Найкращі меми, що залишилися в День Тако

Починаючи з 2007 року було оголошено, що День Тако буде кожного 31 березня, було домовлено відзначити цю дату через культурне і перш за все гастрономічне значення, яке мають тако в мексиканському житті. Доситьвийти на вулицю в п'ятницю ввечері, щоб побачити різноманітність кіосків, які пропонують ці ласощі всім, хто приходить на вечірку або хто просто хоче побалувати своє піднебіння.

Хоча зараз прийнято їсти тако, ковбасу, барбекю, суадеро, пастух, біррію, карніта та незліченну кількість інших рецептів, у доіспаномовні часи (період, коли ця їжа народилася) їх скуштували з м'ясом кролика, качками, півнями, зайцями, оленями, перепелами і навіть дикими кабанами, як зазначено в Культурна інформаційна система уряду Мексики.

Користувачі в соціальних мережах не залишили осторонь історичне значення цієї їжі і з самого раннього віку почали розміщувати різні і веселі меми про День Тако. Було все, від тих , хто порівнював вихід на такерію з романтичним побаченням, до тих, хто стверджував, що їхні гроші сказали їм, що вони хочуть витратити на тако.

Фотографії: Скріншот

Фотографії: Скріншот

Фотографії: Скріншот

З іншого боку, сирних не бракувало, і вони також ділилися ніжними образами, які порівнюють відносини тако та сальси (нерозлучна перевага) з стосунками любовних стосунків. Аналогічно можна стверджувати, що між цим тушонкою і лимоном існує певна залежність, іншим нерозлучним дуетом.

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Оскільки ця страва підкорила серця і перш за все смаки багатьох мексиканців та іноземців, Taco Day незабаром став популярним святом, в якому не тільки насолоджується їжею, але і визнаний одним з найбільш символічних та характерних елементів для суспільства, яке живе на території.

Що б людство було без гастрономічних вишукувань, які радують всі почуття? Відчуття, яке відчуває мексиканець, приймаючи свій перший укус тако, можна порівняти з досвідом, який він має, займаючись діяльністю, яка дуже подобається , або бачачи кумира нашої мрії, насправді не бракує користувачів Інтернету, які пов'язували такізи з мистецтвом.

Цей образ чудово представляє відчуття, яке виникають у людей, коли вони знають, що вони збираються мати хорошого пастуха, це, безсумнівно, щось порівнянне з художнім досвідом.

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Слід зазначити, що кредит не тільки на делікатес, оскільки він не міг бути реалізований або здійснений задовільно без важкої роботи всіх такеров, які роблять це можливим. З цієї причини деякі люди скористалися нагодою, а також визнали роботу людей на кухні фразами, такими як «Такеро мучо» щодо «Я тебе дуже люблю».

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Їжа, безумовно, ще один спосіб пізнати щастя, настільки, що користувачі в Twitter знають, що якщо хтось відчуває себе сумним, їм просто потрібно відвідати їх довірений такеро, щоб отримати свій настрій із порядком ривкового, міксіота, пастуха чи чому б ні, кочініта.

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Ви можете протистояти розбитому серцю, але ви не можете витримати, що ця страва перестає існувати. Це те, що знає навіть Marvel, оскільки я не соромлюся опублікувати смішне зображення, що показує персонажа Дедпула, що переслідує тако, найкраще йому вдалося передати своє повідомлення зі порівнянням відомого альбому Nevermind, який був випущений у 90-х роках групою Nirvana.

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Святкування цього дня - гарний час пам'ятати, що не має значення, президент, актриса, маленька чи стара, тако в серці кожного, тому вони не уникали твітів таких персонажів, як Енріке Пенья Ньєто та Сальма Хайєк, де ви можете побачити, як вони «входять» у тушонку.

Фотографії: Скріншот

Фотографії: Скріншот

Фотографії: Скріншот





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