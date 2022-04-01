Тренер Бразилії очікував, яка команда здивує на чемпіонаті світу в Катарі

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

ЗбірнаБразилії є одним з провідних кандидатів на перемогу начемпіонаті світу в Катарі , завдяки виконанню та власним іменам, хоча для цього доведеться пройти через складну область на першому етапі. Для групи G він повинен бути виміряний проти Сербії , Швейцарії та Камеруну . З цієї причини деякі зазначають, що це може бути «Група смерті», те, що їх тренер не вірить.

«Ні смерті, ні життєвої групи, у кожного завжди є певна ступінь складності. (В іншій області) Є Португалія з Уругваєм, Південною Кореєю та Ганою...», - сказав Тіт, який очолить свій другий чемпіонат світу за кермом команди своєї країни, після досвіду роботи в Росії 2018.

Одне з найбільш повторюваних питань щодо Тіта було пов'язане з неможливістю південноамериканських команд вимірювати себе проти країн Європи в останній половині, і чи було це недоліком. Тренер наполягав на тому, що хоча це не ідеально, всі команди постраждають від цієї реальності і попередив, що багато хто буде вражений рівнем команд Conmebol. «Досягнення великого часу є ключовим. Сказати, що південноамериканці сильні і що європейці можуть бути не сильними... Ви будете здивовані Еквадором, так? Послухайте, що я говорю».

Команда на чолі з Густаво Альфаро дебютує проти Катару у вступному матчі чемпіонату світу в групі А , а потім зіткнеться з Нідерландами та Сенегалом . Для Тайтаєвропейці не очікуватимуть нарватися на такого суперника, як Еквадор, який зайняв третє місце в відбіркових турнірахі показав відмінний рівень.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

З іншого боку, переможний тренер Америки був радий, що його дебют проходить через три дні після початку конкурсу: «будь-який час, коли ви можете мати з гравцями, тренування - це перевага», - сказав він у діалозі з бразильськими ЗМІ.

«Я дивився швейцарський матч, вони грали відразу після нас під час відбіркових матчів. Це було проти Італії, вони зросли на 1-0 з самого початку і майже зробили 2-0, але вони закінчили малювання. Вони світового рівня, високого рівня, тому нам також доведеться грати на високому рівні», - прокоментував він, яким буде їхній другий матч, оскільки дебют буде проти Сербії.

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