мікроторгівлі.

«Ми знали, що в четвер я сам відчинив двері в поліцію, тому що ви їм довіряєте, вони увійшли з камерою, записали всередині будинку, але в той час, коли я пішов, мій тато і вони заплутали його, деякі бездомні прийшли і записали їх споживають всередині будинку», - сказав онук на радіо RCN.





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