Кращі меми, залишені складною групою з Мексики на чемпіонаті світу в Катарі

Жеребкування чемпіонату світу з Катару було проведено і, нарешті, було визначено новий груповий етап, де мексиканська збірна була розміщена в рамках групи С , тому вона буде активною з другого дня Кубка світу.

Як тільки була виявлена третя роль горщика 2, соціальні мережі були залиті реакціями з Мексики, оскільки його негайно розмістили поруч із Національною збірною Аргентини, яка приїде в якості чемпіонів Копа Америкиі яка накопичує 31 матч поспіль, не знаючи поразки.

Через труднощі суперника, як тільки Польща приєдналася до групи С, меми почали циркулювати через нещастя, яке Триколор мав у розіграші, оскільки йому доведеться мати справу з двома сильними суперниками, щоб перейти до наступного раунду.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Основною пам'яттю стали два Кубки світу в 1006 та 2010 роках, в яких Альбічелесте ліквідувала Мексику в раунді 16, тому південноамериканська команда позиціонувала себе як одного з супротивників, яких слід уникати в Пот 1.

Оскільки цього не сталося, іронічний та бурлескський песимізм швидко настав, оскільки минуле не приносить користі збірній ацтеків, коли мова йде про Аргентину як про суперника. Від флешбеків до цілей Максі Родрігеса та Карлоса Тевеса, до портретів Чаво дель 8 та Історії іграшок , соціальні медіа почали перегукуватися зі складною групою, яка грала Три .

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

«Вгору з надією» та «Зараз настає найгірше» - це деякі фрази, які найбільше резонували з мексиканськими вболівальниками, які висміювали жеребкування, адже крім того, щоб зіткнутися з командою Ліонеля Скалоні, вони дебютують проти збірної Польщіна чолі з Робертом Левандовським.

BayernMunich Battering Ram був найкращим бомбардиром Європи за останні два роки і буде домагатися помсти від останнього чемпіонату світу в Росії 2018, де вони були залишені на груповому етапі.

Окрім баварського нападника, польська команда також має інших важливих гравців у європейській еліті, такі як Петро Зелінський з Наполі; Войцех Щенсни , воротар Ювентус; Аркадіуш Мілик Марсельський та Метті Кеш , Астон Вілла.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/





*Інформаціяв розробці